Επιστροφή ενοικίου: Αναλυτικός οδηγός για να πάρετε επιδότηση έως 800 ευρώ
Η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου 2025 - Οι δικαιούχοι, οι ειδικές περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις για την καταβολή
Σε εφαρμογή τίθεται η νέα διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου, που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία, σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γεώργιου Κώτσηρα και Αθανάσιου Πετραλιά, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή (Α.1132/2025).
Για τη φετινή χρονιά, η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2024 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου 2025.
Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου (όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου).
Φοιτητική κατοικία: Έως 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή.
Ειδικότερα, το ποσό της επιστροφής είναι ίσο με το ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού ετήσιου ενοικίου που καταβλήθηκε το 2024.
Αν υπήρξαν περισσότερες από μία διαδοχικές μισθώσεις, το ποσό υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των καταβληθέντων μισθωμάτων.
Για μίσθωση κύριας κατοικίας, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:
Εισοδηματικά κριτήρια (ετήσιο οικογενειακό εισόδημα):
-Άγαμοι: έως 20.000 ευρώ.
-Έγγαμοι ή Μέλη Συμφώνου Συμβίωσης: έως 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
-Μονογονεϊκές Οικογένειες: έως 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.
-Περιουσιακά κριτήρια: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας (με βάση τα στοιχεία ΕΝΦΙΑ του έτους καταβολής της ενίσχυσης) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
ΔικαιούχοιΓια τη λήψη της ενίσχυσης, πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ανάλογα με το είδος της κατοικίας (κύρια ή φοιτητική).
-Να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο, έως τις 15 Ιουλίου 2025.
-Να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2024 (έντυπο Ε1, Πίνακας 6). Ο αριθμός της δήλωσης μπορεί να περιληφθεί και σε εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία δεν επιβάλλονται κυρώσεις, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης μίσθωσης.
-Εάν δεν έχει δηλωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου στο Ε1, η ΑΑΔΕ θα διενεργήσει διασταυρωτικό έλεγχο και εφόσον από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή και την ενεργή δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, τα στοιχεία μίσθωσης ταυτοποιούνται μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβάλλεται κανονικά.
Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά (βάσει της ενεργούς δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ) και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (Δημόσιο) ή
υποβάλει χειρόγραφα δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (π.χ. ανήλικοι)
οι δικαιούχοι μισθωτές πρέπει να υποβάλουν έως τις 20/10/2025, τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά (μισθωτήριο, αποδεικτικά καταβολής του μισθώματος, βεβαίωση σπουδών) στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ. Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), και είναι απαραίτητη προκειμένου να καταβληθεί η ενίσχυση έως το τέλος Νοεμβρίου 2025.
Εάν τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβληθούν μετά τις 20/10/2025 και το αργότερο έως τις 31/12/2025, η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει σε επόμενο χρόνο.
Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις μη καταβολής της ενίσχυσης και συγκεκριμένα λόγω:
-εσφαλμένης εφαρμογής περιουσιακού κριτηρίου για φοιτητική κατοικία,
-μη καταβολής της ενίσχυσης για το σύνολο των φοιτητικών κατοικιών μιας οικογένειας και καταβολής μεγαλύτερου ποσού, εφόσον το ποσό αυτό έχει περιληφθεί στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή, και προκύπτει από τα συμβατικώς συμφωνηθέντα, οι δικαιούχοι μισθωτές μπορούν να υποβάλουν έως τις 31/12/2025 ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), τα σχετικά δικαιολογητικά (μισθωτήριο, βεβαιώσεις σπουδών, αποδεικτικά τραπέζης για την καταβολή του μισθώματος) στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ, προκειμένου να γίνει η καταβολή της ενίσχυσης σε επόμενο χρόνο.
Η επιδότηση, που μπορεί να φτάσει έως 800 ευρώ τον χρόνο για την κύρια κατοικία και άλλο τόσο για φοιτητική στέγη, θα δοθεί αυτόματα στα τέλη Νοεμβρίου, χωρίς αίτηση, μέσω της ΑΑΔΕ. Το ποσό θα πιστωθεί απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων και θα προκύπτει από τα στοιχεία που δηλώνονται στα έντυπα Ε1 και Ε2, στις δηλώσεις μισθώσεων αλλά και στις δηλώσεις ανείσπρακτων.
Συγκεκριμένα, η ΚΥΑ προβλέπει ότι η ΑΑΔΕ μπορεί να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμη πληροφορία για να διαπιστώσει την ύπαρξη ενεργής μίσθωσης, αντλώντας δεδομένα από τις δηλώσεις μίσθωσης και το ύψος του καταβληθέντος μισθώματος του προηγούμενου έτους, όπως αυτό δηλώθηκε από τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση ύπαρξης ανείσπρακτων μισθωμάτων, το ποσό της επιδότησης δεν θα υπολογίζεται με βάση το συμφωνημένο ενοίκιο του συμβολαίου, αλλά αποκλειστικά με βάση το ποσό που δήλωσε ο ιδιοκτήτης στο Ε2 ως πραγματικά εισπραχθέν. Αυτό σημαίνει ότι οι ενοικιαστές που άφησαν απλήρωτα ενοίκια θα δουν την επιδότησή τους να μειώνεται ή και να μηδενίζεται.
Η ρύθμιση αυτή ακολουθεί τις επισημάνσεις της ΠΟΜΙΔΑ, η οποία τόνιζε ότι δεν μπορεί να αγνοούνται οι δηλώσεις ιδιοκτητών για ανείσπρακτα μισθώματα και να επιβραβεύονται με επίδομα όσοι ζημιώνουν τους ιδιοκτήτες αλλά και το κράτος, στερώντας του φορολογικά έσοδα. Για πρώτη φορά, λοιπόν, οι δηλώσεις των ιδιοκτητών γίνονται το «κλειδί» για το αν θα δοθεί ή όχι το επίδομα.
Η επιστροφή ενοικίου θα είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν θα συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο. Ωστόσο, αν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν ήταν ανακριβή, το ποσό θα ζητηθεί πίσω με τόκους και ο δικαιούχος θα αποκλειστεί από ανάλογες ενισχύσεις για τρία χρόνια. Με αυτόν τον μηχανισμό, το υπουργείο Οικονομικών στηρίζει όσους πληρώνουν κανονικά το νοίκι τους και να βάλει φρένο σε εικονικές ενισχύσεις που στηρίζονταν σε απλήρωτα μισθώματα.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταβολήΓια να γίνει η επιστροφή του ενοικίου, θα πρέπει:
Ειδικές περιπτώσεις δικαιούχωνΣτις περιπτώσεις που ο εκμισθωτής:
«Κλειδί» οι φορολογικές δηλώσεις των ιδιοκτητών και τα ανείσπρακτα μισθώματα - Τι προβλέπει ΚΥΑΜε βάση τις φορολογικές δηλώσεις των ιδιοκτητών που αναγκάστηκαν να καταχωρίσουν ανείσπρακτα μισθώματα, θα υπολογίζεται από εδώ και στο εξής το επίδομα ενοικίου για τους ενοικιαστές. Αυτό προβλέπει η ΚΥΑ Α.1132/2025, η οποία καθορίζει βήμα προς βήμα τη διαδικασία και τις εξαιρέσεις από την καταβολή της ενίσχυσης, αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού και βάζει για πρώτη φορά στο κάδρο και τη δήλωση του ιδιοκτήτη σε περιπτώσεις κακοπληρωτών.
