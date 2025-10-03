Eurobank: Βελτιωμένο το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα, αλλά οι καταναλωτές παραμένουν διστακτικοί
Eurobank: Βελτιωμένο το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα, αλλά οι καταναλωτές παραμένουν διστακτικοί
Βιομηχανία και κατασκευές βελτίωσαν το οικονομικό κλίμα το γ’ τρίμηνο του 2025 - Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης παραμένει έντονα αρνητικός και υπολείπεται σημαντικά έναντι της ευρωζώνης
Την βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα το γ’ τρίμηνο του 2025 αναδεικνύει η Eurobank στο εβδομαδιαίο δελτίο «7 Ημέρες Οικονομία», τονίζοντας ωστόσο πως δεν ανέκαμψε η καταναλωτική εμπιστοσύνη.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η τράπεζα:
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα (πηγή: ΙΟΒΕ), ένα μέτρο των προσδοκιών των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών για την πορεία της οικονομίας, παρά την επιδείνωσή του τον Σεπ-25, παρουσίασε βελτίωση το γ’ τρίμηνο 2025, υπερκαλύπτοντας τις απώλειες του προηγούμενου τριμήνου. Αναλυτικά, διαμορφώθηκε στις 108,4 μονάδες (μέσος όρος 3 μηνών), από 106,7 μονάδες το β’ τρίμηνο 2025 και 107,4 μονάδες το γ’ τρίμηνο 2024. Επιπρόσθετα, παρέμεινε άνω του μακροχρόνιου μέσου όρου του, ήτοι των 100 μονάδων, για 18ο τρίμηνο στη σειρά, και η τιμή που έλαβε το γ’ τρίμηνο 2025 ήταν η υψηλότερη των τελευταίων 5 τρίμηνών.
Συνεπώς, βάσει των παρατηρήσεων του δείκτη οικονομικού κλίματος, η πορεία της ελληνικής οικονομίας το γ’ τρίμηνο 2025 εκτιμάται ότι ήταν θετική. Αυτό μένει να αποδειχτεί όταν δημοσιευθούν τα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών του γ’ τριμήνου 2025 (5 Δεκεμβρίου 2025). Πριν από αυτή τη δημοσίευση, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) θα έχει ανακοινώσει τη δεύτερη εκτίμησή της για τον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης του 2024 (16 Οκτώβριου 2025). Βάσει της πρώτης εκτίμησής της (7 Μαρτίου 2025), η αύξηση του πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος στην Ελλάδα το 2024 ήταν στο 2,3%, έναντι 0,9% στην Ευρωζώνη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Guardian: Η Χαμάς δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία για να πει «ναι» στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
«Ο φονιάς είναι έξω, μου σκότωσε τα παιδιά και πρέπει να πληρώσει» – Συγκλονίζει η μητέρα του Άκη και της Χαριτίνης που σκοτώθηκαν σε τροχαίο
«Φωτιά» στο Καλλιμάρμαρο έβαλε ο Ρόμπι Γουίλιαμς - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η τράπεζα:
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα (πηγή: ΙΟΒΕ), ένα μέτρο των προσδοκιών των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών για την πορεία της οικονομίας, παρά την επιδείνωσή του τον Σεπ-25, παρουσίασε βελτίωση το γ’ τρίμηνο 2025, υπερκαλύπτοντας τις απώλειες του προηγούμενου τριμήνου. Αναλυτικά, διαμορφώθηκε στις 108,4 μονάδες (μέσος όρος 3 μηνών), από 106,7 μονάδες το β’ τρίμηνο 2025 και 107,4 μονάδες το γ’ τρίμηνο 2024. Επιπρόσθετα, παρέμεινε άνω του μακροχρόνιου μέσου όρου του, ήτοι των 100 μονάδων, για 18ο τρίμηνο στη σειρά, και η τιμή που έλαβε το γ’ τρίμηνο 2025 ήταν η υψηλότερη των τελευταίων 5 τρίμηνών.
Συνεπώς, βάσει των παρατηρήσεων του δείκτη οικονομικού κλίματος, η πορεία της ελληνικής οικονομίας το γ’ τρίμηνο 2025 εκτιμάται ότι ήταν θετική. Αυτό μένει να αποδειχτεί όταν δημοσιευθούν τα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών του γ’ τριμήνου 2025 (5 Δεκεμβρίου 2025). Πριν από αυτή τη δημοσίευση, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) θα έχει ανακοινώσει τη δεύτερη εκτίμησή της για τον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης του 2024 (16 Οκτώβριου 2025). Βάσει της πρώτης εκτίμησής της (7 Μαρτίου 2025), η αύξηση του πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος στην Ελλάδα το 2024 ήταν στο 2,3%, έναντι 0,9% στην Ευρωζώνη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Guardian: Η Χαμάς δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία για να πει «ναι» στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
«Ο φονιάς είναι έξω, μου σκότωσε τα παιδιά και πρέπει να πληρώσει» – Συγκλονίζει η μητέρα του Άκη και της Χαριτίνης που σκοτώθηκαν σε τροχαίο
«Φωτιά» στο Καλλιμάρμαρο έβαλε ο Ρόμπι Γουίλιαμς - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα