Metlen: Ενίσχυσε τη θέση του ο Ευάγγελος Μυτιληναίος – Απέκτησε 15.000 μετοχές έναντι €708 χιλ.
Metlen: Ενίσχυσε τη θέση του ο Ευάγγελος Μυτιληναίος – Απέκτησε 15.000 μετοχές έναντι €708 χιλ.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlen Energy & Metals προέβη σε αγορές μετοχών στις 26 Σεπτεμβρίου, σε τιμές από €47,1 έως €47,3 ανά μετοχή
Η Metlen Energy & Metals PLC ανακοίνωσε σήμερα συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, Ευάγγελο Μυτιληναίο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις γνωστοποίησης που προβλέπονται από τη δευτερογενή καταχώριση της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την κύρια καταχώριση στο Λονδίνο.
Συγκεκριμένα, στις 26 Σεπτεμβρίου 2025, ο κ. Μυτιληναίος προέβη σε αγορές συνολικά 15.000 κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 11 ευρώ, της Metlen Energy & Metals PLC, με συνολικό κόστος περίπου 708.112,50 ευρώ. Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) σε διαφορετικές τιμές που κυμάνθηκαν από €47,10 έως €47,30 ανά μετοχή.
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε πίνακες στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατηγικά όπλα και ο προβληματισμός στα κατώτερα στελέχη
1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του
Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
Συγκεκριμένα, στις 26 Σεπτεμβρίου 2025, ο κ. Μυτιληναίος προέβη σε αγορές συνολικά 15.000 κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 11 ευρώ, της Metlen Energy & Metals PLC, με συνολικό κόστος περίπου 708.112,50 ευρώ. Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) σε διαφορετικές τιμές που κυμάνθηκαν από €47,10 έως €47,30 ανά μετοχή.
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε πίνακες στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατηγικά όπλα και ο προβληματισμός στα κατώτερα στελέχη
1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του
Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα