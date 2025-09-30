Metlen: Ενίσχυσε τη θέση του ο Ευάγγελος Μυτιληναίος – Απέκτησε 15.000 μετοχές έναντι €708 χιλ.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlen Energy & Metals προέβη σε αγορές μετοχών στις 26 Σεπτεμβρίου, σε τιμές από €47,1 έως €47,3 ανά μετοχή