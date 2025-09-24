Big Pi Ventures: «Εκκίνηση» για το Big Pi Growth I fund – Τα κεφάλαια € 250 εκατ., το επενδυτικό πλάνο
Big Pi Ventures: «Εκκίνηση» για το Big Pi Growth I fund – Τα κεφάλαια € 250 εκατ., το επενδυτικό πλάνο
Η «μεγάλη λίστα» των 100 scaleups, οι στόχοι του πρώτου growth equity fund σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη. Τι αναφέρουν στο newmoney Μάρκος Βερέμης, Νίκος Καλλιαγκόπουλος, Πάνος Μέτσης
Ο κύβος ερρίφθη για το Big Pi Growth I. Η «εκκίνηση» δίνεται –και επισήμως πλέον- για το πρώτο growth equity fund στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με διαχειρίστρια την Big Pi Ventures, το οποίο θα επενδύει αποκλειστικά σε εταιρείες τεχνολογίας και ήδη κινείται στην αγορά με μια διαφορετική στρατηγική, σε σχέση με την καθιερωμένη εικόνα.
Βασικό σκοπό του νέου fund από τον ισχυρό ελληνικό τεχνολογικό επενδυτή αποτελεί, σύμφωνα με τα στελέχη του, η κάλυψη του σημαντικού κενού που έχει διαπιστωθεί στη χώρα μας για χρηματοδοτήσεις ύψους 7-20+ εκατ. ευρώ σε πιο ώριμες τεχνολογικές εταιρείες. Το πρώτο closing ολοκληρώθηκε τον περασμένο Ιούνιο, όταν συγκεντρώθηκαν επενδυτικά κεφάλαια ύψους 130 εκατ. ευρώ και στοχεύει σε τελικό closing ύψους 200 εκατ. ευρώ.
Το Big Pi Growth I προχώρησε από τα μέσα Ιουλίου στην πρώτη του επένδυση, όταν ηγήθηκε χρηματοδοτικού γύρου 60 εκατ. δολ. Σειράς Β προς τη νεοφυή Numan, η οποία φιλοδοξεί να μεταμορφώσει τον τομέα της προληπτικής, ψηφιακής υγείας και υγειονομικής περίθαλψης με την βοήθεια της ΑΙ, με την έδρα της στo Ηνωμένο Βασίλειο, με Έλληνα ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο, τον Σωκράτη Παπαφλωράτο, αλλά και μια ισχυρή ομάδα στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή και των Endeavor Catalyst, White Star Capital, Novator Partners και HSBC Innovation Bank.
Αυτή είναι, όμως, μόνο η αρχή, καθώς σήμερα ανακοινώνεται από την Big Pi Ventures η έναρξη της λειτουργίας του Big Pi Growth I.
Όπως αναφέρουν στο newmoney οι 3 partners του νέου growth equity fund, ο Μάρκος Βερέμης, ο Νίκος Καλλιαγκόπουλος και ο Πάνος Μέτσης, από την πρώτη «μεγάλη λίστα» των 100 scaleups που εξετάσθηκαν σε αρχικό στάδιο, η προσοχή στρέφεται κυρίως σε 20 από τις εταιρείες-στόχους, με το πλάνο να προβλέπει 4 επενδύσεις κατά μέσο όρο σε ετήσια βάση, «λίγες και καλές» όπως σχολιάστηκε χαρακτηριστικά από τους ίδιους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος
«Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί, είχα να δω τη γιαγιά μου από το 2021» - Τι κατέθεσε ο 28χρονος γιος της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της
Βρέθηκε ο υπεύθυνος για τη βλάβη στις κυλιόμενες σκάλες και το autocue του Τραμπ - Δείτε βίντεο
Βασικό σκοπό του νέου fund από τον ισχυρό ελληνικό τεχνολογικό επενδυτή αποτελεί, σύμφωνα με τα στελέχη του, η κάλυψη του σημαντικού κενού που έχει διαπιστωθεί στη χώρα μας για χρηματοδοτήσεις ύψους 7-20+ εκατ. ευρώ σε πιο ώριμες τεχνολογικές εταιρείες. Το πρώτο closing ολοκληρώθηκε τον περασμένο Ιούνιο, όταν συγκεντρώθηκαν επενδυτικά κεφάλαια ύψους 130 εκατ. ευρώ και στοχεύει σε τελικό closing ύψους 200 εκατ. ευρώ.
Το Big Pi Growth I προχώρησε από τα μέσα Ιουλίου στην πρώτη του επένδυση, όταν ηγήθηκε χρηματοδοτικού γύρου 60 εκατ. δολ. Σειράς Β προς τη νεοφυή Numan, η οποία φιλοδοξεί να μεταμορφώσει τον τομέα της προληπτικής, ψηφιακής υγείας και υγειονομικής περίθαλψης με την βοήθεια της ΑΙ, με την έδρα της στo Ηνωμένο Βασίλειο, με Έλληνα ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο, τον Σωκράτη Παπαφλωράτο, αλλά και μια ισχυρή ομάδα στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή και των Endeavor Catalyst, White Star Capital, Novator Partners και HSBC Innovation Bank.
Αυτή είναι, όμως, μόνο η αρχή, καθώς σήμερα ανακοινώνεται από την Big Pi Ventures η έναρξη της λειτουργίας του Big Pi Growth I.
Όπως αναφέρουν στο newmoney οι 3 partners του νέου growth equity fund, ο Μάρκος Βερέμης, ο Νίκος Καλλιαγκόπουλος και ο Πάνος Μέτσης, από την πρώτη «μεγάλη λίστα» των 100 scaleups που εξετάσθηκαν σε αρχικό στάδιο, η προσοχή στρέφεται κυρίως σε 20 από τις εταιρείες-στόχους, με το πλάνο να προβλέπει 4 επενδύσεις κατά μέσο όρο σε ετήσια βάση, «λίγες και καλές» όπως σχολιάστηκε χαρακτηριστικά από τους ίδιους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος
«Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί, είχα να δω τη γιαγιά μου από το 2021» - Τι κατέθεσε ο 28χρονος γιος της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της
Βρέθηκε ο υπεύθυνος για τη βλάβη στις κυλιόμενες σκάλες και το autocue του Τραμπ - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα