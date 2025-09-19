Χρηματιστήριο Αθηνών: Διήμερη άνοδος, αλλά εβδομαδιαία πτώση - Το rebalancing σε FTSE-Stoxx «εκτόξευσε» τον τζίρο

Η προσοχή στρέφεται στην ετυμηγορία της Moody's για το ελληνικό αξιόχρεο - Νέα ρεκόρ για την Aktor και τις μετοχές του ομίλου Viohalco