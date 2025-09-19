Χρηματιστήριο Αθηνών: Διήμερη άνοδος, αλλά εβδομαδιαία πτώση - Το rebalancing σε FTSE-Stoxx «εκτόξευσε» τον τζίρο
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διήμερη άνοδος, αλλά εβδομαδιαία πτώση - Το rebalancing σε FTSE-Stoxx «εκτόξευσε» τον τζίρο
Η προσοχή στρέφεται στην ετυμηγορία της Moody's για το ελληνικό αξιόχρεο - Νέα ρεκόρ για την Aktor και τις μετοχές του ομίλου Viohalco
Σε «ρηχά νερά» κινήθηκε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, έχοντας διαπραγματευθεί γύρω από τη «ζώνη» των 2.030 μονάδων. Κράτησε για δεύτερη μέρα το θετικό πρόσημο, αλλά δεν απέφυγε την εβδομαδιαία πτώση. Πάνω από τα 450 εκατ. ευρώ «εκτινάχθηκε» η συναλλακτική δραστηριότητα λόγω της αναδιάρθρωσης (rebalancing) στους δείκτες FTSE Russell και Stoxx, αλλά και της τριπλή λήξη στα παράγωγα Σεπτεμβρίου (triple witching). Τα «φώτα» πέφτουν πλέον στην αξιολόγηση της Moody’s για την Ελλάδα.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (19/9), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 3,42 μονάδες ή +0,17% και έκλεισε στις 2.030,46 μονάδες. Σε 11 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με το υψηλό ημέρας να εντοπίζεται στις 2.036,44 μονάδες και το χαμηλό ημέρας στις 2.025,06 μονάδες. Ωστόσο, σε εβδομαδιαία βάση ο ΓΔ υποχώρησε κατά -1,56%. Κερδίζει οριακά (+0,43%) εντός του Σεπτεμβρίου και η φετινή απόδοση διαμορφώνεται σε +38,16%.
Για ακόμη μία μέρα ξεχώρισαν οι μετοχές του ομίλου Viohalco, με την ομώνυμη να ξεπερνά τα 7 ευρώ για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2023, ενώ βρέθηκε και στα 7,1 ευρώ που αποτελούν ιστορικό υψηλό. Η Cenergy διεύρυνε το record high «φλερτάροντας» με τα 12 ευρώ για πρώτη φορά στα χρονικά και η ElvalHalcor «χτύπησε» νέο υψηλό 17ετίας (Ιανουάριος 2008). Νέο πολυετές ρεκόρ και για την Aktor, η οποία έκλεισε πάνω από τα 8,1 ευρώ και σε επίπεδα που είχε να δει από τον Αύγουστο του 2007.
Μετά το rebalancing ακολουθεί η Moody’s
Σήμερα ήταν προγραμματισμένη η αναδιάρθρωση των δεικτών στον FTSE Russell, με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ στη συνεδρίαση της ερχόμενης Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου. Η Metlen Energy & Metals συμπεριλαμβάνεται πλέον στον βρετανικό FTSE 100, καθώς και στον ευρωπαϊκό FTSE EuroMid. Η JP Morgan έχει εκτιμήσει πως η καθαρή θετική επίδραση από παθητικά κεφάλαια για τη Metlen μπορεί να ξεπεράσει τα 400 εκατ. δολάρια. Η Τράπεζα Κύπρου εντάχθηκε στον FTSE Emerging Europe Large Cap Index, η ElvalHalcor στον Mid Cap και η Πέτρος Πετρόπουλος προστέθηκε στον Micro Cap.
Επιπλέον, έλαβε χώρα το rebalancing στους δείκτες Stoxx, όπου η Eurobank εντάχθηκε στον Stoxx Emerging Europe Large Cap, η Titan και ο ΔΑΑ στον Mid Cap και η Aktor στον Small Cap. Η Coca-Cola HBC συμπεριλαμβάνεται πλέον στον Stoxx UK 50. Πραγματοποιήθηκε, επίσης, η τριπλή λήξη στα παράγωγα Σεπτεμβρίου (triple witching) για μετοχές και δείκτες. Όλες αυτές οι εξελίξεις ανέβασαν κατακόρυφα τη συναλλακτική δραστηριότητα στη σημερινή συνεδρίαση.
Απόψε είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τη Moody’s, χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες για εκπλήξεις. Ο αμερικανικός οίκος βαθμολογεί τη χώρα με «Baa3» και σταθερές προοπτικές (outlook). Τον περασμένο Μάρτιο είχε αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, όντας ο τελευταίος από τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης που έδωσε την επενδυτική βαθμίδα. Οι επόμενες προγραμματισμένες αξιολογήσεις είναι από την S&P στις 17 Οκτωβρίου, την Scope στις 7 Νοεμβρίου και την Fitch στις 14 Νοεμβρίου.
Στο πεδίο των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου, σήμερα σειρά είχαν η Πλαστικά Θράκης και η Alpha Trust Holdings που ανακοίνωσαν τις επιδόσεις τους πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Όσον αφορά το πρόγραμμα της ερχόμενης εβδομάδας, έχει ως εξής: Δευτέρα (22/9) Alumil, Τετάρτη (24/9) ΑΔΜΗΕ, Λανακάμ, Πέμπτη (25/9) ΕΥΔΑΠ, ΑΒΑΞ, ΟΛΘ, Μαθιός Πυρίμαχα, Loulis Food Ingredients, Έλτον, Fais Group, Σίδμα Μεταλλουργική, Alter Ego Media, AS Company, Safe Bulkers και Παρασκευή (26/9) CrediaBank, Premia Properties, Trastor ΑΕΕΑΠ, CPLP Shipping Holdings, Βιοκαρπέτ, ΕΥΑΘ, Revoil, Q&R, Alpha Real Estate, Interlife, Logismos, Εβροφάρμα, Mermeren Kombinat.
Πέφτει ο ρυθμός στις διεθνείς αγορές μετά το τετραπλό ρεκόρ στη Wall Street
Για πρώτη φορά από το 2021 και οι τέσσερις δείκτες της Wall Street (Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, Russell 2000) έκλεισαν σε ιστορικό υψηλό, κάτι που έχει καταγραφεί συνολικά 25 φορές στον 21ο αιώνα. Η συμφωνία «μαμούθ» μεταξύ Nvidia και Intel, όπου η πρώτη θα επενδύσει 5 δισ. ευρώ στη δεύτερη, τροφοδότησε το τεχνολογικό ράλι. Άνεμο αισιοδοξίας έφερε και η μείωση των επιτοκίων από τη Fed. Ήπια άνοδο καταγράφουν σήμερα οι βασικοί δείκτες, κινούμενοι πέριξ του +0,2% με +0,4% και πιάνοντας νέες κορυφές.
Υποτονικές είναι οι κινήσεις των επενδυτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, χαλαρώνοντας τους ρυθμούς στο φινάλε της εβδομάδας, μετά την υπεραπόδοση των προηγούμενων ημερών. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται οριακά κατά +0,03% και διαπραγματεύεται στις 555 μονάδες. Ο γερμανικός DAX και ο βρετανικός FTSE χάνουν αμφότεροι λιγότερο από -0,1%, ενώ αντίθετα ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται κατά +0,3%.
