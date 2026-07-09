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Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί προϊόντα χούμους, εντοπίστηκε σαλμονέλα σε πρώτη ύλη
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΦΕΤ Ανάκληση προϊόντος χούμους

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί προϊόντα χούμους, εντοπίστηκε σαλμονέλα σε πρώτη ύλη

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί τα προϊόντα να μην τα καταναλώσουν

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί προϊόντα χούμους, εντοπίστηκε σαλμονέλα σε πρώτη ύλη
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Σε ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων προϊόντων χούμους προχώρησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), μετά τον εντοπισμό σαλμονέλας σε πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε κατά την παραγωγή τους.

Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει τα επίμαχα προϊόντα καλούνται να μην τα καταναλώσουν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ:

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα προϊόντα με ονομασία πώλησης «ΧΟΥΜΟΥΣ» της εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΑ Α.Ε. αλλά και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, με τις αντίστοιχες εμπορικές ονομασίες, τις συσκευασίες, τους αριθμούς παρτίδας και τις ημερομηνίες «ανάλωσης έως» (βλ. φωτογραφίες),

- να μην τα καταναλώσουν καθώς ο ΕΦΕΤ (Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας), ενημερώθηκε από την ίδια την εταιρεία ΑΜΒΡΟΣΙΑ Α.Ε. ότι στο πλαίσιο αυτοελέγχου της,
- διαπιστώθηκε, μετά από μικροβιολογική ανάλυση, η παρουσία Salmonella spp σε παρτίδα πρώτης ύλης (ταχίνι) που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή παρτίδων προϊόντων «ΧΟΥΜΟΥΣ» και προχώρησε σε ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων.

Τα εν λόγω προϊόντα διακινήθηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων.

Η εταιρεία έχει ήδη ζητήσει την ανάκληση των επίμαχων προϊόντων από τους πελάτες της».
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