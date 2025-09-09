Mega deal στη εξόρυξη: Anglo American και Teck Resources ενώνουν δυνάμεις

Η συγχώνευση, μια από τις μεγαλύτερες στην εξορυκτική βιομηχανία, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 12-18 μήνες - Η Teck αποτιμάται 17,2 δισ., η Anglo 36,5 δισ. δολάρια