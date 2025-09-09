Mega deal στη εξόρυξη: Anglo American και Teck Resources ενώνουν δυνάμεις
Mega deal στη εξόρυξη: Anglo American και Teck Resources ενώνουν δυνάμεις
Η συγχώνευση, μια από τις μεγαλύτερες στην εξορυκτική βιομηχανία, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 12-18 μήνες - Η Teck αποτιμάται 17,2 δισ., η Anglo 36,5 δισ. δολάρια
Η Anglo American Plc και η Teck Resources Ltd. συμφώνησαν να συγχωνευτούν, υπογράφοντας μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στον κλάδο της εξόρυξης την τελευταία δεκαετία.
Με βάση τη συμφωνία «μηδενικού premium», οι μέτοχοι της Anglo θα κατέχουν 62,4% του νέου σχήματος, ενώ οι μέτοχοι της Teck θα ελέγχουν το 37,6%. Παράλληλα, η Anglo θα καταβάλει ειδικό μέρισμα 4,5 δισ. δολαρίων στους μετόχους της πριν ολοκληρωθεί η συνένωση.
Η συμφωνία έρχεται να επιβεβαιώσει το ρεπορτάζ του Bloomberg και κατατάσσεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες στην ιστορία του κλάδου. Η ολοκλήρωσή της αναμένεται σε 12 έως 18 μήνες, εφόσον εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές.
Η Teck, με αποτίμηση 17,2 δισ. δολάρια, είχε χάσει 20% στο Χρηματιστήριο Τορόντο το τελευταίο έτος, όμως ενισχύθηκε πάνω από 20% μετά την είδηση των συνομιλιών. Η Anglo, με κεφαλαιοποίηση 36,5 δισ. δολάρια, έχει κερδίσει 15% το ίδιο διάστημα.
Η συμφωνία επισφραγίζει μια περίοδο έντονης κινητικότητας στον κλάδο, μετά τις ανεπιτυχείς εξαγορές: η Anglo απέρριψε πρόταση 49 δισ. δολαρίων από την BHP πέρυσι, ενώ η Glencore είχε αποτύχει να εξαγοράσει την Teck το 2023.
Διαβάστε περισσότερα στo newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο για φακελάκι, ζητούσε έως και 5.000 ευρώ
Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί στο δημόσιο: Ποιοι θα πάρουν περισσότερα - Αναλυτικά παραδείγματα
Συνελήφθησαν γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια - Είχαν στην κατοχή τους πτυσσόμενα γκλομπ
Με βάση τη συμφωνία «μηδενικού premium», οι μέτοχοι της Anglo θα κατέχουν 62,4% του νέου σχήματος, ενώ οι μέτοχοι της Teck θα ελέγχουν το 37,6%. Παράλληλα, η Anglo θα καταβάλει ειδικό μέρισμα 4,5 δισ. δολαρίων στους μετόχους της πριν ολοκληρωθεί η συνένωση.
Η συμφωνία έρχεται να επιβεβαιώσει το ρεπορτάζ του Bloomberg και κατατάσσεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες στην ιστορία του κλάδου. Η ολοκλήρωσή της αναμένεται σε 12 έως 18 μήνες, εφόσον εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές.
Η Teck, με αποτίμηση 17,2 δισ. δολάρια, είχε χάσει 20% στο Χρηματιστήριο Τορόντο το τελευταίο έτος, όμως ενισχύθηκε πάνω από 20% μετά την είδηση των συνομιλιών. Η Anglo, με κεφαλαιοποίηση 36,5 δισ. δολάρια, έχει κερδίσει 15% το ίδιο διάστημα.
Η συμφωνία επισφραγίζει μια περίοδο έντονης κινητικότητας στον κλάδο, μετά τις ανεπιτυχείς εξαγορές: η Anglo απέρριψε πρόταση 49 δισ. δολαρίων από την BHP πέρυσι, ενώ η Glencore είχε αποτύχει να εξαγοράσει την Teck το 2023.
Διαβάστε περισσότερα στo newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο για φακελάκι, ζητούσε έως και 5.000 ευρώ
Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί στο δημόσιο: Ποιοι θα πάρουν περισσότερα - Αναλυτικά παραδείγματα
Συνελήφθησαν γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια - Είχαν στην κατοχή τους πτυσσόμενα γκλομπ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα