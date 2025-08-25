Κτηματολόγιο 2025: Τι αλλάζει σε δηλώσεις, μεταβιβάσεις και ελέγχους
Κτηματολόγιο 2025: Τι αλλάζει σε δηλώσεις, μεταβιβάσεις και ελέγχους
Το Κτηματολόγιο εισάγει αριθμό ταυτότητας ακινήτου και Ενιαίο Μητρώο, με στόχο τη διαφάνεια και τον εντοπισμό λαθών
Τι αλλάζει στις συναλλαγές και τις δηλώσεις ιδιοκτησίας που αφορούν τα ακίνητα έρχονται τους επόμενους μήνες, καθώς προχωρά η ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης και των συνδεδεμένων διαδικασιών, όπως ο αριθμός ταυτότητας ακινήτου και το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων. Όπως ισχύει με τον προσωπικό αριθμό, σε κάθε ακίνητο θα αποδίδεται μοναδικός κωδικός αναγνώρισης που θα διασυνδέεται με υπηρεσίες και βάσεις δεδομένων.
Το Ελληνικό Κτηματολόγιο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025. Με την κατάργηση των 392 υποθηκοφυλακείων όλες οι διαδικασίες μεταβίβασης και διαχείρισης ακινήτων θα ενταχθούν κάτω από ενιαίο φορέα, μειώνοντας γραφειοκρατία και ενισχύοντας τη διαφάνεια. Αυτό συνεπάγεται ότι λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις θα ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές, με διασταύρωση στοιχείων σε μια πλήρως ελεγχόμενη διαδικασία.
Αυτό είναι το πρώτο στάδιο για το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων, την ψηφιακή πλατφόρμα όπου θα συγκεντρωθούν όλα τα δεδομένα. Κάθε ακίνητο θα αποκτήσει ψηφιακό φάκελο με πληροφορίες από Κτηματολόγιο, ΑΑΔΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΕΥΔΑΠ, πολεοδομίες αλλά και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις.
Με την υλοποίηση του έργου, κάθε ακίνητο θα ταυτίζεται με την επιφάνεια που έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο και οι βάσεις δεδομένων θα ενημερώνονται αυτόματα, εξασφαλίζοντας διαλειτουργικότητα. Αυτό θα απαλλάξει τους ιδιοκτήτες από ταλαιπωρία και κόστος, ενώ θα δίνει στις αρχές τη δυνατότητα να εντοπίζουν παρατυπίες όπως αδήλωτα τετραγωνικά.
Η πλατφόρμα θα τεθεί σε λειτουργία τους επόμενους μήνες και θα είναι πλήρως ενεργή στις αρχές του 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Οι ειδήσεις σήμερα
Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκλεισε ραντεβού με γαστρεντερολόγο on air - «Οι περισσότερες αρνητικές κριτικές για το ΕΣΥ προέρχονται από σκοπιμότητες»
Σύρραξη στον αγώνα μπάσκετ Αργεντινή - Δομινικανή Δημοκρατία - Ένα κουβάρι έγιναν οι παίκτες μετά το τέλος, δείτε βίντεο
Σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε μετά από 19 μέρες η σορός του Τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι
Το Ελληνικό Κτηματολόγιο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025. Με την κατάργηση των 392 υποθηκοφυλακείων όλες οι διαδικασίες μεταβίβασης και διαχείρισης ακινήτων θα ενταχθούν κάτω από ενιαίο φορέα, μειώνοντας γραφειοκρατία και ενισχύοντας τη διαφάνεια. Αυτό συνεπάγεται ότι λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις θα ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές, με διασταύρωση στοιχείων σε μια πλήρως ελεγχόμενη διαδικασία.
Τα αδήλωτα ακίνητα και η παγίδα της ΕφορίαςΣε εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο για τον «αριθμό ταυτότητας» κάθε ακινήτου και τη δημιουργία Ενιαίου Μητρώου. Ο κωδικός θα αντικαταστήσει τα πολλαπλά στοιχεία που χρησιμοποιούνται σήμερα από Κτηματολόγιο, ΑΑΔΕ, ΟΤΑ, ασφαλιστικές, παρόχους ρεύματος, νερού και τηλεπικοινωνιών.
Αυτό είναι το πρώτο στάδιο για το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων, την ψηφιακή πλατφόρμα όπου θα συγκεντρωθούν όλα τα δεδομένα. Κάθε ακίνητο θα αποκτήσει ψηφιακό φάκελο με πληροφορίες από Κτηματολόγιο, ΑΑΔΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΕΥΔΑΠ, πολεοδομίες αλλά και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις.
Με την υλοποίηση του έργου, κάθε ακίνητο θα ταυτίζεται με την επιφάνεια που έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο και οι βάσεις δεδομένων θα ενημερώνονται αυτόματα, εξασφαλίζοντας διαλειτουργικότητα. Αυτό θα απαλλάξει τους ιδιοκτήτες από ταλαιπωρία και κόστος, ενώ θα δίνει στις αρχές τη δυνατότητα να εντοπίζουν παρατυπίες όπως αδήλωτα τετραγωνικά.
Η πλατφόρμα θα τεθεί σε λειτουργία τους επόμενους μήνες και θα είναι πλήρως ενεργή στις αρχές του 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Οι ειδήσεις σήμερα
Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκλεισε ραντεβού με γαστρεντερολόγο on air - «Οι περισσότερες αρνητικές κριτικές για το ΕΣΥ προέρχονται από σκοπιμότητες»
Σύρραξη στον αγώνα μπάσκετ Αργεντινή - Δομινικανή Δημοκρατία - Ένα κουβάρι έγιναν οι παίκτες μετά το τέλος, δείτε βίντεο
Σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε μετά από 19 μέρες η σορός του Τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα