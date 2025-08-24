Ναυτιλία: Εισροές 150 δισ. στην οικονομία την τελευταία δεκαετία
Παραμένει η πιο εξωστρεφής και ανταγωνιστική βιομηχανία της χώρας συνεισφέροντας 7%-8% στο ΑΕΠ της χώρας ετησίως
Η ελληνική ναυτιλία οδηγεί την παγκόσμια μετάβαση προς τη βιώσιμη ναυτιλία διατηρώντας τον μεγαλύτερο στόλο διεθνώς και ενισχύοντας στρατηγικά την εθνική και ευρωπαϊκή οικονομία. Με στόλο που αριθμεί πάνω από 5.700 πλοία οι Ελληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και το 61% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αυτή η ασύγκριτη ναυτιλιακή ισχύς μεταφράζεται σε συνολικές εισροές άνω των 150 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία την τελευταία δεκαετία και σε συνεισφορά 7%-8% στο ΑΕΠ της χώρας ετησίως.
Οι Ελληνες εφοπλιστές ηγούνται της πράσινης μετάβασης, με παραγγελίες νέων πλοίων που ξεπέρασαν φέτος τα 56,2 εκατομμύρια dwt, πετυχαίνοντας υπερτετραπλασιασμό σε σχέση με το 2021. Παράλληλα, η ελληνική ναυτιλία παραμένει η πιο εξωστρεφής και ανταγωνιστική βιομηχανία της χώρας συνδέοντας την Ελλάδα με τον παγκόσμιο εμπορικό χάρτη και ενισχύοντας ενεργειακά, επισιτιστικά και εφοδιαστικά την Ευρώπη.
Η παγκόσμια ναυτιλία διανύει μια ιστορική φάση μετασχηματισμού και η ελληνόκτητη ναυτιλία βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της μετάβασης. Σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον με πολλαπλές προκλήσεις -από την ενεργειακή κρίση και την κλιματική αλλαγή μέχρι τη γεωπολιτική αστάθεια- ο ελληνικός στόλος συνεχίζει να πρωταγωνιστεί ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας ως ναυτιλιακής υπερδύναμης.
Σύμφωνα με την Ετήσια Εκθεση (2024-2025) της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), οι Ελληνες πλοιοκτήτες διαθέτουν τον μεγαλύτερο στόλο διεθνώς τόσο σε αριθμό όσο και σε δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και εξοπλισμού περιορισμού των εκπομπών. Το γεγονός αυτό τοποθετεί την ελληνική ναυτιλία στην πρώτη γραμμή της περιβαλλοντικής και τεχνολογικής καινοτομίας.
Μέσα σε μια πενταετία οι παραγγελίες νέων πλοίων αυξήθηκαν περισσότερο από πέντε φορές, με τη συνολική χωρητικότητα να αγγίζει τα 56,2 εκατομμύρια dwt, έναντι 14,4 εκατομμυρίων dwt το 2021. Παράλληλα, ο ελληνόκτητος στόλος είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο με εξοπλισμό SOx scrubbers και υψηλότερη χρήση προηγμένων περιβαλλοντικών τεχνολογιών από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
Αυτό το ισχυρό οικοσύστημα δημιουργεί απτά οφέλη για την ελληνική οικονομία: 160.000 θέσεις εργασίας, άμεσα και έμμεσα συνδεδεμένες με τη ναυτιλία, μέσος μισθός τριπλάσιος του ιδιωτικού τομέα και ετήσιες επανεπενδύσεις 1,4-1,5 δισ. δολαρίων σε άλλους τομείς (ακίνητα, ενέργεια, τουρισμός, ΜΜΕ, αθλητισμός).
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ελληνική ναυτιλία στηρίζει κρίσιμες ανάγκες: το 89% του πετρελαίου, το 47% του LNG και το 93% των στερεών ορυκτών καυσίμων που εισάγονται στην Ε.Ε. μεταφέρονται από πλοία επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του κλάδου στην ενεργειακή ασφάλεια και ασφάλεια εφοδιαστικής αλυσίδας της Ευρώπης.
Η ελληνική ναυτιλία δεν επιτυγχάνει μόνο σε ποσοτικά μεγέθη. Συμμετέχει ενεργά στις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απανθρακοποίηση, ευθυγραμμιζόμενη με τους στόχους του ΙΜΟ για μείωση της έντασης άνθρακα. Ηδη για το 2023 ο κλάδος πέτυχε μείωση 9,7% σε σχέση με το 2019, σχεδόν διπλάσια του στόχου που είχε τεθεί.
Η Εκθεση της ΕΕΕ αναδεικνύει επίσης τις προκλήσεις χρηματοδότησης, ειδικά για τις ΜμΕ του bulk/tramp τομέα, και καλεί για ενίσχυση των ναυτιλιακών κεφαλαίων και δίκαιη επιστροφή των εσόδων από τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στον ίδιο τον κλάδο. Κεντρικό ζήτημα αποτελεί και ο ανθρώπινος παράγοντας: η ασφαλής χρήση εναλλακτικών καυσίμων, η ψηφιακή κατάρτιση, η έλλειψη ναυτικών και η ανάγκη επανεκπαίδευσης σχεδόν 2 εκατομμυρίων ναυτικών παγκοσμίως βρίσκονται στην ατζέντα της επόμενης μέρας για τον κλάδο.
Η πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού, στο ετήσιο μήνυμά της, ανέδειξε την ηγετική παρουσία της ελληνικής ναυτιλίας σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις. Οπως τόνισε, «η ελληνική ναυτιλία τίμησε την ευθύνη της ως ηγέτιδα δύναμη, με νηφαλιότητα και τεκμηριωμένο λόγο, διασφαλίζοντας τη συνέχεια του διεθνούς διαλόγου και της συνεργασίας». Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην παρέμβαση της Ενωσης στα Ηνωμένα Εθνη, στη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπου έθεσε το θέμα της θαλάσσιας ασφάλειας στην παγκόσμια του διάσταση.
