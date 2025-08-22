Αυστηρό «φίλτρο» για τα κρυπτονομίσματα στην Ελλάδα - Τι αλλάζει για ανταλλακτήρια και επενδυτές, στα σκαριά το νέο καθεστώς φορολόγησης
Η επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θέτει σε εφαρμογή τη νέα διαδικασία αδειοδότησης - Για πρώτη φορά στη χώρα μας το πλήρες πλαίσιο του ευρωπαϊκού Κανονισμού MiCA
Όποια εταιρεία θέλει πλέον να δραστηριοποιηθεί στην αγορά κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα, θα πρέπει να περάσει από μια αυστηρά καθορισμένη διαδικασία αδειοδότησης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσίευσε στο ΦΕΚ την απόφαση που φέρνει για πρώτη φορά στη χώρα μας το πλήρες πλαίσιο του ευρωπαϊκού Κανονισμού MiCA, αλλάζοντας τους κανόνες του παιχνιδιού για ανταλλακτήρια, εφαρμογές ψηφιακών πορτοφολιών και κάθε επιχείρηση που θέλει να παρέχει υπηρεσίες με crypto.
Η βασική αλλαγή είναι ότι δεν μπορεί πλέον μια εταιρεία να ανοίγει απλά γραφείο στην Ελλάδα και να διαφημίζει υπηρεσίες σε επενδυτές. Θα πρέπει να περάσει από «φίλτρο» της Επιτροπής, με προκαταρκτική συνάντηση και στη συνέχεια πλήρη φάκελο αδειοδότησης, που περιλαμβάνει επιχειρηματικό πλάνο, στοιχεία μετόχων και διοίκησης, αλλά και μηχανισμούς για την προστασία των πελατών.
Εάν λείπει κάποιο έγγραφο, η αίτηση επιστρέφεται για συμπλήρωση και η τελική έγκριση ή απόρριψη έρχεται μέσα σε 40 εργάσιμες ημέρες.
Για τους επενδυτές αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες που θα παραμείνουν στην αγορά θα έχουν «ευρωπαϊκή σφραγίδα αξιοπιστίας». Αντίστοιχα, όποια πλατφόρμα δεν πάρει άδεια από την Επιτροπή, δεν θα μπορεί να απευθύνεται σε Έλληνες πελάτες. Με άλλα λόγια, οι μεγάλοι διεθνείς παίκτες (όπως ανταλλακτήρια τύπου Binance) θα χρειαστεί να ακολουθήσουν τους ελληνικούς κανόνες αν θέλουν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται εδώ.
Παράλληλα, η νέα διαδικασία συνδέεται με ένα πιο αυστηρό πλέγμα ελέγχων για το ξέπλυμα χρήματος και τη φοροδιαφυγή. Η Αρχή Καταπολέμησης του Ξεπλύματος και η ΑΑΔΕ θα μπορούν να παρακολουθούν τις ροές κεφαλαίων, ενώ σε περίπτωση ύποπτων συναλλαγών θα ενεργοποιούνται έλεγχοι «πόθεν έσχες» και ακόμα και δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Στο τραπέζι βρίσκεται και η επιβολή ΦΠΑ 24% σε ορισμένες υπηρεσίες γύρω από τα crypto, χωρίς όμως να αλλάζει το καθεστώς των ίδιων των συναλλαγών.
Με απλά λόγια, για όσους «παίζουν» με κρυπτονομίσματα στην Ελλάδα, η εποχή της ελευθερίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις τελειώνει. Από εδώ και πέρα, η συμμετοχή στην αγορά θα περνάει μέσα από θεσμικό πλαίσιο, με στόχο αφενός την ασφάλεια των επενδυτών και αφετέρου τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.
Σε στάδιο οριστικοποίησης βρίσκεται και το σχέδιο φορολόγησης των κρυπτονομισμάτων, καθώς, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το τελικό πλαίσιο βρίσκεται στην τελική φάση διαμόρφωσης. Το σχετικό πόρισμα της επιτροπής εργασίας πρόκειται να παραδοθεί τις επόμενες εβδομάδες στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, ώστε να «κλειδώσουν» οι προτάσεις και να υπάρξει πολιτική απόφαση από το Μέγαρο Μαξίμου.
Το βασικό σενάριο που εξετάζεται προβλέπει την επιβολή φόρου 15% στα κέρδη από πώληση κρυπτονομισμάτων, δηλαδή στην υπεραξία, ακολουθώντας – με μικρές αποκλίσεις – τα μοντέλα που εφαρμόζονται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
