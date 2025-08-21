Λιανεμπόριο: Ξεπέρασαν τα €19 δισ. οι πωλήσεις στο β’ τρίμηνο του έτους
Ανήλθαν σε 19,02 δισ. ευρώ έναντι 18,56 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2024 (αύξηση 2,5%) και 16,16 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025 (αύξηση 17,7%) - Αναλυτικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Πάνω από τα 19 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε ο τζίρος στο λιανεμπόριο το β’ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σημειώνοντας αύξηση 2,5% σε σύγκριση με το περσινό β’ τρίμηνο και 17,7% σε σύγκριση με το φετινό α’ τρίμηνο.
Αναλυτικότερα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη των πωλήσεων/κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του λιανικού εμπορίου, με ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων στοιχείων για τον κύκλο εργασιών από Διοικητικές Πηγές, Β΄ τριμήνου 2025.
Για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 19.020.709 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,5% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 18.561.250 χιλ. ευρώ και αύξηση 17,7% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 16.166.013 χιλ. ευρώ.
