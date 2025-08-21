Υπό το βλέμμα των αγορών οι ανακοινώσεις της ΔΕΘ και ο νέος προϋπολογισμός
Υπό το βλέμμα των αγορών οι ανακοινώσεις της ΔΕΘ και ο νέος προϋπολογισμός
Μετά τη ΔΕΘ και την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού αναμένεται «ομοβροντία» εκθέσεων από διεθνείς οργανισμούς και Οίκους αξιολόγησης
Να βάλει σε τάξη τα αιτήματα φορέων και υπουργείων εν όψει ΔΕΘ και χάραξης νέου προϋπολογισμού για το 2026, επιχειρεί μετά τις διακοπές του δεκαπενταύγουστου το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ο βασικός λόγος είναι ότι πριν και μετά τη ΔΕΘ και την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού, αναμένεται «ομοβροντία» εκθέσεων από διεθνείς οργανισμούς και Οίκους αξιολόγησης, που δεν θα πρέπει να στείλουν λάθος μήνυμα στις αγορές, σε μια προσπάθεια να ανέλθει η Ελλάδα εκεί που ήταν κάποτε στην επενδυτική βαθμίδα.
Μόλις 12 μέρες όμως μετά τη ΔΕΘ ο Οίκος Moody’s θα δώσει το πρώτο στίγμα για το πώς «ακούει» τις εξαγγελίες και τις ανακοινώσεις για προοπτικές της χώρας μας.
Όχι τυχαία, ο συγκεκριμένος Οίκος θεωρείται και ο πιο «σκληρός» απέναντι στην Ελλάδα εδώ και 15 χρόνια, καθώς ήταν ο τελευταίος που -μόλις πρόσφατα και με μεγάλη καθυστέρηση- την αναβάθμισε ξανά στην επενδυτική βαθμίδα.
Το γεγονός αυτό και μόνο υπενθυμίζει ότι οι ανακοινώσεις της ΔΕΘ και ο νέος προϋπολογισμός συνολικά, θα βρίσκονται διαρκώς στο «μικροσκόπιο», σε μια δύσκολη άσκηση ισορροπίας ανάμεσα στο ευκταίο και το εφικτό.
Με εγκύκλιό του ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, τους έχει στείλει «μήνυμα» να περιοριστούν στα ανώτατα όρια δαπανών που τους ορίζει ανά υπουργείο και φορέα, τονίζοντας ότι κάθε δαπάνη που ζητούν να κάνουν θα πρέπει να είναι αποδοτική, αλλιώς «κόβεται».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Οι Ελληνες προτιμούν το εξωτερικό για διακοπές - Πού ταξιδεύουν και πόσα ξοδεύουν
«Σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Συγκινεί η μητέρα της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της στο Άργος
Αγνώριστη η μποξέρ που προκάλεσε σάλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Ιμάν Κελίφ - Δείτε φωτογραφία
Τα «μηνύματα» για τη ΔΕΘΟι ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα γίνουν στις 7 Σεπτεμβρίου, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών.
Μόλις 12 μέρες όμως μετά τη ΔΕΘ ο Οίκος Moody’s θα δώσει το πρώτο στίγμα για το πώς «ακούει» τις εξαγγελίες και τις ανακοινώσεις για προοπτικές της χώρας μας.
Όχι τυχαία, ο συγκεκριμένος Οίκος θεωρείται και ο πιο «σκληρός» απέναντι στην Ελλάδα εδώ και 15 χρόνια, καθώς ήταν ο τελευταίος που -μόλις πρόσφατα και με μεγάλη καθυστέρηση- την αναβάθμισε ξανά στην επενδυτική βαθμίδα.
Το γεγονός αυτό και μόνο υπενθυμίζει ότι οι ανακοινώσεις της ΔΕΘ και ο νέος προϋπολογισμός συνολικά, θα βρίσκονται διαρκώς στο «μικροσκόπιο», σε μια δύσκολη άσκηση ισορροπίας ανάμεσα στο ευκταίο και το εφικτό.
Όλα με «μέτρο»Και πριν καν «ακουστούν» όσα έχει να πει ο Πρωθυπουργός, μέχρι τις 29 Αυγούστου, όλα τα υπουργεία και οι κρατικοί φορείς θα έχουν αποστείλει στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τις προτάσεις με τα αιτήματά τους για τις δαπάνες του 2026 ώστε να ξεκινήσει και η κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του επόμενου έτους.
Με εγκύκλιό του ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, τους έχει στείλει «μήνυμα» να περιοριστούν στα ανώτατα όρια δαπανών που τους ορίζει ανά υπουργείο και φορέα, τονίζοντας ότι κάθε δαπάνη που ζητούν να κάνουν θα πρέπει να είναι αποδοτική, αλλιώς «κόβεται».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Οι Ελληνες προτιμούν το εξωτερικό για διακοπές - Πού ταξιδεύουν και πόσα ξοδεύουν
«Σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Συγκινεί η μητέρα της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της στο Άργος
Αγνώριστη η μποξέρ που προκάλεσε σάλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Ιμάν Κελίφ - Δείτε φωτογραφία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα