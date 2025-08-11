Στάση αναμονής στη Wall Street ενόψει πληθωρισμού – Στα κόκκινα οι δείκτες
Παρά τα αρνητικά πρόσημα, οι δείκτες παρέμειναν κοντά στα ιστορικά υψηλά τους - Αγωνία για τις επόμενες κινήσεις της Fed σε περίπτωση αύξησης του πληθωρισμού - Αδιάφορη η αγορά απέναντι στην παράταση της εμπορικής εκεχειρίας ΗΠΑ-Κίνας, θεωρώντας την αναμενόμενη
Η Wall Street απέφυγε τη Δευτέρα να κάνει μεγάλες κινήσεις ενόψει της δημοσίευσης του κρίσιμου δείκτη του πληθωρισμού που θα επηρεάσει τα επόμενα βήματα της Fed. Μάλιστα, παρά τα αρνητικά πρόσημα τόσο ο S&P 500 όσο και ο Nasdaq παρέμειναν κοντά στα ιστορικά υψηλά τους.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones έκλεισε με απώλειες 0,45% στις 43.975 μονάδες. Αν και πρόσκαιρα πέρασε το όριο των 6.400 μονάδων, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,25% στις 6.373 μονάδες και ο Nasdaq έχασε το υψηλό της Παρασκευής με κάμψη 0,30% στις 21.385 μονάδες.
Στις αγορές ομολόγων, οι κινήσεις ήταν επίσης επιφυλακτικές με την απόδοση του 10ετούς να μειώνεται ελαφρά στο 4,275% αλλά του 2ετούς να ανεβαίνει στο 3,76%.
Παρά το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος προσπάθησε να βελτιώσει το κλίμα στην αγορά δίδοντας τέλος στο θρίλερ για την τύχη της εμπορικής εκεχειρίας με την Κίνα, που έληγε την Τρίτη 12/8, οι επενδυτές δεν φάνηκαν να… συγκινούνται ιδιαίτερα.
Σύμφωνα με το CNBC, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε στο… παρά πέντε προεδρικό διάταγμα που παρατείνει για άλλες 90 ημέρες την εμπορική εκεχειρία με την Κίνα. Όμως, η αγορά φαίνεται πως είχε προεξοφλήσει την εξέλιξη αυτή, επιλέγοντας να στρέψει από νωρίς το βλέμμα της στα κρίσιμα οικονομικά στοιχεία των επόμενων ημερών με αιχμή του δόρατος τον πληθωρισμό.
Τα στοιχεία που ανακοινώνονται την Τρίτη αναμένεται να δείξουν ελαφρά άνοδο του δείκτη τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ, αντανακλώντας την επίδραση που έχουν αρχίσει να έχουν οι δασμοί στις τιμές, καθώς οι λιανέμποροι προχωρούν σταδιακά σε αντιμήσεις σε προϊόντα που υπόκεινται σε υψηλότερους εισαγωγικούς δασμούς.
Τον Ιούνιο ο CPI αυξήθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση και κατά 2,7% σε ετήσια βάση, όταν συγκριτικά τον Απρίλιο και πριν την δρομολόγηση των πρώτων δασμών, ο δείκτης είχε προσγειωθεί στο 2,3%, ήτοι στο χαμηλότερο σημείο του από τον Φεβρουάριο του 2021.
Πλέον για τον Ιούλιο, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για νέα άνοδο του βασικού δείκτη κατά 0,2% σε μηνιαία βάση και κατά 2,8% σε ετήσια βάση, με τον δομικό CPI να ανεβαίνει κατά 0,3% σε μηνιαία βάση και να «πιάνει» το 3% σε ετήσια βάση, που θα είναι και η υψηλότερη μέτρηση για φέτος.
Σχολιάζοντας τις εκτιμήσεις, ο Κρις Λάρκιν της E*Trade (Morgan Stanley) προειδοποίησε ότι «η αντίδραση της αγοράς σε τυχόν εκπλήξεις μπορεί να είναι υπερβολική, ειδικά αν μια υψηλότερη του αναμενόμενου μέτρηση του CPI οδηγήσει τους traders να πιστέψουν ότι η Fed δεν θα μειώσει τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση».
Για την ώρα οι αγορές χρήματος δείχνουν ότι οι traders προεξοφλούν πάνω από δύο μειώσεις επιτοκίων μέχρι τον Δεκέμβριο, με πιθανότητες άνω του 80% για μείωση κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, η επιμονή (αν όχι αναζωπύρωση) των πληθωριστικών πιέσεων αναπόφευκτα θα οδηγήσει τους επενδυτές σε… δεύτερες σκέψεις που θα επηρεάσουν το κλίμα.
Ο Άντονι Σάγκλιμπεν της Ameriprise προειδοποίησε επίσης από την πλευρά του ότι τα στοιχεία του πληθωρισμού και η εικόνα του καταναλωτή αυτή την εβδομάδα μπορεί να αμφισβητήσουν την τρέχουσα αισιοδοξία των επενδυτών.
Αναλόγως ο Σαμ Στόβαλ της CFRA εμφανίστηκε ανήσυχος ότι η αγορά μπορεί τελικά να απογοητευτεί, αν τα στοιχεία από τον πληθωρισμό και τις καταναλωτικές δαπάνες δικαιώσουν τη διστακτική στάση της Fed να ξεκινήσει και πάλι τις περικοπές των επιτοκίων.
Σε σημείωμα της η JPMorgan έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου διαπιστώνοντας αυξανόμενα σημάδια στασιμοπληθωρισμού στον ορίζοντα, αν και διατήρησε την εκτίμηση της ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο.
Από το μέτωπο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αγοράς παρέμεινε και η συνεχιζόμενη διαδικασία επιλογής του διαδόχου του Τζερόμ Πάουελ. Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ διεύρυνε τη λίστα των δελφίνων που εξετάζει προγραμματίζοντας κι άλλες συνεντεύξεις υποψηφίων τις επόμενες εβδομάδες. Έτσι, προστέθηκαν τα ονόματα των μελών του συμβουλίου, Μισέλ Μπάουμαν, Φίλιπ Τζέφερσον και Λόρι Λόγκαν.
Σε επίπεδο μετοχών, η αρχική ικανοποίηση από το deal της Nvidia και της AMD με τον Λευκό Οίκο, για μερίδιο από τα κέρδη τους στην Κίνα, προκειμένου να συνεχίσουν τις εξαγωγές μικροτσίπ προς τη χώρα, γρήγορα ξεφούσκωσε οδηγώντας τελικά σε αρνητικό έδαφος τον κλάδο.
Η C3.ai κατέγραψε μεγάλες απώλειες έπειτα από προειδοποίηση για μειωμένα έσοδα, ενώ οι χαμηλές προσδοκίες για το τρίτο τρίμηνο ώθησαν καθοδικά την Monday.com. Τα απογοητευτικά αποτελέσματα ώθησαν καθοδικά τις Owens & Minor και HVAC, ενώ sell-off σημείωσε η μετοχή της Sarepta Therapeutics μετά τα ερωτηματικά για τις διαδικασίες έγκρισης φαρμάκων από το FDA
Στον αντίποδα η Albemarle σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο μετά την ανακοίνωση ότι η κινεζική CATL διέκοψε τη λειτουργία ενός σημαντικού ορυχείου λιθίου την Κίνα, γεγονός που αναζωπύρωσε τις ελπίδες ότι η τιμή του μετάλλου θα αυξηθεί λόγω περιορισμένης προσφοράς.
Κέρδη αποκόμισε επίσης η Avantor μετά την αποκάλυψη ότι ο επενδυτικός οργανισμός Engine Capital απέκτησε μετοχές στην εταιρεία, όπως και η Rumble έπειτα από την ανακοίνωση πιθανής εξαγοράς της γερμανικής εταιρείας Northern Data Group με προσφορά αξίας 1,2 δισ. δολαρίων.
Στις κερδισμένες ξεχώρισαν επίσης η E.l.f Beauty μετά την αναβάθμιση της μετοχής της από την Morgan Stanley, αλλά και η Tegna στον απόηχο πληροφοριών για πιθανή εξαγορά της από τη Nexstar Media Group.
