Στάση αναμονής στη Wall Street ενόψει πληθωρισμού – Στα κόκκινα οι δείκτες

Σε σημείωμα της η JPMorgan έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου διαπιστώνοντας αυξανόμενα σημάδια στασιμοπληθωρισμού στον ορίζοντα, αν και διατήρησε την εκτίμηση της ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο.Από το μέτωπο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αγοράς παρέμεινε και η συνεχιζόμενη διαδικασία επιλογής του διαδόχου του Τζερόμ Πάουελ. Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ διεύρυνε τη λίστα των δελφίνων που εξετάζει προγραμματίζοντας κι άλλες συνεντεύξεις υποψηφίων τις επόμενες εβδομάδες. Έτσι, προστέθηκαν τα ονόματα των μελών του συμβουλίου, Μισέλ Μπάουμαν, Φίλιπ Τζέφερσον και Λόρι Λόγκαν.Σε επίπεδο μετοχών, η αρχική ικανοποίηση από το deal της Nvidia και της AMD με τον Λευκό Οίκο, για μερίδιο από τα κέρδη τους στην Κίνα, προκειμένου να συνεχίσουν τις εξαγωγές μικροτσίπ προς τη χώρα, γρήγορα ξεφούσκωσε οδηγώντας τελικά σε αρνητικό έδαφος τον κλάδο.Η C3.ai κατέγραψε μεγάλες απώλειες έπειτα από προειδοποίηση για μειωμένα έσοδα, ενώ οι χαμηλές προσδοκίες για το τρίτο τρίμηνο ώθησαν καθοδικά την Monday.com. Τα απογοητευτικά αποτελέσματα ώθησαν καθοδικά τις Owens & Minor και HVAC, ενώ sell-off σημείωσε η μετοχή της Sarepta Therapeutics μετά τα ερωτηματικά για τις διαδικασίες έγκρισης φαρμάκων από το FDAΣτον αντίποδα η Albemarle σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο μετά την ανακοίνωση ότι η κινεζική CATL διέκοψε τη λειτουργία ενός σημαντικού ορυχείου λιθίου την Κίνα, γεγονός που αναζωπύρωσε τις ελπίδες ότι η τιμή του μετάλλου θα αυξηθεί λόγω περιορισμένης προσφοράς.Κέρδη αποκόμισε επίσης η Avantor μετά την αποκάλυψη ότι ο επενδυτικός οργανισμός Engine Capital απέκτησε μετοχές στην εταιρεία, όπως και η Rumble έπειτα από την ανακοίνωση πιθανής εξαγοράς της γερμανικής εταιρείας Northern Data Group με προσφορά αξίας 1,2 δισ. δολαρίων.Στις κερδισμένες ξεχώρισαν επίσης η E.l.f Beauty μετά την αναβάθμιση της μετοχής της από την Morgan Stanley, αλλά και η Tegna στον απόηχο πληροφοριών για πιθανή εξαγορά της από τη Nexstar Media Group.