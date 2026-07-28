Deutsche Bank: Ισχυρό εξάμηνο για την Theon – Διατηρεί την τιμή στόχο των 39 ευρώ

Το περιθώριο ανόδου για τη μετοχή διαμορφώνεται στο 14% - Τι αναφέρει ο επενδυτικός οίκος για την πορεία του δεύτερου εξαμήνου