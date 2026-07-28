Deutsche Bank: Ισχυρό εξάμηνο για την Theon – Διατηρεί την τιμή στόχο των 39 ευρώ
Deutsche Bank: Ισχυρό εξάμηνο για την Theon – Διατηρεί την τιμή στόχο των 39 ευρώ
Το περιθώριο ανόδου για τη μετοχή διαμορφώνεται στο 14% - Τι αναφέρει ο επενδυτικός οίκος για την πορεία του δεύτερου εξαμήνου
Η Deutsche Bank διατηρεί τη σύσταση «αγορά» και την τιμή στόχο των 39 ευρώ για την Theon επισημαίνοντας ότι τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Theon International για το πρώτο εξάμηνο του 2026 κινήθηκαν σημαντικά υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της.
Με τιμή αναφοράς τα 34,14 ευρώ στις 24/7, το περιθώριο ανόδου διαμορφώνεται περίπου στο 14%. Η Deutsche Bank δεν προχωρεί σε αλλαγές στις προβλέψεις της μετά τη δημοσίευση των προκαταρκτικών μεγεθών, περιμένοντας την αναλυτική ενημέρωση της διοίκησης στις αρχές Σεπτεμβρίου.
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Με τιμή αναφοράς τα 34,14 ευρώ στις 24/7, το περιθώριο ανόδου διαμορφώνεται περίπου στο 14%. Η Deutsche Bank δεν προχωρεί σε αλλαγές στις προβλέψεις της μετά τη δημοσίευση των προκαταρκτικών μεγεθών, περιμένοντας την αναλυτική ενημέρωση της διοίκησης στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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