Επιφυλακτικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές – Δασμοί, πληθωρισμός και Ουκρανικό θολώνουν το τοπίο

Συγκρατημένα ξεκίνησε η εβδομάδα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς ηαντισταθμίστηκε από τα ερωτηματικά που έθεσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες για τις απαιτήσεις της Μόσχας, αλλά και την απουσία της Ουκρανίας από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εξάλλου, οι επενδυτές περιμένουν και τα νεότερα μαντάτα από το μέτωπο του πληθωρισμού στις ΗΠΑ και την πρόοδο των εμπορικών συνομιλιών.Έτσι, λοιπόν,με μεγαλύτερο βαρίδι της αμυντικές βιομηχανίες όπως η Rheinmetall, η Renk και η Hensoldt που θα πιεστούν σε περίπτωση ειρήνης στην Ουκρανία.Στις μεγάλες αγορές της περιοχής,Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε κάμψη 0,10% στις 41.583 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 14.855 αυξημένος κατά 0,21%.Οι κύριοι ευρωπαϊκοί δείκτες κατέγραψαν ισχυρά κέρδη την περασμένη εβδομάδα, ακολουθώντας την άνοδο της Wall Street, καθώς οι επενδυτές υποδέχθηκαν θετικά τα ισχυρά αποτελέσματα β΄ τριμήνου, στον απόηχο της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ που απέτρεψε τον κίνδυνο ενός δαπανηρού εμπορικού πολέμου.Ωστόσο, η κρίσιμη εμπορική εκεχειρία ΗΠΑ–Κίνας, η οποία έχει συγκρατήσει την περαιτέρω κλιμάκωση των εμπορικών πολέμων, λήγει αύριο, Τρίτη, 12 Αυγούστου, χωρίς να έχει «βγει» λευκός καπνός από τις συνομιλίες, κάτι που τροφοδοτεί τη νευρικότητα στις αγορές.Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι ελπίζει η Κίνα να «τετραπλασιάσει γρήγορα» τις παραγγελίες σόγιας από Αμερικανούς αγρότες, παρουσιάζοντας την κίνηση ως μέσο μείωσης του κινεζικού εμπορικού πλεονάσματος έναντι των ΗΠΑ. Ωστόσο, το Πεκίνο δεν έχει για την ώρα ανταποκριθεί.Η εμπορική αβεβαιότητα έρχεται να προστεθεί στο θολό τοπίο της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής, καθώς η Federal Reserve παρά τις πιέσεις του Τραμπ επιμένει να κρατά στάση αναμονής από τον περασμένο Δεκέμβριο. Έτσι, τα νεότερα στοιχεία από το μέτωπο του πληθωρισμού ελπίζεται να προσφέρουν μια καλύτερη εικόνα για τις επιλογές που θα έχει η αμερικανική κεντρική τράπεζα στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.Μέσα στο κλίμα αυτό αρχικά η είδηση της συνόδου κορυφής Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα την ερχόμενη Πέμπτη δημιούργησε αυξημένες προσδοκίες για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία. Ωστόσο, ο πήχης των προσδοκιών γρήγορα χαμήλωσε δεδομένων των πληροφοριών για τις απαιτήσεις της Μόσχας και καθώς μάλιστα ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν θα παραστεί. Βέβαια, ο Ζελένσκι απέσπασε την διπλωματική στήριξη της Ευρώπης, όμως αυτό δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι αρκετό για την ανατροπή μιας συμφωνίας-τελεσίγραφο προς το Κίεβο.Στις αγορές των commodities, οι πετρελαϊκές τιμές έχασαν λίγο έδαφος περιμένοντας τις εξελίξεις από τη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν, θεωρώντας ότι θα επηρεάσουν και τις τελικές αποφάσεις του Λευκού Οίκου για το ενδεχόμενο νέων κυρώσεων κατά των ρωσικών ενεργειακών ροών.Αντιθέτως, σημαντικές πιέσεις δέχτηκε ο χρυσός μετά το ράλι της Παρασκευής με τους επενδυτές να περιμένουν να επιβεβαιωθούν οι διαβεβαιώσεις του Λευκού Οίκου πως δεν θα επιβληθούν δασμοί στις εισαγωγές ράβδων του πολύτιμου μετάλλου, πληροφορία που είχε κάνει άνω-κάτω τον κλάδο.Έτσι, η τιμή spot υποχώρησε κατά 1,55% στα 3.347 δολάρια την ουγγιά.