Ο Τραμπ παρατείνει την προθεσμία για τους δασμούς στην Κίνα κατά 90 ημέρες
Η υπογραφή του διατάγματος έγινε λίγες μόλις ώρες πριν τη λήξη της ισχύος της προηγούμενης αναστολής - Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η εμπορική εκεχειρία ΗΠΑ και Κίνας – Πότε λήγει η προθεσμία
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τη Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο παρατείνεται για ακόμη 90 ημέρες η αναστολή εφαρμογής των υψηλών αμερικανικών δασμών στα κινεζικά προϊόντα, ανέφερε αξιωματούχο στο CNBC.
Η υπογραφή του διατάγματος έγινε λίγες μόλις ώρες πριν από τα μεσάνυχτα, οπότε και έληγε η ισχύς της προηγούμενης αναστολής, αποτρέποντας την αυτόματη επαναφορά των δασμών σε ισχύ.
Η παράταση θεωρούνταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα του τελευταίου γύρου συνομιλιών μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων διαπραγματευτών για το εμπόριο, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα τέλη του περασμένου μήνα στη Στοκχόλμη.
Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου την Κυριακή, ο οποίος κάλεσε την Κίνα να τετραπλασιάσει τις αγορές σόγιας από τις ΗΠΑ, θεωρήθηκε έμμεση πρόταση προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας παράτασης. Όμως, το Πεκίνο απέφυγε να απαντήσει, τουλάχιστον δημοσίως.
«Η Κίνα ανησυχεί για την έλλειψη σόγιας», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, σε μήνυμα που απηύθυνε στον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ. «Οι σπουδαίοι μας αγρότες παράγουν την πιο ανθεκτική σόγια».
Σύμφωνα με αναλυτές μια πιθανή εμπορική συμφωνία ή έστω μια νέα παράταση θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Κίνας να αυξήσει σημαντικά τις αγορές αμερικανικών προϊόντων, κυρίως στον τομέα της ενέργειας, των γεωργικών προϊόντων και ενδεχομένως των ημιαγωγών και του εξοπλισμού παραγωγής μικροτσίπ. Κάτι τέτοιο ωστόσο προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό.
Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία του Μάϊου είχε μειώσει τους δασμούς από το απαγορευτικό 145% που είχαν φτάσει τον Απρίλιο, ενώ είχε «παγώσει» και μια σειρά τιμωρητικών μέτρων, δίνοντας χώρο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις με στόχο μια μόνιμη, γενική συμφωνία.
Οι κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ επιβαρύνονται με έξτρα δασμό ύψους 20% λόγω των καταγγελιών ότι η Κίνα εμπλέκεται στην παράνομη ροή φαιντανύλης προς τις ΗΠΑ, επιπλέον ενός βασικού δασμού 10%, πάνω από τον 25% δασμό που επιβλήθηκε κατά την πρώτη θητεία. Αντίστοιχα, τα αμερικανικά προϊόντα που εξάγονται στην Κίνα επιβαρύνονται με δασμούς άνω του 32,6%, σύμφωνα με το Peterson Institute for International Economics.
