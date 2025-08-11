Χρηματιστήριο Αθηνών: Εριξε το «οχυρό» των 2.100 μονάδων – Ράλι και ιστορικά υψηλά για Metlen, Aegean

Ακάθεκτο συνεχίζει το ελληνικό χρηματιστήριο την πορεία του προς τα πολυετή ρεκόρ, κατακτώντας το ορόσημο των 2.100 μονάδων για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2010. Αυτή ήταν η έκτη διαδοχική άνοδος, η οποία συνοδεύθηκε (ξανά) από υψηλό τζίρο παρά το γεγονός ότι διανύουμε τη θερινή ραστώνη του Αυγούστου, καθώς τα διεθνή funds να συνεχίζουν να δηλώνουν «παρών». Αξίζει να σημειωθεί πως από την έναρξη της φετινής χρονιάς ο μέσος όρος της αξίας συναλλαγών ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (11/8), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 36,11 μονάδες ή +1,74% και έκλεισε στις 2.106,24 μονάδες, μία «ανάσα» από το υψηλό ημέρας των 2.106,25 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.073,07 μονάδες. Το τελευταίο 6ήμερο ο ΓΔ έχει καταγράψει άνοδο +7,46% και εντός του 2025 «τρέχει» με ρυθμό +43,31%. Επόμενο ορόσημο αποτελούν οι 2.137,37 μονάδες (κλείσιμο 29ης Μαρτίου 2010).«Εκρηκτικό» ήταν το ράλι που έκαναν σήμερα η Metlen και η Aegean, οι οποίες ήταν οι απόλυτες πρωταγωνίστριες της σημερινής συνεδρίασης, κλείνοντας αμφότερες σε νέα ιστορικά ρεκόρ. Οι τράπεζες παρέμειναν σε ρότα υψηλών 10ετίας (Νοέμβριος 2015), με την Alpha Bank να ξεχωρίζει από τις συστημικές. Αξιόλογα κέρδη σημείωσε η HELLENiQ ENERGY, η οποία βρέθηκε σε υψηλό 14 μηνών (Ιούνιος 2024). Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΑΒΑΞ ήταν εκείνη που έδωσε τον ανοδικό «παλμό» και τερμάτισε σε υψηλό 15ετίας (Ιανουάριος 2010).Παράλληλα, σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 8.573 νέες μετοχές της Τράπεζας Κύπρου, που προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δωρεάν διάθεση μετοχών σε στελέχη της εταιρείας. Το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της τράπεζας στο ΧΑ ανέρχεται πλέον σε 440.828.633 μετοχές.Στο διεθνές πεδίο, η προσοχή στρέφεται στη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν με στόχο την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, αλλά και στην κρίσιμη προθεσμία για την εμπορική εκεχειρία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα. Από τεχνολογικό ράλι προέρχεται η Wall Street, με τον Nasdaq να κλείνει στις 21.450 μονάδες και σε νέο ιστορικό υψηλό. Η περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκε με κέρδη ρεκόρ για τους βασικούς δείκτες, με πρόσθετη ώθηση από τη ραγδαία άνοδο της Apple και τις ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Με ήπιες μεταβολές ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση, με τους βασικούς δείκτες να κινούνται μεταξύ -0,1% και +0,2%.Σε πτωτικό έδαφος κινούνται τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αν και η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ αξιωματούχων της Ουάσιγκτον και της Μόσχας δημιουργεί ελπίδες για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Απώλειες -0,1% σημειώνει ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600, ο οποίος διαπραγματεύεται στις 546 μονάδες. Παράλληλα, ο γερμανικός DAX και ο γαλλικός CAC 40 κινούνται χαμηλότερα κατά -0,5%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά +0,4%.