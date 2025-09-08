Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Ύδρα: Ρεσιτάλ πιάνου του Φιλάρετου Βρεττού
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το ρεσιτάλ πιάνου του πολλά υποσχόμενου νέου πιανίστα
Ο μόλις 20 ετών πιανίστας με πολλές επιτυχίες και βραβεία σε αξιόλογους διαγωνισμούς πιάνου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ερμήνευσε έργα των J. Haydn, W.A. Mozart, R. Schumann και J. Brahms. Η εκδήλωση έγινε στο ξενοδοχείο Bratsera στις 3 Σεπτεμβρίου σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο `Υδρας και το Διεθνές Μουσικό Σωματείο Gina Bachauer.
Η ιδιαιτερότητα του ρεσιτάλ έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίον ερμήνευσε τα έργα αυτών των σπουδαίων συνθετών, της κλασικής και της ρομαντικής περιόδου ο ταλαντούχος πιανίστας. Ο Φιλάρετος Βρεττός διακρίνεται από πολύ μεγάλη ικανότητα μεταμόρφωσης και ανασυγκρότησης.
Στο ρεσιτάλ αυτό, ο νέος πιανίστας κατάφερε να δώσει χρώμα και ύφος στις ερμηνείες του, ακουμπώντας με περισσή ευλάβεια τα πλήκτρα του πιάνου, καθώς και να μας ταξιδέψει σε προηγούμενες εποχές δόξας και μεγαλείου του 18ου και 19ου αιώνα. Το πιάνο απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση και απομόνωση από το κοινό. Το μουσικό αυτό όργανο απαιτεί επίσης προετοιμασία, συγκροτημένη σκέψη ασκητική ζωή και ταλέντο.
Και όλα αυτά συνυπάρχουν και βρίσκουν γόνιμο έδαφος στο πρόσωπο του Φιλάρετου Βρεττού που ζει στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας και που είναι πλέον πρωτοετής φοιτητής στο τμήμα του σόλο πιάνου, στο Μουσικό Πανεπιστήμιο, στην τάξη του Prof. Bernhard Endres.
Φέτος ήταν η τρίτη χρονιά που ο Πολιτιστικός Σύλλογος `Υδρας, με σημαντικό πολιτισμικό έργο στο ενεργητικό του, συνεργάστηκε με το Διεθνές Μουσικό Σωματείο Gina Bachauer. Μία εξαιρετικά γόνιμη συνεργασία που προϋποθέτει ομαδική και εθελοντική δουλειά, γνώση, καλή οργάνωση και αρμονικές σχέσεις.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος `Υδρας που με όραμα, στόχο και ευαισθησία, αναλαμβάνει υπεύθυνα την ανάδειξη και υποστήριξή νέων μουσικών ταλέντων, συνεχίζει ένα έργο που ξεκίνησε με την κ. Μιράντα Σοφιανού Ιδρύτρια του Πολιτιστικού Συλλόγου `Υδρας από τη δεκαετία του 1980, ενώ συνεχίζει με την άξια νέα Πρόεδρο κ. Ντίνα Αδαμοπούλου, Διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου `Υδρας, με επίσης πολύ αξιόλογο και σημαντικό έργο στο ενεργητικό της.
Το ρεσιτάλ στο ιστορικό νησί προλόγισε ο μουσικολόγος κ. Κωνσταντίνος Καράμπελας-Σγούρδας, ένας άνθρωπος εξαιρετικά μεγάλης εμβέλειας, ακτίνας δράσης και έργου στον μουσικό χώρο και γίγνεσθαι της Ελλάδας, εδώ και χρόνια.
