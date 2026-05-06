Οι Metallica στο ΟΑΚΑ: Είσοδος στο στάδιο ανάλογα με το εισιτήριο, τι απαγορεύεται να έχετε μαζί σας - Ο χάρτης της συναυλίας τους στην Αθήνα
ΜΟΥΣΙΚΗ
Συναυλία Metallica ΟΑΚΑ

Οι Metallica στο ΟΑΚΑ: Είσοδος στο στάδιο ανάλογα με το εισιτήριο, τι απαγορεύεται να έχετε μαζί σας - Ο χάρτης της συναυλίας τους στην Αθήνα

Όλοι οι δρόμοι στις 9 Μαΐου οδηγούν στο ΟΑΚΑ - Οδηγίες εισόδου σε αρένα και κερκίδες

Οι Metallica στο ΟΑΚΑ: Είσοδος στο στάδιο ανάλογα με το εισιτήριο, τι απαγορεύεται να έχετε μαζί σας - Ο χάρτης της συναυλίας τους στην Αθήνα
6 ΣΧΟΛΙΑ
Τέσσερις μόλις ημέρες απομένουν για την ιστορική συναυλία των Metallica στην Αθήνα, στο πλαίσιο της M72 παγκόσμιας περιοδείας του συγκροτήματος. Κι ενώ έχουν ήδη ανακοινωθεί οι ημερομηνίες και ο χώρος όπου θα στηθεί το Pop-Up Shop του συγκροτήματος, η διοργανώτρια εταιρεία εξέδωσε οδηγίες για την ομαλή πρόσβαση του κοινού στο Ολυμπιακό Στάδιο.


Το ερχόμενο Σάββατο 9 Μαΐου θα εμφανιστούν στο ΟΑΚΑ οι Metallica, σε μια  συναυλία που αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος κόσμου.

Η συναυλία έγινε sold out σε λίγες ώρες και η εταιρεία διοργάνωσης έδωσε στο κοινό πληροφορίες με τις ώρες προσέλευσης.

Όπως γνωστοποίησε η High Priority Promotions για τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, οι πύλες ανοίγουν στις 16:00.

Οι Knocked Loose ανεβαίνουν στη σκηνή στις 18:00, οι Gojira στις 19:00, ενώ το θρυλικό συγκρότημα αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 20:30.



Τι απαγορεύεται

Σύμφωνα με την εταιρεία παραγωγής, όλες οι τσάντες δεν πρέπει να ξεπερνούν το μέγεθος Α4 (21cm x 30cm) και απαγορεύονται επίσης:

Κλείσιμο
Όπλα κάθε είδους, αιχμηρά αντικείμενα, spray πιπεριού, mace, εύφλεκτα υλικά

Επαγγελματικές κάμερες (με αποσπώμενο φακό), εξοπλισμός αποκλειστικά για βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση των συναυλιών

Drones

Ζώα (εκτός από ζώα βοηθείας)

Μεγάλες ομπρέλες

Καρέκλες, παιδικά καθίσματα, σκαμπό ή οποιοδήποτε είδος φορητού καθίσματος

Αιχμηρά κοσμήματα, υπερβολικά μακριές αλυσίδες πορτοφολιού, μαστίγια, χειροπέδες

Κουτάκια αναψυκτικών, μεταλλικά θερμός/ποτήρια, γυάλινα αντικείμενα κάθε είδους

Πανό, σημαίες, κοντάρια, μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να εκτοξευθεί και να θέσει σε κίνδυνο τους παρευρισκόμενους

Λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνες

Αλκοόλ, ναρκωτικά



Είσοδος για τους κατόχους εισιτηρίων καθημένων

Οι κάτοχοι εισιτηρίων καθημένων έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης απ’ όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου (Είσοδος Κύμης, Είσοδος Ειρήνης, Είσοδος Αρτέμιδος, Είσοδος Ιασώ, Είσοδος Πεζογέφυρας) ΕΚΤΟΣ από τις Πύλες της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Ακολουθώντας τη σήμανση, οι κάτοχοι των εισιτηρίων θα οδηγηθούν στις Εισόδους Καθήμενων 1, 2 , 8 και 12 και 17.

Η Είσοδος Καθήμενων 1 εξυπηρετεί τις Θύρες PA, PB, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
Η Είσοδος Καθήμενων 2 εξυπηρετεί τις Θύρες 1, 2, 3, 4, 5.
Η Είσοδος Καθήμενων 8 εξυπηρετεί τις Θύρες 6, 7, 8, 9, 10.
H Είσοδος Καθήμενων 12 εξυπηρετεί τις Θύρες 11, 12, 13, 14, 15.
H Είσοδος Καθήμενων 17 εξυπηρετεί τις Θύρες 16, 17, 19, 20, 21, 22.

Τέλος υπάρχει ελεύθερο Parking με πρόσβαση από τη Λεωφόρο. Κύμης (βλ. «P»).

Οι Metallica στο ΟΑΚΑ: Είσοδος στο στάδιο ανάλογα με το εισιτήριο, τι απαγορεύεται να έχετε μαζί σας - Ο χάρτης της συναυλίας τους στην Αθήνα
Οι Metallica στο ΟΑΚΑ: Είσοδος στο στάδιο ανάλογα με το εισιτήριο, τι απαγορεύεται να έχετε μαζί σας - Ο χάρτης της συναυλίας τους στην Αθήνα

Είσοδος για τους κατόχους εισιτηρίων ΑΜΕΑ

Οι κάτοχοι εισιτηρίων AMEA και οι συνοδοί τους έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο στάδιο με ΙΧ, από την Πύλη Β της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Περιλαμβάνεται θέση στάθμευσης στα Parking P2 & P3.

Metallica: Lux Æterna (Official Music Video)

6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης