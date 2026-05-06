Οι Metallica στο ΟΑΚΑ: Είσοδος στο στάδιο ανάλογα με το εισιτήριο, τι απαγορεύεται να έχετε μαζί σας - Ο χάρτης της συναυλίας τους στην Αθήνα
Όλοι οι δρόμοι στις 9 Μαΐου οδηγούν στο ΟΑΚΑ - Οδηγίες εισόδου σε αρένα και κερκίδες
Τέσσερις μόλις ημέρες απομένουν για την ιστορική συναυλία των Metallica στην Αθήνα, στο πλαίσιο της M72 παγκόσμιας περιοδείας του συγκροτήματος. Κι ενώ έχουν ήδη ανακοινωθεί οι ημερομηνίες και ο χώρος όπου θα στηθεί το Pop-Up Shop του συγκροτήματος, η διοργανώτρια εταιρεία εξέδωσε οδηγίες για την ομαλή πρόσβαση του κοινού στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Το ερχόμενο Σάββατο 9 Μαΐου θα εμφανιστούν στο ΟΑΚΑ οι Metallica, σε μια συναυλία που αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος κόσμου.
Η συναυλία έγινε sold out σε λίγες ώρες και η εταιρεία διοργάνωσης έδωσε στο κοινό πληροφορίες με τις ώρες προσέλευσης.
Όπως γνωστοποίησε η High Priority Promotions για τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, οι πύλες ανοίγουν στις 16:00.
Οι Knocked Loose ανεβαίνουν στη σκηνή στις 18:00, οι Gojira στις 19:00, ενώ το θρυλικό συγκρότημα αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 20:30.
Τι απαγορεύεταιΣύμφωνα με την εταιρεία παραγωγής, όλες οι τσάντες δεν πρέπει να ξεπερνούν το μέγεθος Α4 (21cm x 30cm) και απαγορεύονται επίσης:
Όπλα κάθε είδους, αιχμηρά αντικείμενα, spray πιπεριού, mace, εύφλεκτα υλικά
Επαγγελματικές κάμερες (με αποσπώμενο φακό), εξοπλισμός αποκλειστικά για βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση των συναυλιών
Drones
Ζώα (εκτός από ζώα βοηθείας)
Μεγάλες ομπρέλες
Καρέκλες, παιδικά καθίσματα, σκαμπό ή οποιοδήποτε είδος φορητού καθίσματος
Αιχμηρά κοσμήματα, υπερβολικά μακριές αλυσίδες πορτοφολιού, μαστίγια, χειροπέδες
Κουτάκια αναψυκτικών, μεταλλικά θερμός/ποτήρια, γυάλινα αντικείμενα κάθε είδους
Πανό, σημαίες, κοντάρια, μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να εκτοξευθεί και να θέσει σε κίνδυνο τους παρευρισκόμενους
Λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνες
Αλκοόλ, ναρκωτικά
Είσοδος για τους κατόχους εισιτηρίων καθημένωνΟι κάτοχοι εισιτηρίων καθημένων έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης απ’ όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου (Είσοδος Κύμης, Είσοδος Ειρήνης, Είσοδος Αρτέμιδος, Είσοδος Ιασώ, Είσοδος Πεζογέφυρας) ΕΚΤΟΣ από τις Πύλες της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Ακολουθώντας τη σήμανση, οι κάτοχοι των εισιτηρίων θα οδηγηθούν στις Εισόδους Καθήμενων 1, 2 , 8 και 12 και 17.
Είσοδος για τους κατόχους εισιτηρίων ΑΜΕΑΟι κάτοχοι εισιτηρίων AMEA και οι συνοδοί τους έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο στάδιο με ΙΧ, από την Πύλη Β της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Περιλαμβάνεται θέση στάθμευσης στα Parking P2 & P3.
