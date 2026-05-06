Οι Metallica στο ΟΑΚΑ: Είσοδος στο στάδιο ανάλογα με το εισιτήριο, τι απαγορεύεται να έχετε μαζί σας - Ο χάρτης της συναυλίας τους στην Αθήνα

Είσοδος για τους κατόχους εισιτηρίων καθημένων

Είσοδος για τους κατόχους εισιτηρίων ΑΜΕΑ

Μεγάλες ομπρέλεςΚαρέκλες, παιδικά καθίσματα, σκαμπό ή οποιοδήποτε είδος φορητού καθίσματοςΑιχμηρά κοσμήματα, υπερβολικά μακριές αλυσίδες πορτοφολιού, μαστίγια, χειροπέδεςΚουτάκια αναψυκτικών, μεταλλικά θερμός/ποτήρια, γυάλινα αντικείμενα κάθε είδουςΠανό, σημαίες, κοντάρια, μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να εκτοξευθεί και να θέσει σε κίνδυνο τους παρευρισκόμενουςΛέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνεςΑλκοόλ, ναρκωτικάΟι κάτοχοι εισιτηρίων καθημένων έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης απ’ όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου (Είσοδος Κύμης, Είσοδος Ειρήνης, Είσοδος Αρτέμιδος, Είσοδος Ιασώ, Είσοδος Πεζογέφυρας) ΕΚΤΟΣ από τις Πύλες της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Ακολουθώντας τη σήμανση, οι κάτοχοι των εισιτηρίων θα οδηγηθούν στις Εισόδους Καθήμενων 1, 2 , 8 και 12 και 17.Η Είσοδος Καθήμενων 1 εξυπηρετεί τις Θύρες PA, PB, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35Η Είσοδος Καθήμενων 2 εξυπηρετεί τις Θύρες 1, 2, 3, 4, 5.Η Είσοδος Καθήμενων 8 εξυπηρετεί τις Θύρες 6, 7, 8, 9, 10.H Είσοδος Καθήμενων 12 εξυπηρετεί τις Θύρες 11, 12, 13, 14, 15.H Είσοδος Καθήμενων 17 εξυπηρετεί τις Θύρες 16, 17, 19, 20, 21, 22.Τέλος υπάρχει ελεύθερο Parking με πρόσβαση από τη Λεωφόρο. Κύμης (βλ. «P»).Οι κάτοχοι εισιτηρίων AMEA και οι συνοδοί τους έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο στάδιο με ΙΧ, από την Πύλη Β της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Περιλαμβάνεται θέση στάθμευσης στα Parking P2 & P3.