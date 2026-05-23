Απόψε η μεγάλη συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ
To θρυλικό συγκρότημα επιστρέφει στην Ελλάδα, με τους Anthrax να ανοίγουν τη βραδιά και τις πύλες να ανοίγουν από νωρίς για τους θεατές

Αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη επιστροφή των Iron Maiden στην Ελλάδα, το Σάββατο 23 Μαΐου, στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της περιοδείας «Run For Your Lives Tour». Η διοργανώτρια εταιρεία ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα της βραδιάς, καθώς και οδηγίες προς το κοινό για την ασφαλή και ομαλή προσέλευση, με φόντο πιθανή κακοκαιρία.

Οι πύλες ανοίγουν στις 17:00, δίνοντας χρόνο στους θεατές να πάρουν τις θέσεις τους. Οι Anthrax θα ανέβουν στη σκηνή στις 19:00, ανοίγοντας τη συναυλία με το στυλ και την ενέργειά τους, ενώ οι Iron Maiden θα κάνουν την εμφάνισή τους στις 20:40, υπόσχοντας μια βραδιά γεμάτη heavy metal.

Οι διοργανωτές προτείνουν στους θεατές να έχουν μαζί τους αδιάβροχο, καθώς αναμένονται τοπικές βροχές, ενώ σημειώνεται ότι οι ομπρέλες δεν επιτρέπονται για λόγους ασφαλείας. Επιπλέον, απαγορεύονται τσάντες μεγαλύτερες από μέγεθος Α4.

Η προσέλευση και η είσοδος στο στάδιο θα γίνει σύμφωνα με το είδος εισιτηρίου, είτε στην αρένα είτε στις κερκίδες, με ειδικές ρυθμίσεις για ΑμεΑ. Για όσους χρησιμοποιήσουν το μετρό, έχουν οριστεί σημεία συνάντησης, ενώ το πάρκινγκ θα είναι διαθέσιμο από τη Λεωφόρο Κύμης.

Η ζήτηση για τα εισιτήρια παραμένει υψηλή, με τα εισιτήρια της αρένας να έχουν ήδη εξαντληθεί, ενώ περιορισμένα εισιτήρια για τις κερκίδες συνεχίζουν να διατίθενται, προσφέροντας σε όσους δεν πρόλαβαν μια τελευταία ευκαιρία να ζήσουν τη μαγεία των Iron Maiden ζωντανά στην Αθήνα.
