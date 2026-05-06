Ο Σωκράτης Μάλαμας στο Θέατρο Πέτρας
ΜΟΥΣΙΚΗ
Μαζί του η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας

O Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του έρχονται τη Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου, στο Θέατρο Πέτρας για δύο μεγάλες συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν.

Μαζί του ο Γιάννης Παπατριανταφύλλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέων Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Νίκος Μαγνήσαλης στα τύμπανα, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ
Θέατρο Πέτρας, Φεστιβάλ Πετρούπολης
Δευτέρα 22 & Τρίτη 23 Ιουνίου

Προπώληση: more.com

Συντελεστές
Ιουλία Καραπατάκη | τραγούδι
Γιάννης Μάλαμας | τραγούδι
Γιάννης Παπατριανταφύλλου | κοντραμπάσο
Κυριάκος Ταπάκης | λαούτο, μπουζούκι
Κλέων Αντωνίου | ηλεκτρική κιθάρα
Καλογιάννης Βεράνης | βιολί, τρομπέτα, τραγούδι
Νίκος Μαγνήσαλης | τύμπανα
Στέλιος Φραγκούς | πλήκτρα
Γιάννης Μάλαμας | κρουστά, τραγούδι

Ηχοληψία | Παναγιώτης Ηλιόπουλος – Τίτος Καργιωτάκης
Φωτισμοί | Χρήστος Λαζαρίδης
Υπεύθυνος Σκηνής | Δημήτρης Κατέβας

Γραφιστική επιμέλεια: Φίλιππος Κοκκαλιάρης
