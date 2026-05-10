Οι Metallica και 80.000 θεατές έκαναν «σεισμό» στο ΟΑΚΑ - Όλα όσα έγιναν στην μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς στην Αθήνα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Για δύο ολόκληρες ώρες ο Τζέιμς Χέτφιλντ με την παρέα του ταρακούνησαν το Ολυμπιακό Στάδιο - Χιλιάδες κόσμου όλων των ηλικιών απόλαυσαν τους «αρχιερείς» της metal σκηνής
Δεν ήταν μόνο το κοινό που παραληρούσε από το πρώτο λεπτό που ανέβηκαν στην σκηνή του ΟΑΚΑ οι Metallica το βράδυ του Σαββάτου, το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι «κατεδάφισαν» με ένα σετ τραγουδιών-δυναμίτη που διήρκησε δύο ώρες.
Πρωτίστως ήταν αυτή η ωμή ενέργεια του Τζέιμς Χέτφιλντ, του Κιρκ Χάμετ, του Λαρς Ούλριχ και του Ρόμπερτ Τρουχίλο που ξεχείλιζε από τους καθηλωτικούς-όπως διαπίστωσαν όλοι-«αρχιερείς» της heavy metal.
Το «όλοι» ήταν ένα κοινό το οποίο συνέθεταν από δεκάχρονα παιδάκια με τους γονείς τους, νεαρά κορίτσια και αγόρια, ζευγάρια μέχρι «φρικιά»-έτσι αποκαλούν τους μεταλλάδες-που είχαν καβατζάρει τα πενήντα.
Οι Knocked Loose που άνοιξαν μέσα στη ντάλα του απομεσήμερου την συναυλία της χρονιάς μέχρι τώρα, έδωσαν τη θέση τους στους Gojira οι οποίοι τα έδωσαν όλα και αποθεώθηκαν παίζοντας για μια ώρα.
Athens, you brought the fire last night! Still buzzing. Keep the spirit alive follow up, stay loud, stay with us. Yeah! #Metallica #Athens #LiveMetal #RideTheLightning #Family pic.twitter.com/x8lYPP5fHq— James Hetfield (@onlyjamesahet) May 9, 2026
Metallica, 16 yıllık aranın ardından ilk kez bu gece Yunanistan'da konser verdi. Grubun seyircilere güzel bir sürprizi oldu; "Zorba The Greek". #metallica #greece #athens pic.twitter.com/RX2ScSBkTK— Mandal Radyo (@MandalRadyo) May 9, 2026
Οι άλλοι πήγαν στους Metallica για να ακούσουνε συρτάκι, τι γίνεται; pic.twitter.com/yJd4H2VZWi— Λίτσα Χάρου (@LitsaXarou) May 10, 2026
Athens 🇬🇷 😤😤😤#Metallica pic.twitter.com/im2pkaO7HJ— Passenger ☘️🎼✈️ (@VP62416365) May 9, 2026
Εγώ για τους Gojira πήγα..🤣🤣🤣 pic.twitter.com/uv2u6FEFOc— Μογγόλα_wannabe 🩷 (@j0ar1sm0s) May 9, 2026
Όμως όλοι αδημονούσαν για την 5η εμφάνιση των Metallica στη χώρα μας και όταν στις εννιά παρά τέταρτο ακούστηκε η εισαγωγή του «Creeping death» το κοινό στις κατάμεστες κερκίδες και στην επίσης γεμάτη αρένα σεληνιάστηκε.
Τέρμα τα γκάζιαΤα 600 ηχεία και sub woofer που είχαν κρεμαστεί σε οχτώ πύργους περιμετρικά της σκηνής παρήγαγαν έναν εκπληκτικό ήχο και σε συνδυασμό με την τρομερή διάθεση της μπάντας παρέσυραν από το πρώτο λεπτό το κοινό του ΟΑΚΑ.
Θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε και τα αποτελέσματα του σεισμογράφου που παρακολουθούσε για λογαριασμό του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου τη συναυλία, προκειμένου να εξετάσει αν η συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες σεισμοδονήσεις!
Παίζοντας με τέρμα τα γκάζια η μπάντα επέλεξε ένα set list που περιελάμβανε περισσότερες κλασσικές επιτυχίες τους και λιγότερο καινούργια τραγούδια, τις οποίες το κοινό ήξερε από την εισαγωγή τους.
Ο Χέτφιλντ μας καλησπέρισε θερμά, δήλωσε ευγνώμων που οι Metallica βρέθηκαν ξανά στην Αθήνα ενώ ο κιθαρίστας Κιρκ Χάμετ επισήμανε ότι η μουσική ξεκίνησε από την χώρα μας.
Ο Σπύρος, οι Τρύπες και το ντελίριοΧωρίς διάλειμμα μας «βομβάρδισαν» με κομματάρες όπως το «The Unforgiven» όπου τα κινητά πήραν φωτιά, «Nothing else matters» που έκανε πολλά ζευγαράκια να αγκαλιαστούν και φυσικά το φρενήρες «Seek and destroy» το οποίο τραγούδαγε όλο το Ολυμπιακό Στάδιο.
Η αναφορά του Χέτφιλντ στον μικρό Σπύρο που παλεύει τον καρκίνο και ήθελε να τους δει από κοντά προκάλεσε τη δεδομένη συγκίνηση στο κοινό, ειδικά την στιγμή που η κάμερα εντόπισε το αγόρι να χαμογελάει ευτυχισμένο, μια ανάσα από τον front man των Metallica.
Το intro του One, χαμός στο στάδιο
Όσο για την Ελλάδα εκτός από τις αναφορές ο Κιρκ Χάμετ και ο μπασίστας Ρόμπερτ Τρουχίλο μας επιφύλαξαν ένα ασυνήθιστο ντουέτο, αρχικά με μια όμορφη εκτέλεση του «Ζορμπά» για κιθάρα και μπάσο που χειροκροτήθηκε θερμά.
Εκεί όμως που έγινε χαμός ήταν όταν ο Τρουχίλο ερμήνευσε «Τρύπες» και το «Δε χωράς πουθενά», ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα στο κοινό τραγούδια που έγραψε ο Γιάννης Αγγελάκας.
Φωτογραφίες από τη μαγική βραδιά των Metallica στο ΟΑΚΑ
Το ΟΑΚΑ ξεσηκώθηκε για πολλοστή φορά, ενώ οι ύμνοι του γκρουπ από τα παλιά όπως το «Fade to Black» και το «Master of Puppets» ανέβασαν κι άλλο την ένταση.
Μια ένταση που δεν καταλάγιασε ούτε με το «Enter Sandman»-τραγούδι σήμα κατατεθέν της μπάντας» που ολοκλήρωσε την συναυλία των Metallica στην Αθήνα με τον καλύτερο τρόπο.
Παρά τα ουρλιαχτά και τα χειροκροτήματα των χιλιάδων θεατών encore δεν υπήρξε σε αυτή την καταιγιστική βραδιά που προφανώς δικαίωσε και την ατάκα του Τζέιμς Χέτφιλντ, ότι κάνει την καλύτερη δουλειά στον κόσμο.
