«Δονείται» το ΟΑΚΑ από το πρώτο sound check για τους Metallica, δείτε βίντεο
Το σκηνικό έξω από το ΟΑΚΑ θυμίζει αυτές τις ώρες κινηματογραφική υπερπαραγωγή - Δεκάδες νταλίκες, λεωφορεία της παραγωγής και πανύψηλοί γερανοί έχουν δημιουργήσει μια «πόλη» γύρω από το Στάδιο

Σε ρυθμούς metal «δονείται» ήδη από σήμερα το ΟΑΚΑ καθώς η ομάδα παραγωγής των Metallica πραγματοποιεί σήμερα το πρώτο sound check, δίνοντας μια μικρή αλλά εκκωφαντική γεύση για αυτό που πολλοί χαρακτηρίζουν ως τη συναυλία της χρονιάς.

​Το σκηνικό έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο θυμίζει αυτές τις ώρες κινηματογραφική υπερπαραγωγή. Δεκάδες νταλίκες, λεωφορεία της παραγωγής και πανύψηλοι γερανοί έχουν δημιουργήσει μια «πόλη» γύρω από το Στάδιο, προκειμένου να στηθεί η θρυλική 360° (in-the-round) σκηνή της περιοδείας M72, η οποία έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.


​Ο ήχος των Metallica συνάντησε τους φίλους του Παναθηναϊκού

​Η χρονική συγκυρία δημιούργησε ένα ιδιαίτερο «πάντρεμα» στο Ολυμπιακό συγκρότημα. Καθώς εκατοντάδες φίλοι του Παναθηναϊκού κατευθύνονταν προς το κλειστό του ΟΑΚΑ για την αναμέτρηση με τη Βαλένθια, ο σκληρός και δυνατός ήχος από τις δοκιμές των ηχείων τούς έκανε να σταματήσουν. Πολλοί φίλοι του «τριφυλλιού», εντυπωσιασμένοι από την ένταση και την καθαρότητα του ήχου, κοντοστάθηκαν για αρκετά λεπτά έξω από το Στάδιο, βγάζοντας τα κινητά τους για να απαθανατίσουν τις πρώτες νότες από την ηχητική ... καταιγίδα που έρχεται το Σάββατο.


​Η Αθήνα «ανοίγει» την ευρωπαϊκή περιοδεία του 2026

​Η Ελλάδα έχει την τιμητική της, καθώς το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, το ΟΑΚΑ θα είναι ο πρώτος σταθμός της επέκτασης της M72 World Tour για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Μετά από μια περιοδεία που έχει σπάσει κάθε ρεκόρ παγκοσμίως, οι Metallica επέλεξαν την Αθήνα για να ξεκινήσουν το νέο ευρωπαϊκό τους ταξίδι, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 16 εμφανίσεις.

​Υπενθυμίζεται ότι το line-up της μεγάλης βραδιάς συμπληρώνουν οι εκρηκτικοί Gojira και οι Knocked Loose.
