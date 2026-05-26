Ο σύγχρονος maritime professional διαχειρίζεται υπερσύγχρονα πλοία, διεθνή πληρώματα και διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις. Ποια εκπαίδευση σε προετοιμάζει πραγματικά για αυτόν τον κόσμο;
Πέθανε ο κολοσσός του σαξοφώνου Σόνι Ρόλινς, από τους τελευταίους θρύλους της τζαζ
Πέθανε ο κολοσσός του σαξοφώνου Σόνι Ρόλινς, από τους τελευταίους θρύλους της τζαζ
Με περισσότερα από 60 άλμπουμ που κυκλοφόρησαν από τα τέλη της δεκαετίας του 1940, συμπεριλαμβανομένων συνεργασιών με τους Μάιλς Ντέιβις, Τελόνιους Μονκ, Τζον Κολτρέιν και άλλους, ο Ρόλινς ήταν ένα από τα τελευταία εν ζωή αστέρια της γενιάς του bebop
Ο Σόνι Ρόλινς, «κολοσσός του σαξοφώνου» και τελευταία φυσιογνωμία των μεγάλων της χρυσής εποχής της τζαζ με έργα εξίσου παθιασμένα όσο και στοχαστικά, πέθανε χθες, Δευτέρα, σε ηλικία 95 ετών.
«Με βαθιά θλίψη και απέραντη αγάπη ανακοινώνουμε το θάνατο του Σόνι Ρόλινς», αναφέρεται στον επίσημο λογαριασμό του καλλιτέχνη στο X.
Στην ανάρτηση προστίθεται ότι «ο κολοσσός του σαξοφώνου απεβίωσε αυτό το απόγευμα (σ.σ.: Δευτέρα) στο σπίτι του στο Γούντστοκ της Νέας Υόρκης στην ηλικία των 95 ετών», χωρίς να διευκρινίζονται τα αίτια του θανάτου του.
Επονομαζόμενος έτσι από τον τίτλο του αριστουργήματός του του 1956, του άλμπουμ «Saxophone Colossus», ο Σόνι Ρόλινς επιβλήθηκε με μια καινοτόμα δύναμη που εκφράσθηκε στο hard bop, μια τζαζ έντονη, απαλλαγμένη από τους δομικούς καταναγκασμούς του είδους.
Αναγνωρίσιμος τα τελευταία χρόνια με τα λευκά γένια και μαλλιά του, θεωρούνταν ένας από τους πιο μεγάλους σαξοφωνίστες στον κόσμο, δίπλα στους Τσάρλι Πάρκερ, Κόλμαν Χόκινς ή Τζον Κολτρέιν.
Αντίθετα με πολλούς καλλιτέχνες αυτής της περιόδου της μεταπολεμικής τζαζ που χάθηκαν πρόωρα, ο Σόνι Ρόλινς γνώρισε μια μακρά και παραγωγική σταδιοδρομία, δουλεύοντας και μετά τα 80 του παρά τα αναπνευστικά προβλήματα που περιόριζαν τις παραστάσεις του.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Με βαθιά θλίψη και απέραντη αγάπη ανακοινώνουμε το θάνατο του Σόνι Ρόλινς», αναφέρεται στον επίσημο λογαριασμό του καλλιτέχνη στο X.
It is with deep sorrow and profound love that we announce the passing of Sonny Rollins. The Saxophone Colossus died this afternoon at his home in Woodstock, NY at the age of 95. 1/2 https://t.co/6AGmFrB7x4 pic.twitter.com/OA0PzpPfGR— Sonny Rollins (@sonnyrollins) May 26, 2026
Στην ανάρτηση προστίθεται ότι «ο κολοσσός του σαξοφώνου απεβίωσε αυτό το απόγευμα (σ.σ.: Δευτέρα) στο σπίτι του στο Γούντστοκ της Νέας Υόρκης στην ηλικία των 95 ετών», χωρίς να διευκρινίζονται τα αίτια του θανάτου του.
Επονομαζόμενος έτσι από τον τίτλο του αριστουργήματός του του 1956, του άλμπουμ «Saxophone Colossus», ο Σόνι Ρόλινς επιβλήθηκε με μια καινοτόμα δύναμη που εκφράσθηκε στο hard bop, μια τζαζ έντονη, απαλλαγμένη από τους δομικούς καταναγκασμούς του είδους.
Αναγνωρίσιμος τα τελευταία χρόνια με τα λευκά γένια και μαλλιά του, θεωρούνταν ένας από τους πιο μεγάλους σαξοφωνίστες στον κόσμο, δίπλα στους Τσάρλι Πάρκερ, Κόλμαν Χόκινς ή Τζον Κολτρέιν.
Αντίθετα με πολλούς καλλιτέχνες αυτής της περιόδου της μεταπολεμικής τζαζ που χάθηκαν πρόωρα, ο Σόνι Ρόλινς γνώρισε μια μακρά και παραγωγική σταδιοδρομία, δουλεύοντας και μετά τα 80 του παρά τα αναπνευστικά προβλήματα που περιόριζαν τις παραστάσεις του.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα