Πέθανε ο κολοσσός του σαξοφώνου Σόνι Ρόλινς, από τους τελευταίους θρύλους της τζαζ

, «κολοσσός του σαξοφώνου» και τελευταία φυσιογνωμία των μεγάλων της χρυσής εποχής τηςμε έργα εξίσου παθιασμένα όσο και στοχαστικά, πέθανε χθες, Δευτέρα, σε ηλικία 95 ετών.«Με βαθιά θλίψη και απέραντη αγάπη ανακοινώνουμε το θάνατο του Σόνι Ρόλινς», αναφέρεται στον επίσημο λογαριασμό του καλλιτέχνη στο X.Στην ανάρτηση προστίθεται ότι «ο κολοσσός του σαξοφώνου απεβίωσε αυτό το απόγευμα (σ.σ.: Δευτέρα) στο σπίτι του στο Γούντστοκ της Νέας Υόρκης στην ηλικία των 95 ετών», χωρίς να διευκρινίζονται τα αίτια του θανάτου του.Επονομαζόμενος έτσι από τον τίτλο του αριστουργήματός του του 1956, του άλμπουμ, ο Σόνι Ρόλινς επιβλήθηκε με μια καινοτόμα δύναμη που εκφράσθηκε στο hard bop, μια τζαζ έντονη, απαλλαγμένη από τους δομικούς καταναγκασμούς του είδους.Αναγνωρίσιμος τα τελευταία χρόνια με τα λευκά γένια και μαλλιά του, θεωρούνταν ένας από τους πιο μεγάλους σαξοφωνίστες στον κόσμο, δίπλα στους Τσάρλι Πάρκερ, Κόλμαν Χόκινς ή Τζον Κολτρέιν.Αντίθετα με πολλούς καλλιτέχνες αυτής της περιόδου της μεταπολεμικής τζαζ που χάθηκαν πρόωρα, ο Σόνι Ρόλινς γνώρισε μια μακρά και παραγωγική σταδιοδρομία, δουλεύοντας και μετά τα 80 του παρά τα αναπνευστικά προβλήματα που περιόριζαν τις παραστάσεις του.Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ