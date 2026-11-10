Ζάππειο - Λόφοι Αρδηττού και Άγρας αναδεικνύονται ως ενιαίο πολιτιστικό - ιστορικό τοπίο

Τις παρεμβάσεις αναλαμβάνουν από κοινού το υπουργείο Πολιτισμού με την Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος

λόφους του Αρδηττού και της Άγρας - ανάμεσά τους βρίσκεται το Καλλιμάρμαρο - μαζί με το Ζάππειο και τα περίτεχνα αγάλματα που βρίσκονται στους κήπους του θα συντηρηθούν και θα αναδειχτούν, όχι μεμονωμένα, αλλά ως μέρη ενός ενιαίου ιστορικού και πολιτιστικού τοπίου, στο οποίο συνυπάρχουν η αρχαία τοπογραφία της Αθήνας, η νεοκλασική αρχιτεκτονική, η νεότερη πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον της σύγχρονης πόλης.



Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των παραπάνω παρεμβάσεων ανέλαβαν από κοινού το υπουργείο Πολιτισμού και η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος, που διαχειρίζεται τους χώρους του Ζαππείου. Η συνεργασία τους αυτή επισφραγίστηκε επισήμως με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας τριετούς διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο συνεργασίας των δύο φορέων για την ωρίμανση, τον συντονισμό και την υλοποίηση των αναγκαίων μελετών και παρεμβάσεων, με σαφή προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων κάθε πλευράς.



Η συνεργασία των δύο φορέων αποσκοπεί στη διασφάλιση της ιστορικής και χωρικής συνέχειας των μνημείων, στην αναβάθμιση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των χώρων, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της εμπειρίας των επισκεπτών, με σεβασμό στον αρχαιολογικό και ιστορικό χαρακτήρα της περιοχής.







Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρωμαϊκό μνημειακό συγκρότημα που εκτείνεται από τον Κήπο του Ζαππείου έως τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, καθώς και στην οργανική σύνδεση των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα με το νυμφαίο, στον Κήπο του Ζαππείου. Στόχος του ΥΠΠΟ είναι η απόδοση ενός ενιαίου και κατανοητού μνημειακού συνόλου.



Σημαντικό σκέλος της συνεργασίας αποτελεί η προστασία, η συντήρηση και η ανάδειξη των υπαίθριων γλυπτών και μνημειακών έργων του Κήπου του Ζαππείου. Το σύνολο των γλυπτών- ανδριάντες, προτομές και αυτοτελή έργα γλυπτικής- συγκροτεί μια ιδιαίτερη υπαίθρια Γλυπτοθήκη, αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορικής φυσιογνωμίας και της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς του Κήπου.

Κλείσιμο Δύο από τα αγάλματα που βρίσκονται στους Κήπους του Ζαππείου

«Με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράψαμε με την Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος, διαμορφώνουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κοινής δράσης, ώστε να προχωρήσουμε συντονισμένα και με επιστημονική τεκμηρίωση στην προστασία, τη συντήρηση και την ανάδειξη του σύνθετου πολιτιστικού τοπίου. Στόχος μας είναι να αποκαταστήσουμε τις ιστορικές και χωρικές συνέχειες, να αναδείξουμε τον πλούτο των μνημείων και των αρχαιοτήτων για να αποδώσουμε στους πολίτες και τους επισκέπτες της Αθήνας χώρους υψηλής πολιτιστικής αξίας, αναβαθμισμένους και λειτουργικούς, συνδέοντας δημιουργικά το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της πόλης» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Η Λίνα Μενδώνη με τον Λευτέρη Γιοβανίδη Οι σημαντικές αρχαιότητες που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα στην Βασιλίσσης Όλγας αλλά και αυτές που υπάρχουν στους γειτονικούς- ανάμεσά τους βρίσκεται το Καλλιμάρμαρο - μαζί με τοκαι τα περίτεχνα αγάλματα που βρίσκονται στους κήπους του θα συντηρηθούν και θα αναδειχτούν, όχι μεμονωμένα, αλλά ως μέρη ενός ενιαίου ιστορικού και πολιτιστικού τοπίου, στο οποίο συνυπάρχουν η αρχαία τοπογραφία της Αθήνας, η νεοκλασική αρχιτεκτονική, η νεότερη πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον της σύγχρονης πόλης.Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των παραπάνω παρεμβάσεων ανέλαβαν από κοινού τοκαι η, που διαχειρίζεται τους χώρους του Ζαππείου. Η συνεργασία τους αυτή επισφραγίστηκε επισήμως με την υπογραφήτριετούς διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο συνεργασίας των δύο φορέων για την ωρίμανση, τον συντονισμό και την υλοποίηση των αναγκαίων μελετών και παρεμβάσεων, με σαφή προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων κάθε πλευράς.Η συνεργασία των δύο φορέων αποσκοπεί στη διασφάλιση της ιστορικής και χωρικής συνέχειας των μνημείων, στην αναβάθμιση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των χώρων, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της εμπειρίας των επισκεπτών, με σεβασμό στον αρχαιολογικό και ιστορικό χαρακτήρα της περιοχής.Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αρχαιολογικούς καθαρισμούς, γεωτεχνικές μελέτες και μελέτες στερέωσης πρανών, καθώς και μελέτες συντήρησης και ανάδειξης των μνημείων, με την απαραίτητη αρχιτεκτονική τεκμηρίωση και τη σύνταξη εποπτικού και ερμηνευτικού υλικού.Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο, καθώς και στην οργανική σύνδεση των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα με το νυμφαίο, στον Κήπο του Ζαππείου. Στόχος του ΥΠΠΟ είναι η απόδοση ενός ενιαίου και κατανοητού μνημειακού συνόλου.Σημαντικό σκέλος της συνεργασίας αποτελεί η προστασία, η συντήρηση και η ανάδειξη των υπαίθριων γλυπτών και μνημειακών έργων του Κήπου του Ζαππείου. Το σύνολο των γλυπτών- ανδριάντες, προτομές και αυτοτελή έργα γλυπτικής- συγκροτεί μια ιδιαίτερη υπαίθρια Γλυπτοθήκη, αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορικής φυσιογνωμίας και της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς του Κήπου.«Με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράψαμε με την Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος, διαμορφώνουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κοινής δράσης, ώστε να προχωρήσουμε συντονισμένα και με επιστημονική τεκμηρίωση στην προστασία, τη συντήρηση και την ανάδειξη του σύνθετου πολιτιστικού τοπίου. Στόχος μας είναι να αποκαταστήσουμε τις ιστορικές και χωρικές συνέχειες, να αναδείξουμε τον πλούτο των μνημείων και των αρχαιοτήτων για να αποδώσουμε στους πολίτες και τους επισκέπτες της Αθήνας χώρους υψηλής πολιτιστικής αξίας, αναβαθμισμένους και λειτουργικούς, συνδέοντας δημιουργικά το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της πόλης» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού



Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος, Λευτέρης Γιοβανίδης επισήμανε, μεταξύ άλλων: «Με τις τελευταίες ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν, ήρθαν στο φως σημαντικά ευρήματα και στόχος μας είναι τόσο η ανάδειξή τους όσο και η ανάδειξη των αρχαιοτήτων που υπάρχουν στον Λόφο Αρδηττού και τον Λόφο Άγρας. Συγχρόνως, όλα τα αγάλματα που υπάρχουν στον κήπο του Ζαππείου θα συντηρηθούν και θα αναδειχθούν. Θεωρώ πολύ σημαντική αυτήν την πρωτοβουλία, η οποία έχει ως στόχο να δώσουμε την ευκαιρία στους επισκέπτες σε όλους τους χώρους -στους κήπους του Ζαππείου αλλά και στους Λόφους Αρδηττού και Άγρας- να λαμβάνουν πληροφορίες για τις αρχαιότητες που υπάρχουν εκεί».