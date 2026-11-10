Βραβείο Booker 2026: Ο 81χρονος Μ. Τζον Χάρισον έγραψε ιστορία με ένα μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας

Ο γηραιότερος νικητής στην ιστορία του θεσμού κατέκτησε τη διάκριση με το «The End of Everything», ύστερα από 60 χρόνια συγγραφικής πορείας





Η απονομή πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (9/11) στο







Η βράβευση σηματοδοτεί μια ιδιαίτερη στιγμή για τον 81χρονο δημιουργό, ο οποίος γράφει εδώ και έξι δεκαετίες και έχει αφιερώσει σημαντικό μέρος της σταδιοδρομίας του στην προσπάθεια να αντιμετωπίζεται η επιστημονική φαντασία ως λογοτεχνία ισότιμη με τα υπόλοιπα είδη.







Όπως εξήγησε, ένα μυθιστόρημα δεν χρειάζεται να περιορίζεται σε μία μόνο κατηγορία, αλλά μπορεί να συνδυάζει δύο, τρία ή ακόμη και τέσσερα διαφορετικά είδη, χωρίς να χάνει τη λογοτεχνική του αξία.



Ήδη πριν από την ανακοίνωση του νικητή, ο Χάρισον είχε αναφερθεί στη μακροχρόνια προσπάθειά του να αλλάξει την αντιμετώπιση της επιστημονικής φαντασίας από τον λογοτεχνικό κόσμο.



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Η φετινή διάκριση αποτελεί, έτσι, μια σημαντική αναγνώριση για έναν συγγραφέα που έχει κινηθεί επί δεκαετίες ανάμεσα στην επιστημονική φαντασία, τη λογοτεχνία του φανταστικού και την πειραματική πεζογραφία.



Δύο ιστορικές πρωτιές κατέγραψε ο Βρετανός συγγραφέας Μ. Τζον Χάρισον , ο οποίος τιμήθηκε με το Βραβείο Booker 2026 για το μυθιστόρημά του «The End of Everything» («Το Τέλος των Πάντων»). Στα 81 του χρόνια έγινε ο γηραιότερος νικητής του θεσμού και ο πρώτος συγγραφέας προερχόμενος από τον χώρο της επιστημονικής φαντασίας που κατακτά τη συγκεκριμένη διάκριση, η οποία συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 50.000 λιρών, περίπου 67.000 δολαρίων.Η απονομή πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (9/11) στο Λονδίνο , με τον Χάρισον να επικρατεί απέναντι σε πέντε ακόμη συγγραφείς που είχαν συμπεριληφθεί στη βραχεία λίστα του φετινού Booker.Η βράβευση σηματοδοτεί μια ιδιαίτερη στιγμή για τον 81χρονο δημιουργό, ο οποίος γράφει εδώ και έξι δεκαετίες και έχει αφιερώσει σημαντικό μέρος της σταδιοδρομίας του στην προσπάθεια να αντιμετωπίζεται η επιστημονική φαντασία ως λογοτεχνία ισότιμη με τα υπόλοιπα είδη.Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την τελετή, υποστήριξε ότι η διάκρισή του αποτελεί ένδειξη πως τα παραδοσιακά όρια ανάμεσα στα λογοτεχνικά είδη αρχίζουν να υποχωρούν.Όπως εξήγησε, ένα μυθιστόρημα δεν χρειάζεται να περιορίζεται σε μία μόνο κατηγορία, αλλά μπορεί να συνδυάζει δύο, τρία ή ακόμη και τέσσερα διαφορετικά είδη, χωρίς να χάνει τη λογοτεχνική του αξία.Ήδη πριν από την ανακοίνωση του νικητή, ο Χάρισον είχε αναφερθεί στη μακροχρόνια προσπάθειά του να αλλάξει την αντιμετώπιση της επιστημονικής φαντασίας από τον λογοτεχνικό κόσμο.«Εδώ και 40 με 50 χρόνια προσπαθώ να αλλάξω αυτή την ισορροπία, τόσο ως μυθιστοριογράφος όσο και ως κριτικός. Γιατί ένα καλογραμμένο έργο επιστημονικής φαντασίας να μη θεωρείται λογοτεχνία;», είχε δηλώσει.Η φετινή διάκριση αποτελεί, έτσι, μια σημαντική αναγνώριση για έναν συγγραφέα που έχει κινηθεί επί δεκαετίες ανάμεσα στην επιστημονική φαντασία, τη λογοτεχνία του φανταστικού και την πειραματική πεζογραφία.

Ένας κόσμος μετά την καταστροφή, γεμάτος μυστηριώδη πλάσματα Το βραβευμένο μυθιστόρημα «The End of Everything» εκτυλίσσεται σε μια Αγγλία του κοντινού μέλλοντος, στις ακτές της Μάγχης, όπου μια αδιευκρίνιστη καταστροφή έχει προκαλέσει την κατάρρευση της κοινωνικής οργάνωσης.



Στον κόσμο που περιγράφει ο Χάρισον, η καθημερινότητα έχει ανατραπεί, ενώ στη Βρετανία έχουν εμφανιστεί μυστηριώδεις εξωγήινες οντότητες, των οποίων η προέλευση και οι προθέσεις παραμένουν ανεξήγητες.



Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Φίλιπ Τένετ, ένας άνδρας που περιπλανιέται στις ακτές αναζητώντας αντικείμενα που ξεβράζει η θάλασσα.



Ζει μαζί με τη θεία του, Μάρνι, μια ηλικιωμένη γυναίκα που κυκλοφορεί οπλισμένη, σε ένα περιβάλλον όπου οι παλιοί κανόνες δεν φαίνεται να έχουν πλέον καμία ισχύ.



Η ανακάλυψη ενός παράξενου αντικειμένου στην παραλία γίνεται η αφετηρία της αφήγησης. Πρόκειται για ένα αινιγματικό εύρημα που έχει την ικανότητα να αλλάζει μορφή, δημιουργώντας περισσότερα ερωτήματα από όσα μπορεί να απαντήσει.



Το μυθιστόρημα συνδυάζει τη δυστοπία με το μαύρο χιούμορ και την κοινωνική σάτιρα, χωρίς να προσφέρει στον αναγνώστη σαφείς εξηγήσεις για όσα έχουν συμβεί.



Αυτή η επιλογή έχει αποσπάσει θετικές κριτικές για την πρωτοτυπία της, αν και η αμφίσημη και συχνά αινιγματική αφήγηση έχει προκαλέσει αμηχανία σε ορισμένους κριτικούς.



Ο ίδιος ο συγγραφέας έχει εξηγήσει ότι ήθελε να μεταφέρει στους αναγνώστες την αβεβαιότητα που βιώνουν οι χαρακτήρες του.



Όταν ρωτήθηκε τι θα ήθελε να αποκομίσει το κοινό από το βιβλίο, περιέγραψε έναν σκοτεινό κόσμο, στον οποίο η καταστροφή δεν οδηγεί απαραίτητα σε κάθαρση.



Όπως σημείωσε, ακόμη και στο τέλος των πραγμάτων μπορεί να υπάρξει κάποια μορφή ανακούφισης, χωρίς αυτή να ταυτίζεται υποχρεωτικά με την ελπίδα ή την οριστική λύτρωση.



Μαίρη Μπίαρντ: «Η πολιτική του σήμερα μέσα από το μέλλον» Η ιστορικός Μαίρη Μπίαρντ, πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής, συνέδεσε ευθέως το περιεχόμενο του μυθιστορήματος με τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής μας.



Χαρακτήρισε το βιβλίο «την πολιτική του σήμερα ιδωμένη μέσα από το πρίσμα του μέλλοντος», εξηγώντας ότι πραγματεύεται την αντίδραση μιας κοινωνίας απέναντι σε μια καταστροφή την οποία αδυνατεί να κατανοήσει.



Σύμφωνα με την Μπίαρντ, ένα από τα κεντρικά χαρακτηριστικά του έργου είναι ότι ούτε οι ήρωες ούτε οι αναγνώστες μπορούν να αντιληφθούν πλήρως τι έχει συμβεί και ποιοι κανόνες εξακολουθούν να ισχύουν.



Η πρόεδρος της επιτροπής επαίνεσε την πρωτοτυπία, τη συγγραφική δεξιοτεχνία και τη φιλοδοξία του Χάρισον, υπογραμμίζοντας ότι το βιβλίο καταφέρνει να συνδυάσει την ανησυχία με το χιούμορ και μια απροσδόκητη αίσθηση αισιοδοξίας.



«Είναι ένα βιβλίο που ανατρέπει όσα θεωρείς δεδομένα, σου προκαλεί ένα ειρωνικό χαμόγελο και, παραδόξως, δεδομένου του θέματός του, σου αφήνει μια μικρή αίσθηση αισιοδοξίας», ανέφερε.



Η Μπίαρντ ξεκαθάρισε επίσης ότι το βραβείο δεν απονεμήθηκε στον Χάρισον ως αναγνώριση της συνολικής συγγραφικής του προσφοράς.



Όπως τόνισε, η επιλογή έγινε αποκλειστικά με βάση την αξία του συγκεκριμένου μυθιστορήματος, το οποίο ξεχώρισε ανάμεσα στα υπόλοιπα υποψήφια έργα.



Επικράτησε απέναντι σε προηγούμενους νικητές και βραβευμένους συγγραφείς



Ο ανταγωνισμός για το φετινό Booker ήταν ιδιαίτερα έντονος, καθώς στη βραχεία λίστα περιλαμβάνονταν δύο συγγραφείς που είχαν ήδη κατακτήσει το βραβείο.



Πρόκειται για τον Ντάγκλας Στιούαρτ, με το μυθιστόρημα «John of John», και τον Μάρλον Τζέιμς, με το «The Disappearers».



Στη λίστα συμμετείχε επίσης η βραβευμένη με Πούλιτζερ Ελίζαμπεθ Στράουτ, με το «The Things We Never Say», η οποία συγκαταλεγόταν στα πρόσωπα που είχαν προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πριν από την απονομή.



Τη βραχεία λίστα συμπλήρωναν ο Λουκ Κέναρντ, με το σατιρικό μυθιστόρημα «Black Bag», και η Ρεμπέκα Πέρι, με το «May We Feed the King».



Στην κριτική επιτροπή, εκτός από τη Μαίρη Μπίαρντ, συμμετείχαν ο ποιητής Ρέιμοντ Άντρομπους, ο τραγουδιστής Τζάρβις Κόκερ του συγκροτήματος Pulp, η δημοσιογράφος και κριτικός Ρεμπέκα Λιου και η συγγραφέας Πατρίσια Λόκγουντ.



Συνολικά, οι κριτές εξέτασαν 163 βιβλία, από τα οποία επελέγησαν αρχικά 13 και στη συνέχεια τα έξι που διεκδίκησαν το βραβείο.



Σύμφωνα με την Μπίαρντ, η τελική απόφαση ελήφθη ομόφωνα, ύστερα από πολύωρες συζητήσεις.



Ο γηραιότερος νικητής στην ιστορία του θεσμού Με τη βράβευσή του σε ηλικία 81 ετών, ο Χάρισον κατέρριψε το προηγούμενο ηλικιακό ρεκόρ του Booker, το οποίο κατείχε η Μάργκαρετ Άτγουντ.



Η Καναδή συγγραφέας ήταν 79 ετών όταν μοιράστηκε το βραβείο το 2019 για το μυθιστόρημά της «The Testaments».



Το «The End of Everything» είναι το 13ο μυθιστόρημα του Χάρισον και η πρώτη φορά που έργο του συμπεριλήφθηκε στη βραχεία λίστα του Booker.



Η συγγραφική του πορεία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960, ενώ στο παρελθόν είχε εργαστεί στο περιοδικό επιστημονικής φαντασίας «New Worlds», που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ανανέωση του συγκεκριμένου λογοτεχνικού είδους.



Μεταξύ των διακρίσεών του συγκαταλέγεται και το βραβείο επιστημονικής φαντασίας Arthur C. Clarke, το οποίο είχε κερδίσει για το μυθιστόρημά του «Nova Swing».



Ο Χάρισον είχε επίσης συμμετάσχει ως μέλος της κριτικής επιτροπής του Booker το 2022, χρονιά κατά την οποία το βραβείο απονεμήθηκε στον Σριλανκέζο συγγραφέα Σεχάν Καρουνατιλάκα.



Η φετινή νίκη αποτελεί και την πρώτη για τον εκδοτικό οίκο Serpent's Tail, ο οποίος είχε διεκδικήσει τη διάκριση άλλες τέσσερις φορές.



Ένας θεσμός με ιστορία από το 1969 Το Βραβείο Booker θεσπίστηκε το 1969 και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς λογοτεχνικές διακρίσεις.



Απονέμεται κάθε χρόνο σε μυθιστορήματα γραμμένα στην αγγλική γλώσσα που έχουν εκδοθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ιρλανδία, ανεξάρτητα από την εθνικότητα των συγγραφέων τους.



Στους προηγούμενους νικητές συγκαταλέγονται σημαντικές προσωπικότητες της παγκόσμιας λογοτεχνίας, όπως ο Σαλμάν Ρούσντι, ο Ίαν ΜακΓιούαν, η Αρουντάτι Ρόι και ο Καζούο Ισιγκούρο.



Το 2025, το βραβείο είχε απονεμηθεί στον Ουγγροβρετανό συγγραφέα Ντέιβιντ Σάλεϊ για το μυθιστόρημά του «Flesh».



Η φετινή επιλογή του Χάρισον αναδεικνύει τη διεύρυνση των λογοτεχνικών προσεγγίσεων του θεσμού, καθώς ο νικητής προέρχεται από έναν χώρο που για πολλά χρόνια αντιμετωπιζόταν ως ξεχωριστός από τη λεγόμενη υψηλή λογοτεχνία.



Όσο για το πώς σκοπεύει να αξιοποιήσει το χρηματικό έπαθλο, ο 81χρονος συγγραφέας δεν αναφέρθηκε σε κάποιο φιλόδοξο σχέδιο.



Αντίθετα, αποκάλυψε με χιούμορ ότι πιθανότατα θα ξοδέψει τα χρήματα για επισκευές στο σπίτι του, εξηγώντας ότι η ζωή ενός συγγραφέα συχνά σημαίνει πως η συντήρηση του σπιτιού αναβάλλεται διαρκώς.