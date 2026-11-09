Tο Xόλιγουντ έρχεται στην Ελλάδα: Η νέα ταινία που θα γυρίσει ο Ελληνοαμερικανός παραγωγός του Αλ Πατσίνο

ο άνθρωπο ς που βρίσκεται πίσω από την εκτελεστική παραγωγή της πολυαναμενόμενης νέας ταινίας του Αλ Πατσίνο «Lear Rex», σε σκηνοθεσία του Μπέρναρντ Ρόουζ, που βασίζεται στον «Βασιλιά Ληρ» του Σαίξπηρ, έναν ρόλο τον οποίο ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός επιθυμούσε να παίξει εδώ και αρκετά χρόνια. Ο λόγος για τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία Ευθύμιο - Τιμ Τσονάκας, ο οποίος θα φέρει το Χόλιγουντ στην Ελλάδα γυρίζοντας στα πάτρια εδάφη μια νέα ταινία, με πρωταγωνιστή διάσημο ξένο ηθοποιό, που θα πλαισιώνεται από Έλληνες συναδέλφους του.

Ο Αλ Πατσίνο ως «Βασιλιάς Ληρ» στα γυρίσματα του «Lear Rex»

οποία

έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ,

Ευθύμιοs Τσονάκαs

λιστα,

Αλ Πατσίνο και Τζόνι Ντεπ συνεργάστηκαν στην ταινία «Modì, Three Days on the Wing of Madness»

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ογραφικές δραστηριότητες της Gold Tree, της εταιρείας του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία συμπεριλαμβάνεται και μία ακόμη ταινία στην οποία πρωταγωνίστησε ο Αλ Πατσίνο, το το βιογραφικό δράμα «Modì, Three Days on the Wing of Madness», που σκηνοθέτησε ο Τζόνι Ντεπ.

ΕίναιΗ νέα ταινία, ηέχει τίτλο «50/50» και το 90% των γυρισμάτων της θα πραγματοποιηθούν στη χώρα μας αρχής γενομένης από τον Απρίλιο του 2027.Στο επίκεντρο της πλοκής βρίσκεται ένας νεαρός, Ελληνοαμερικανός σκέιτερ ο οποίος ονειρεύεται να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες. Το όνειρό του αυτό αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά μετά τη γνωριμία του με έναν πολυβραβευμένο παλαίμαχο του σκέιτμπορντ ο οποίος τον οδηγεί σε ένα ταξίδι αθλητικής φιλοδοξίας, αυτογνωσίας και προσωπικής ίασης. Η καθοριστική για την πορεία της ζωής του αυτή συνάντηση γίνεται όταν ο νεαρός επιστρέφει στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ, μετά τον χωρισμό των γονιών του, οπότε το μεγαλύτερο μέρος της πλοκής εξελίσσεται σε ελληνικά εδάφη.Την εκτελεστική παραγωγή της ταινίας έχει αναλάβει η εταιρεία Gold Tree του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία ο οποίος σχεδιάζει να κάνει μια μεγάλη επένδυση στην Ελλάδα, σε τομείς όπως ο κινηματογράφος, η διεθνής προώθηση των προϊόντων της ελληνικής η τηλεόραση αλλά και η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών βιωσιμότητας γης. Ανάμεσα στα φιλόδοξα σχέδια του Ευθύμιου Τσανάκα, μάείναι και η δημιουργία στη χώρα μας πέντε υπερσύγχρονων κινηματογραφικών συγκροτημάτων – στούντιο στα οποία θα εργάζονται Έλληνες διαφόρων ειδικοτήτων που δραστηριοποιούνται στον οπτικοακουστικό κλάδο.Στις κινηματ