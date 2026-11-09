Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Tο Xόλιγουντ έρχεται στην Ελλάδα: Η νέα ταινία που θα γυρίσει ο Ελληνοαμερικανός παραγωγός του Αλ Πατσίνο
Tο Xόλιγουντ έρχεται στην Ελλάδα: Η νέα ταινία που θα γυρίσει ο Ελληνοαμερικανός παραγωγός του Αλ Πατσίνο
Με πρωταγωνιστή διάσημο ξένο ηθοποιό και ελληνικές συμμετοχές - Τον Απρίλιο ξεκινούν τα γυρίσματα
Είναι ο άνθρωπο ς που βρίσκεται πίσω από την εκτελεστική παραγωγή της πολυαναμενόμενης νέας ταινίας του Αλ Πατσίνο «Lear Rex», σε σκηνοθεσία του Μπέρναρντ Ρόουζ, που βασίζεται στον «Βασιλιά Ληρ» του Σαίξπηρ, έναν ρόλο τον οποίο ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός επιθυμούσε να παίξει εδώ και αρκετά χρόνια. Ο λόγος για τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία Ευθύμιο - Τιμ Τσονάκας, ο οποίος θα φέρει το Χόλιγουντ στην Ελλάδα γυρίζοντας στα πάτρια εδάφη μια νέα ταινία, με πρωταγωνιστή διάσημο ξένο ηθοποιό, που θα πλαισιώνεται από Έλληνες συναδέλφους του.
Η νέα ταινία, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ, έχει τίτλο «50/50» και το 90% των γυρισμάτων της θα πραγματοποιηθούν στη χώρα μας αρχής γενομένης από τον Απρίλιο του 2027.
Στο επίκεντρο της πλοκής βρίσκεται ένας νεαρός, Ελληνοαμερικανός σκέιτερ ο οποίος ονειρεύεται να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες. Το όνειρό του αυτό αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά μετά τη γνωριμία του με έναν πολυβραβευμένο παλαίμαχο του σκέιτμπορντ ο οποίος τον οδηγεί σε ένα ταξίδι αθλητικής φιλοδοξίας, αυτογνωσίας και προσωπικής ίασης. Η καθοριστική για την πορεία της ζωής του αυτή συνάντηση γίνεται όταν ο νεαρός επιστρέφει στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ, μετά τον χωρισμό των γονιών του, οπότε το μεγαλύτερο μέρος της πλοκής εξελίσσεται σε ελληνικά εδάφη.
Την εκτελεστική παραγωγή της ταινίας έχει αναλάβει η εταιρεία Gold Tree του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία ο οποίος σχεδιάζει να κάνει μια μεγάλη επένδυση στην Ελλάδα, σε τομείς όπως ο κινηματογράφος, η διεθνής προώθηση των προϊόντων της ελληνικής η τηλεόραση αλλά και η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών βιωσιμότητας γης. Ανάμεσα στα φιλόδοξα σχέδια του Ευθύμιου Τσανάκα, μάλιστα, είναι και η δημιουργία στη χώρα μας πέντε υπερσύγχρονων κινηματογραφικών συγκροτημάτων – στούντιο στα οποία θα εργάζονται Έλληνες διαφόρων ειδικοτήτων που δραστηριοποιούνται στον οπτικοακουστικό κλάδο.
Στις κινηματογραφικές δραστηριότητες της Gold Tree, της εταιρείας του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία συμπεριλαμβάνεται και μία ακόμη ταινία στην οποία πρωταγωνίστησε ο Αλ Πατσίνο, το το βιογραφικό δράμα «Modì, Three Days on the Wing of Madness», που σκηνοθέτησε ο Τζόνι Ντεπ.
Η νέα ταινία, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ, έχει τίτλο «50/50» και το 90% των γυρισμάτων της θα πραγματοποιηθούν στη χώρα μας αρχής γενομένης από τον Απρίλιο του 2027.
Στο επίκεντρο της πλοκής βρίσκεται ένας νεαρός, Ελληνοαμερικανός σκέιτερ ο οποίος ονειρεύεται να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες. Το όνειρό του αυτό αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά μετά τη γνωριμία του με έναν πολυβραβευμένο παλαίμαχο του σκέιτμπορντ ο οποίος τον οδηγεί σε ένα ταξίδι αθλητικής φιλοδοξίας, αυτογνωσίας και προσωπικής ίασης. Η καθοριστική για την πορεία της ζωής του αυτή συνάντηση γίνεται όταν ο νεαρός επιστρέφει στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ, μετά τον χωρισμό των γονιών του, οπότε το μεγαλύτερο μέρος της πλοκής εξελίσσεται σε ελληνικά εδάφη.
Την εκτελεστική παραγωγή της ταινίας έχει αναλάβει η εταιρεία Gold Tree του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία ο οποίος σχεδιάζει να κάνει μια μεγάλη επένδυση στην Ελλάδα, σε τομείς όπως ο κινηματογράφος, η διεθνής προώθηση των προϊόντων της ελληνικής η τηλεόραση αλλά και η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών βιωσιμότητας γης. Ανάμεσα στα φιλόδοξα σχέδια του Ευθύμιου Τσανάκα, μάλιστα, είναι και η δημιουργία στη χώρα μας πέντε υπερσύγχρονων κινηματογραφικών συγκροτημάτων – στούντιο στα οποία θα εργάζονται Έλληνες διαφόρων ειδικοτήτων που δραστηριοποιούνται στον οπτικοακουστικό κλάδο.
Στις κινηματογραφικές δραστηριότητες της Gold Tree, της εταιρείας του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία συμπεριλαμβάνεται και μία ακόμη ταινία στην οποία πρωταγωνίστησε ο Αλ Πατσίνο, το το βιογραφικό δράμα «Modì, Three Days on the Wing of Madness», που σκηνοθέτησε ο Τζόνι Ντεπ.
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