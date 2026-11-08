Πέντε ερωτήματα που βοηθούν να δείτε πέρα από τις αίθουσες και τα προγράμματα, είτε ψάχνετε Νηπιαγωγείο είτε σκέφτεστε την Α΄ Δημοτικού.
Η «Διαθήκη» της Άννας Ετιαρίδου επιστρέφει στο Θέατρο Βαφείο – Λάκης Καραλής
Η «Διαθήκη» της Άννας Ετιαρίδου επιστρέφει στο Θέατρο Βαφείο – Λάκης Καραλής
Μετά τις κριτικές που απέσπασε το έργο και η παράσταση, η «Διαθήκη» ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά στη θεατρική σκηνή
Μετά τις κριτικές που απέσπασε το έργο και η παράσταση «Η Διαθήκη», επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στη στη θεατρική σκηνή.
Η παράσταση της Άννας Ετιαρίδου σε σκηνοθεσία του Κώστα Δελακούρα ανεβαίνει ξανά στο Θέατρο Βαφείο – Λάκης Καραλής από το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 20:00.
Υπάρχουν πράγματα που δεν γράφονται σε χαρτί. Περνούν από γενιά σε γενιά σαν μια αόρατη παρακαταθήκη, μια λέξη, μια σιωπή, μια ενοχή, κι ύστερα, κάποια στιγμή, τα παιδιά επιστρέφουν στο πατρικό σπίτι. Τέσσερα παιδιά. Δύο γονείς. Ένα τριήμερο. Μια ανακοίνωση που θα ανοίξει την πόρτα σε όλα εκείνα που χρόνια έμεναν κλεισμένα.
Το Έργο
Αυτή τη φορά, η συγγραφέας αναμετριέται με τη βαρβαρότητα που μπορεί να κρύβεται στη «διαθήκη» που αφήνει, συνειδητά ή ασυνείδητα, η μία γενιά στην επόμενη. Αναμοχλεύει θέματα όπως η γονεϊκή αγάπη, οι οικογενειακές σχέσεις και το κοινωνικοπολιτικό βάρος της εξουσίας μέσα στην οικογένεια. Μια «διαθήκη» που φορτώνεται στις πλάτες κάθε παιδιού, σαν ένα άδικο και βάρβαρο «ενθύμιο από τη μαμά και τον μπαμπά».
Υπόθεση
Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι καλεί τα τέσσερα παιδιά του για ένα διήμερο με σκοπό να τους ανακοινώσουν μία σημαντική είδηση. Κατά τη διάρκεια της οικογενειακής σύναξης, τα μέλη της βρίσκονται αντιμέτωπα με ό,τι πάλεψαν για χρόνια να αποφύγουν αποδρώντας από την οικογενειακή εστία. Οι αναμνήσεις των παιδικών χρόνων ξεπηδούν βίαια και τα λόγια που ξεστομίζονται βάζουν φωτιά στο σκηνικό της επίπλαστης οικογενειακής θαλπωρής.
Συντελεστές
Κείμενο: Άννα Ετιαρίδου
Σκηνοθεσία: Κώστας Δελακούρας
Μουσική: Μανώλης Μπονιάτης
Φωτισμοί: Σάββας Σουρμελίδης
Φωτογραφίες: Μάνος Γεωργίου
Η παράσταση της Άννας Ετιαρίδου σε σκηνοθεσία του Κώστα Δελακούρα ανεβαίνει ξανά στο Θέατρο Βαφείο – Λάκης Καραλής από το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 20:00.
Υπάρχουν πράγματα που δεν γράφονται σε χαρτί. Περνούν από γενιά σε γενιά σαν μια αόρατη παρακαταθήκη, μια λέξη, μια σιωπή, μια ενοχή, κι ύστερα, κάποια στιγμή, τα παιδιά επιστρέφουν στο πατρικό σπίτι. Τέσσερα παιδιά. Δύο γονείς. Ένα τριήμερο. Μια ανακοίνωση που θα ανοίξει την πόρτα σε όλα εκείνα που χρόνια έμεναν κλεισμένα.
Το Έργο
Αυτή τη φορά, η συγγραφέας αναμετριέται με τη βαρβαρότητα που μπορεί να κρύβεται στη «διαθήκη» που αφήνει, συνειδητά ή ασυνείδητα, η μία γενιά στην επόμενη. Αναμοχλεύει θέματα όπως η γονεϊκή αγάπη, οι οικογενειακές σχέσεις και το κοινωνικοπολιτικό βάρος της εξουσίας μέσα στην οικογένεια. Μια «διαθήκη» που φορτώνεται στις πλάτες κάθε παιδιού, σαν ένα άδικο και βάρβαρο «ενθύμιο από τη μαμά και τον μπαμπά».
Υπόθεση
Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι καλεί τα τέσσερα παιδιά του για ένα διήμερο με σκοπό να τους ανακοινώσουν μία σημαντική είδηση. Κατά τη διάρκεια της οικογενειακής σύναξης, τα μέλη της βρίσκονται αντιμέτωπα με ό,τι πάλεψαν για χρόνια να αποφύγουν αποδρώντας από την οικογενειακή εστία. Οι αναμνήσεις των παιδικών χρόνων ξεπηδούν βίαια και τα λόγια που ξεστομίζονται βάζουν φωτιά στο σκηνικό της επίπλαστης οικογενειακής θαλπωρής.
Συντελεστές
Κείμενο: Άννα Ετιαρίδου
Σκηνοθεσία: Κώστας Δελακούρας
Μουσική: Μανώλης Μπονιάτης
Φωτισμοί: Σάββας Σουρμελίδης
Φωτογραφίες: Μάνος Γεωργίου
Παραγωγή: Ομάδα «Πλάνη
Παίζουν οι ηθοποιοί:
Δημήτρης Αντωνιάδης
Γιάννα Παπανικολάου
Γιάννης Μιχαλόπουλος
Κώστας Δελακούρας
Άννα Ετιαρίδου
Σάντρα Ααρών
Γιώργος Γερωνυμάκης
Χριστίνα Μωρόγιαννη
Παίζουν οι ηθοποιοί:
Δημήτρης Αντωνιάδης
Γιάννα Παπανικολάου
Γιάννης Μιχαλόπουλος
Κώστας Δελακούρας
Άννα Ετιαρίδου
Σάντρα Ααρών
Γιώργος Γερωνυμάκης
Χριστίνα Μωρόγιαννη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα