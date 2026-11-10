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Pizza Fan: Καταθέσεις 1.287.155 ευρώ αποκάλυψε η περαιτέρω έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος, δεσμεύονται πέντε ακίνητα
Pizza Fan: Καταθέσεις 1.287.155 ευρώ αποκάλυψε η περαιτέρω έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος, δεσμεύονται πέντε ακίνητα
Από την έρευνα προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις πως χρηματικά ποσά που φέρονται να προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες χρησιμοποιήθηκαν τόσο για την ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όσο και για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας
Καταθέσεις μετρητών ύψους 1.287.155 ευρώ, μέσα σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών, εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας που διενήργησε για την υπόθεση της Pizza Fan.
Το συγκεκριμένο ποσό αποτυπώνεται στη νέα, εννιασέλιδη διάταξη δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, με αριθμό 72/2026 και ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 2026, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Σύμφωνα με το έγγραφο, από την περαιτέρω διενεργηθείσα έρευνα της Αρχής προέκυψε ότι στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» πραγματοποιήθηκαν, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως τις 20 Οκτωβρίου 2026, καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους 1.287.155 ευρώ. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί ένα από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη νέα διάταξη, με την οποία η Αρχή προχωρά στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων εννέα φυσικών προσώπων και δύο εταιρειών που περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία.
Παράλληλα, προσδιορίζονται πέντε ακίνητα τα οποία τίθενται υπό δέσμευση, ενώ το συνολικό εγκληματικό προϊόν που φέρονται να αποκόμισαν οι εμπλεκόμενοι από τις ερευνώμενες δραστηριότητες εκτιμάται, με βάση την αστυνομική έρευνα, ότι ανέρχεται σε τουλάχιστον 35 εκατομμύρια ευρώ.
Η διάταξη κατονομάζει εννέα φυσικά πρόσωπα σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία, καθώς και δύο νομικά πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση.
Πρόκειται για την εταιρεία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» και την αλλοδαπή εταιρεία «FANATICS PIZZA DELIVERIES AND FOOD SERVICES LIMITED», η οποία, σύμφωνα με το έγγραφο, δραστηριοποιείται αποκλειστικά εκτός Ελλάδας. Τα ερευνώμενα αδικήματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, τη φοροδιαφυγή, την απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η Αρχή επισημαίνει ότι από την έρευνα προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις πως χρηματικά ποσά που φέρονται να προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες χρησιμοποιήθηκαν τόσο για την ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όσο και για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκέλος της διάταξης που αφορά την ακίνητη περιουσία των ερευνώμενων προσώπων. Συγκεκριμένα, προσδιορίζονται πέντε ακίνητα στην Αττική, τα οποία περιλαμβάνονται στα περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύονται. Πρόκειται για ένα διαμέρισμα στην Κηφισιά, μία εξοχική κατοικία στην περιοχή της Λαυρεωτικής, ένα διαμέρισμα με θέση στάθμευσης στο Ζεφύρι, καθώς και ένα διαμέρισμα και μία αποθήκη στο Ίλιον.
Σύμφωνα με τη διάταξη, τα δύο πρώτα ακίνητα ανήκουν στον Κωνσταντίνο Ανταρά, το τρίτο στον Δ.Ρ. και τα δύο τελευταία στον Α.Ρ. Στο σκεπτικό της διάταξης περιγράφεται και ο φερόμενος μηχανισμός απόκρυψης εσόδων, ο οποίος είχε ήδη αναδειχθεί κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των αρμόδιων αρχών, η φερόμενη παρέμβαση γινόταν στο ηλεκτρονικό σύστημα λήψης παραγγελιών και έκδοσης αποδείξεων, μέσω ειδικής παραμετροποίησης του λογισμικού. Η επιλογή «κέρασμα-απόδειξη» φέρεται να επέτρεπε τη μη έκδοση φορολογικών παραστατικών για παραγγελίες που είχαν εκτελεστεί και παραδοθεί κανονικά στους πελάτες. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τη δικογραφία, αποκρύπτονταν έσοδα από τις πραγματικές πωλήσεις των καταστημάτων, με αποτέλεσμα τη μη απόδοση των αναλογούντων φόρων. Παράλληλα, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις απασχόλησης προσωπικού, προκειμένου να αποφεύγεται η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
Με τη διάταξη 72/2026 διατάσσεται η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τίτλων, επενδυτικών στοιχείων και χρηματοπιστωτικών προϊόντων των αναφερόμενων φυσικών και νομικών προσώπων, μέχρι του ποσού του εκτιμώμενου εγκληματικού προϊόντος. Ωστόσο, προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις, ώστε να μην παρεμποδίζεται η κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης και η λειτουργία των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, εξαιρούνται υπό προϋποθέσεις ποσά που προορίζονται για μισθοδοσία εργαζομένων, πληρωμές προμηθευτών, φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, καθώς και άλλες αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες.
Το συγκεκριμένο ποσό αποτυπώνεται στη νέα, εννιασέλιδη διάταξη δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, με αριθμό 72/2026 και ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 2026, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Σύμφωνα με το έγγραφο, από την περαιτέρω διενεργηθείσα έρευνα της Αρχής προέκυψε ότι στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» πραγματοποιήθηκαν, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως τις 20 Οκτωβρίου 2026, καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους 1.287.155 ευρώ. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί ένα από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη νέα διάταξη, με την οποία η Αρχή προχωρά στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων εννέα φυσικών προσώπων και δύο εταιρειών που περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία.
Παράλληλα, προσδιορίζονται πέντε ακίνητα τα οποία τίθενται υπό δέσμευση, ενώ το συνολικό εγκληματικό προϊόν που φέρονται να αποκόμισαν οι εμπλεκόμενοι από τις ερευνώμενες δραστηριότητες εκτιμάται, με βάση την αστυνομική έρευνα, ότι ανέρχεται σε τουλάχιστον 35 εκατομμύρια ευρώ.
Η διάταξη κατονομάζει εννέα φυσικά πρόσωπα σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία, καθώς και δύο νομικά πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση.
Τα εννέα πρόσωπα και οι δύο εταιρείες
Πρόκειται για την εταιρεία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» και την αλλοδαπή εταιρεία «FANATICS PIZZA DELIVERIES AND FOOD SERVICES LIMITED», η οποία, σύμφωνα με το έγγραφο, δραστηριοποιείται αποκλειστικά εκτός Ελλάδας. Τα ερευνώμενα αδικήματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, τη φοροδιαφυγή, την απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η Αρχή επισημαίνει ότι από την έρευνα προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις πως χρηματικά ποσά που φέρονται να προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες χρησιμοποιήθηκαν τόσο για την ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όσο και για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκέλος της διάταξης που αφορά την ακίνητη περιουσία των ερευνώμενων προσώπων. Συγκεκριμένα, προσδιορίζονται πέντε ακίνητα στην Αττική, τα οποία περιλαμβάνονται στα περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύονται. Πρόκειται για ένα διαμέρισμα στην Κηφισιά, μία εξοχική κατοικία στην περιοχή της Λαυρεωτικής, ένα διαμέρισμα με θέση στάθμευσης στο Ζεφύρι, καθώς και ένα διαμέρισμα και μία αποθήκη στο Ίλιον.
Τα πέντε ακίνητα που δεσμεύονται
Σύμφωνα με τη διάταξη, τα δύο πρώτα ακίνητα ανήκουν στον Κωνσταντίνο Ανταρά, το τρίτο στον Δ.Ρ. και τα δύο τελευταία στον Α.Ρ. Στο σκεπτικό της διάταξης περιγράφεται και ο φερόμενος μηχανισμός απόκρυψης εσόδων, ο οποίος είχε ήδη αναδειχθεί κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των αρμόδιων αρχών, η φερόμενη παρέμβαση γινόταν στο ηλεκτρονικό σύστημα λήψης παραγγελιών και έκδοσης αποδείξεων, μέσω ειδικής παραμετροποίησης του λογισμικού. Η επιλογή «κέρασμα-απόδειξη» φέρεται να επέτρεπε τη μη έκδοση φορολογικών παραστατικών για παραγγελίες που είχαν εκτελεστεί και παραδοθεί κανονικά στους πελάτες. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τη δικογραφία, αποκρύπτονταν έσοδα από τις πραγματικές πωλήσεις των καταστημάτων, με αποτέλεσμα τη μη απόδοση των αναλογούντων φόρων. Παράλληλα, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις απασχόλησης προσωπικού, προκειμένου να αποφεύγεται η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
Με τη διάταξη 72/2026 διατάσσεται η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τίτλων, επενδυτικών στοιχείων και χρηματοπιστωτικών προϊόντων των αναφερόμενων φυσικών και νομικών προσώπων, μέχρι του ποσού του εκτιμώμενου εγκληματικού προϊόντος. Ωστόσο, προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις, ώστε να μην παρεμποδίζεται η κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης και η λειτουργία των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, εξαιρούνται υπό προϋποθέσεις ποσά που προορίζονται για μισθοδοσία εργαζομένων, πληρωμές προμηθευτών, φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, καθώς και άλλες αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες.
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