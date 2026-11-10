Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Μυρτώ Αλικάκη - Γιώργος Πυρπασόπουλος - Κωνσταντίνος Κάππας: Μαζί στη νέα παράσταση του θέατρου Εμπορικόν
Μυρτώ Αλικάκη - Γιώργος Πυρπασόπουλος - Κωνσταντίνος Κάππας: Μαζί στη νέα παράσταση του θέατρου Εμπορικόν
Το «DEADLIFT. Άρση θανάτου» ισορροπεί διαρκώς ανάμεσα στο κωμικό και το τραγικό, εκεί όπου το προσωπικό γίνεται αναπόφευκτα πολιτικό.
Μία σύγχρονη και αιχμηρή πολιτική κωμωδία που καθρεφτίζει με χιούμορ και σαρκασμό τις ρωγμές μιας κοινωνίας όπου η εξουσία, η συναλλαγή και τα αόρατα παιχνίδια συμφερόντων διαμορφώνουν τους όρους της καθημερινότητας είναι το έργο της Βαλέριας Δημητριάδου «DEADLIFT. Άρση θανάτου» που φιλοξενείται στο θέατρο Εμπορικόν.
Η Μυρτώ Αλικάκη, ο Βαγγέλης Αμπατζής, ο Κωνσταντίνος Κάππας, ο Γιώργος Κορομπίλης, ο Αλέξανδρος Μαυρόπουλος
Γιώργος Πυρπασόπουλος, η Μαριάμ Ρουχάτζε και η Αρετή Τίλη υποδύονται τους ήρωες οι οποίοι ζουν σε έναν κόσμο όπου οι κανόνες της αγοράς και ο αδιάκοπος ανταγωνισμός καθορίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις και καλούνται να αποφασίσουν μέχρι πού είναι διατεθειμένοι να φτάσουν για να υπερασπιστούν όσα πιστεύουν.
Πρόκειται για μια ιστορία που ισορροπεί διαρκώς ανάμεσα στο κωμικό και το τραγικό, εκεί όπου το προσωπικό γίνεται αναπόφευκτα πολιτικό.
Ένα νέο, σύγχρονο γυμναστήριο, το Ζενίθ, ανοίγει απέναντι από ένα παλιό συνοικιακό γυμναστήριο, το Deadlift, και αυτό το γεγονός γίνεται η αφετηρία δύο αντιφατικών αφηγήσεων. Για τον Οδυσσέα, τον ιδιοκτήτη του Deadlift, το άνοιγμα του Ζενίθ σηματοδοτεί την αργή διάλυση ενός κόσμου που οικοδομήθηκε πάνω στην προσωπική εργασία, τη φροντίδα και τη μικρή κλίμακα. Για τον νεοεκλεγμένο δήμαρχο Δημήτρη Ζαφειρόπουλο, όμως, το πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο Ζενίθ ενσαρκώνει το όραμα της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας και του εκσυγχρονισμού μιας πόλης που διεκδικεί το μέλλον της.
Ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν δημιουργείται μόνο μία σύγκρουση συμφερόντων, αλλά και μία αντιπαράθεση δύο διαφορετικών τρόπων κατανόησης του κόσμου. Οι δύο άντρες αφηγούνται την ίδια ιστορία από διαφορετικές κοινωνικές θέσεις, επιβεβαιώνοντας πως κάθε αφήγηση είναι υποκειμενική και εξαρτάται από το βίωμα του ανθρώπου που τη διηγείται και τον αντίκτυπο που αυτό είχε στη ζωή του.
Η αλήθεια δεν προκύπτει ως αντικειμενικό γεγονός αλλά ως προϊόν εμπειρίας, συμφέροντος και επιθυμίας. Και οι δύο αφηγήσεις, όμως, συγκλίνουν τελικά στο ίδιο αναπόδραστο συμβάν: τον θάνατο ενός ανθρώπου που βρέθηκε στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
Η Μυρτώ Αλικάκη, ο Βαγγέλης Αμπατζής, ο Κωνσταντίνος Κάππας, ο Γιώργος Κορομπίλης, ο Αλέξανδρος Μαυρόπουλος
Γιώργος Πυρπασόπουλος, η Μαριάμ Ρουχάτζε και η Αρετή Τίλη υποδύονται τους ήρωες οι οποίοι ζουν σε έναν κόσμο όπου οι κανόνες της αγοράς και ο αδιάκοπος ανταγωνισμός καθορίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις και καλούνται να αποφασίσουν μέχρι πού είναι διατεθειμένοι να φτάσουν για να υπερασπιστούν όσα πιστεύουν.
Πρόκειται για μια ιστορία που ισορροπεί διαρκώς ανάμεσα στο κωμικό και το τραγικό, εκεί όπου το προσωπικό γίνεται αναπόφευκτα πολιτικό.
Ένα νέο, σύγχρονο γυμναστήριο, το Ζενίθ, ανοίγει απέναντι από ένα παλιό συνοικιακό γυμναστήριο, το Deadlift, και αυτό το γεγονός γίνεται η αφετηρία δύο αντιφατικών αφηγήσεων. Για τον Οδυσσέα, τον ιδιοκτήτη του Deadlift, το άνοιγμα του Ζενίθ σηματοδοτεί την αργή διάλυση ενός κόσμου που οικοδομήθηκε πάνω στην προσωπική εργασία, τη φροντίδα και τη μικρή κλίμακα. Για τον νεοεκλεγμένο δήμαρχο Δημήτρη Ζαφειρόπουλο, όμως, το πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο Ζενίθ ενσαρκώνει το όραμα της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας και του εκσυγχρονισμού μιας πόλης που διεκδικεί το μέλλον της.
Ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν δημιουργείται μόνο μία σύγκρουση συμφερόντων, αλλά και μία αντιπαράθεση δύο διαφορετικών τρόπων κατανόησης του κόσμου. Οι δύο άντρες αφηγούνται την ίδια ιστορία από διαφορετικές κοινωνικές θέσεις, επιβεβαιώνοντας πως κάθε αφήγηση είναι υποκειμενική και εξαρτάται από το βίωμα του ανθρώπου που τη διηγείται και τον αντίκτυπο που αυτό είχε στη ζωή του.
Η αλήθεια δεν προκύπτει ως αντικειμενικό γεγονός αλλά ως προϊόν εμπειρίας, συμφέροντος και επιθυμίας. Και οι δύο αφηγήσεις, όμως, συγκλίνουν τελικά στο ίδιο αναπόδραστο συμβάν: τον θάνατο ενός ανθρώπου που βρέθηκε στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
Με σατιρική ματιά, γρήγορο ρυθμό και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση στρέφει το βλέμμα σε όσους παλεύουν να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους μέσα σε ένα περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλει τους όρους του παιχνιδιού.
Αλήθεια, πόσο ανθεκτικός μπορεί να παραμείνει ο ηθικός μας πυρήνας όταν η επιβίωσή μας βρίσκεται υπό διαρκή διαπραγμάτευση; Πού τελειώνει η προσωπική ευθύνη και πού αρχίζει η ευθύνη ενός ολόκληρου συστήματος; Και όταν μια ανθρώπινη απώλεια έρχεται να ανατρέψει τις ισορροπίες, μπορεί πράγματι να μετακινήσει κάποιον που έχει ήδη επιλέξει πλευρά; Ή όταν μπαίνει κανείς στο παιχνίδι της εξουσίας και των συμφερόντων, είναι πλέον αδύνατο να σταματήσει να παίζει;
Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:
Σάββατο 18:00
Κυριακή : 21:00
Δευτέρα και Τρίτη 20:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Αλήθεια, πόσο ανθεκτικός μπορεί να παραμείνει ο ηθικός μας πυρήνας όταν η επιβίωσή μας βρίσκεται υπό διαρκή διαπραγμάτευση; Πού τελειώνει η προσωπική ευθύνη και πού αρχίζει η ευθύνη ενός ολόκληρου συστήματος; Και όταν μια ανθρώπινη απώλεια έρχεται να ανατρέψει τις ισορροπίες, μπορεί πράγματι να μετακινήσει κάποιον που έχει ήδη επιλέξει πλευρά; Ή όταν μπαίνει κανείς στο παιχνίδι της εξουσίας και των συμφερόντων, είναι πλέον αδύνατο να σταματήσει να παίζει;
Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:
Σάββατο 18:00
Κυριακή : 21:00
Δευτέρα και Τρίτη 20:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
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