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Έκτακτο πρόβλημα υγείας δεν επέτρεψε στον Σταύρο Ξαρχάκο να παραλάβει το βραβείο του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Έκτακτο πρόβλημα υγείας δεν επέτρεψε στον Σταύρο Ξαρχάκο να παραλάβει το βραβείο του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Το μήνυμα που έστειλε ο ίδιος μετά το τέλος της εκδήλωσης
Ένα πρόβλημα υγείας που προέκυψε την τελευταία στιγμή δεν επέτρεψε στον Σταύρο Ξαρχάκο να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να παραλάβει τον «Χρυσό Αλέξανδρο» με τον οποίο τον τίμησε, το βράδυ του Σαββάτου, το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την προσφορά του στην κινηματογραφική μουσική και τον πολιτισμό ευρύτερα, μια ξεχωριστή βραδιά την οποία ο ίδιος περίμενε με ανυπομονησία.
Το κοινό που είχε συγκεντρωθεί στο «Ολύμπιον» για να χαρίσει στον Σταύρο Ξαρχάκο το πιο θερμό του χειροκρότημα, ενημερώθηκε από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ, Ορέστη Ανδρεαδάκη, πως ένα μικρό κρυολόγημα κράτησε τον σπουδαίο συνθέτη στην Αθήνα και θα πως θα παραλάβει το βραβείο σε μερικές ημέρες.
Αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο μαέστρος, μέσω ανάρτησής του στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, ευχαρίστησε τους διοργανωτές του Φεστιβάλ για την τιμή που τού έκαναν και εξήγησε το λόγο που δεν κατάφερε να δώσει το παρών: «Θα ήθελα να σας εκφράσω από καρδιάς τη βαθιά μου συγκίνηση και τις θερμές μου ευχαριστίες για την τιμή που μου επιφυλάξατε απόψε. Με μεγάλη χαρά περίμενα αυτή τη βραδιά, την οποία θα είχα την ευκαιρία να μοιραστώ με την οικογένειά μου, δίπλα σε ανθρώπους που εκτιμώ και αγαπώ. Δυστυχώς, έκτακτοι λόγοι υγείας δεν μου επέτρεψαν να βρίσκομαι κοντά σας και να παραλάβω αυτοπροσώπως το βραβείο. Η απουσία μου, ωστόσο, δεν μειώνει στο ελάχιστο τη χαρά, την ευγνωμοσύνη και τη συγκίνησή μου. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Φεστιβάλ, τον Ορέστη Ανδρεαδάκη και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την ξεχωριστή τιμή. Η αναγνώριση αυτή αποτελεί για μένα ιδιαίτερη στιγμή στην πορεία μου που θα κρατήσω με αγάπη στην καρδιά μου. Εύχομαι να συναντηθούμε σύντομα από κοντά και να μοιραστούμε αυτή τη στιγμή όπως της αξίζει. Με βαθιά εκτίμηση και ευγνωμοσύνη» έγραψε ο ίδιος.
Από την συγκλονιστικές συνθέσεις του για το «Ρεμπέτικο» και τα γεμάτα συναίσθημα τραγούδια του για τη «Λόλα» και τα «Κόκκινα Φανάρια» μέχρι τις ρομαντικές μελωδίες του για τα «Κορίτσια στον Ήλιο» και τις αγαπημένες λαϊκές επιτυχίες του στις «Διπλοπενιές», ο Σταύρος Ξαρχάκος έχει αφήσει ένα έντονο και διαχρονικό αποτύπωμα στο ελληνικό σινεμά.
«Μάνα μου Ελλάς», «Το Πρακτορείο», «Το δίχτυ» «Καίγομαι – καίγομαι», «Εχάθη το φεγγάρι», «Δεν έχει αρχή», «Ένα πρωϊνό», «Λευτέρη – Λευτέρη», «Με τι καρδιά τον κόσμο ν΄ αρνηθώ» είναι κάποιες μόνον από τις μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες του κορυφαίου συνθέτη που ερμηνεύτηκαν από δημοφιλείς πρωταγωνιστές αλλά και τραγουδιστές μεταξύ των οποίων η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, η Τζένη Καρέζη, η Βίκυ Μοσχολιού ο Νίκος Δημητράτος, η Μαρία Δημητριάδη και πολλοί ακόμη.
Το κοινό που είχε συγκεντρωθεί στο «Ολύμπιον» για να χαρίσει στον Σταύρο Ξαρχάκο το πιο θερμό του χειροκρότημα, ενημερώθηκε από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ, Ορέστη Ανδρεαδάκη, πως ένα μικρό κρυολόγημα κράτησε τον σπουδαίο συνθέτη στην Αθήνα και θα πως θα παραλάβει το βραβείο σε μερικές ημέρες.
Αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο μαέστρος, μέσω ανάρτησής του στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, ευχαρίστησε τους διοργανωτές του Φεστιβάλ για την τιμή που τού έκαναν και εξήγησε το λόγο που δεν κατάφερε να δώσει το παρών: «Θα ήθελα να σας εκφράσω από καρδιάς τη βαθιά μου συγκίνηση και τις θερμές μου ευχαριστίες για την τιμή που μου επιφυλάξατε απόψε. Με μεγάλη χαρά περίμενα αυτή τη βραδιά, την οποία θα είχα την ευκαιρία να μοιραστώ με την οικογένειά μου, δίπλα σε ανθρώπους που εκτιμώ και αγαπώ. Δυστυχώς, έκτακτοι λόγοι υγείας δεν μου επέτρεψαν να βρίσκομαι κοντά σας και να παραλάβω αυτοπροσώπως το βραβείο. Η απουσία μου, ωστόσο, δεν μειώνει στο ελάχιστο τη χαρά, την ευγνωμοσύνη και τη συγκίνησή μου. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Φεστιβάλ, τον Ορέστη Ανδρεαδάκη και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την ξεχωριστή τιμή. Η αναγνώριση αυτή αποτελεί για μένα ιδιαίτερη στιγμή στην πορεία μου που θα κρατήσω με αγάπη στην καρδιά μου. Εύχομαι να συναντηθούμε σύντομα από κοντά και να μοιραστούμε αυτή τη στιγμή όπως της αξίζει. Με βαθιά εκτίμηση και ευγνωμοσύνη» έγραψε ο ίδιος.
Από την συγκλονιστικές συνθέσεις του για το «Ρεμπέτικο» και τα γεμάτα συναίσθημα τραγούδια του για τη «Λόλα» και τα «Κόκκινα Φανάρια» μέχρι τις ρομαντικές μελωδίες του για τα «Κορίτσια στον Ήλιο» και τις αγαπημένες λαϊκές επιτυχίες του στις «Διπλοπενιές», ο Σταύρος Ξαρχάκος έχει αφήσει ένα έντονο και διαχρονικό αποτύπωμα στο ελληνικό σινεμά.
«Μάνα μου Ελλάς», «Το Πρακτορείο», «Το δίχτυ» «Καίγομαι – καίγομαι», «Εχάθη το φεγγάρι», «Δεν έχει αρχή», «Ένα πρωϊνό», «Λευτέρη – Λευτέρη», «Με τι καρδιά τον κόσμο ν΄ αρνηθώ» είναι κάποιες μόνον από τις μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες του κορυφαίου συνθέτη που ερμηνεύτηκαν από δημοφιλείς πρωταγωνιστές αλλά και τραγουδιστές μεταξύ των οποίων η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, η Τζένη Καρέζη, η Βίκυ Μοσχολιού ο Νίκος Δημητράτος, η Μαρία Δημητριάδη και πολλοί ακόμη.
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