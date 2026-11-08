Σάλι Φιλντ: Η σταρ της υποκριτικής, το τραύμα των κακοποιήσεων και η ανθεκτικότητα μιας μαχητικής γυναίκας



Το δεύτερο Όσκαρ

Μία περίοδος που η Φιλντ δεν θέλει να θυμάται, καθώς απ’ τη μία, αντιμετώπισε μία απαξιωτική συμπεριφορά από τους σκηνοθέτες και απ’ την άλλη, παραλίγο να την τυποποιήσει ως ηθοποιό, βλέποντας να κλείνουν οι πόρτες, όταν προσπαθούσε για κάτι καλύτερο και πιο ουσιαστικό. Στην προσπάθειά της να διευρύνει τους καλλιτεχνικούς της ορίζοντας, στρέφεται στο Actor's Studio και τον διάσημο δάσκαλο υποκριτικής Λι Στράσμπεργκ, μαθήματα του οποίου παρακολουθούσαν δεκάδες νέοι ηθοποιοί, μεταξύ των οποίων και ο Τζακ Νίκολσον. Εκείνος ήταν το πρόσωπο που μίλησε με θερμά λόγια στον σκηνοθέτη Μπομπ Ράφελσον και στην υπεύθυνη διανομής ρόλων, Νταϊάν Κρίτεντεν λέγοντας ότι πρόκειται για «ένα ακατέργαστο ταλέντο που δεν είχε ακόμη ανακαλυφθεί».Κι ενώ είχε ήδη έναν γάμο και ένα πρόσφατο διαζύγιο, γνωρίζει το 1976 με τον Μπαρτ Ρέινολντς, με τον οποίο συνάπτουν μία ερωτική θυελλώδη σχέση. Το 1977, συμπρωταγωνιστεί στην κωμική περιπέτεια «Smokey and the Bandit», την πρώτη της κινηματογραφική ταινία, μαζί με τον Ρέινολντς. Μία μεγάλη εισπρακτική επιτυχία, που θα της δώσει την ώθηση για κάτι σημαντικότερο.Αρπάζοντας την ευκαιρία, βρίσκεται πρωταγωνίστρια στην ταινία «Νόρμα Ρέι», του Μάρτιν Ριτ, ένα έξοχο κοινωνικό δράμα, απογειώνοντας τον ρόλο της, ως Νόρμα Ρέι, μίας εργάτριας στον Νότο, που αποκτά κοινωνική συνείδηση και έρχεται σε σύγκρουση με την εργοδοσία και τους τοπικούς φορείς, προκειμένου να οργανώσει ένα συνδικαλιστικό σωματείο. Η συγκλονιστική της ερμηνεία τής χάρισε το πρώτο Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου και πλέον την καταξίωση.Ακολουθούν ακόμη τρεις ταινίες με τον Ρέινολντς, ενώ το 1981, παραδίδει ακόμη μία δυνατή ερμηνεία, παίζοντας δίπλα στον εκπληκτικό Πολ Νιούμαν, στο κοινωνικό δράμα «Χωρίς Δόλο», που γύρισε ο Σίντνεϊ Πόλακ και την έφερε κοντά στη Χρυσή Σφαίρα.Το 1984 έρχεται η δεύτερη κορυφαία στιγμή στην καριέρα της, πρωταγωνιστώντας στο αριστουργηματικό κοινωνικό δράμα του Ρόμπερτ Μπέντον «Μια Θέση στην Καρδιά». Στον ρόλο μίας μάνας που παλεύει για την επιβίωση στην Αμερική της Μεγάλης Ύφεσης, η Φιλντ κερδίζει το δεύτερο Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου και μία Χρυσή Σφαίρα και αποθεώνεται για την θαυμάσια ερμηνεία της.Η συνέχεια για την Σάλι Φιλντ ήταν σχεδόν πάντα αξιοπρόσεκτη, αφού πέρα από τη θριαμβευτική πορεία της στο Μπρόντγουεϊ και στο θεατρικό σανίδι, έπαιξε σε πλήθος καλών ταινιών, ενώ ορισμένες φορές έδωσε και αυτό το κάτι παραπάνω, που την καταστούν μία από τις σημαντικότερες εν ζωή ηθοποιούς. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς: Τη δραματική κομεντί «Ανθισμένες Μανόλιες», την οικογενειακή κωμωδία «Η Κυρία Νταουτφάουτερ» δίπλα στον Ρόμπιν Γουίλιαμς, τον εξαίρετο ρόλο της στην τεράστια επιτυχία «Φόρεστ Γκαμπ» ή την ερμηνεία της στο οσκαρικό «Λίνκολν» του Σπίλμπεργκ, με το οποίο ήταν υποψήφια για ακόμη ένα Όσκαρ.Η Φιλντ, έκανε τρεις γάμους και απέκτησε τρία παιδιά, είχε έναν ταραχώδη ερωτικό δεσμό με τον σταρ του Χόλιγουντ Μπαρτ Ρέινολντς, που κράτησε ουσιαστικά πέντε χρόνια, είναι ένθερμη υποστηρίκτρια των γυναικείων και ανθρώπινων δικαιωμάτων και ακτιβίστρια για το περιβάλλον, ενώ έχει και σημαντική φιλανθρωπική δράση. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στα βραβεία Emmy του 2007, όταν κέρδισε ακόμη ένα βραβείο, είχε τονίσει με έμφαση: «Αν οι μητέρες κυβερνούσαν τον κόσμο, δεν θα υπήρχαν καταραμένοι πόλεμοι».Φωτογραφίες: Shutterstock / ΑΠΕ - ΜΠΕ