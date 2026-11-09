FILOS: Ένας πολύχρωμος κόσμος τέχνης και παιχνιδιού ζωντανεύει στο Κολωνάκι
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Iacopo Capone-Doumas Έκθεση ζωγραφικής

FILOS: Ένας πολύχρωμος κόσμος τέχνης και παιχνιδιού ζωντανεύει στο Κολωνάκι

Ο Iacopo Capone-Doumas παρουσιάζει από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου μια έκθεση με εντυπωσιακές εγκαταστάσεις, ζωγραφικά έργα και γλυπτά, που ενώνουν το καλοκαίρι με τον χειμώνα και μας καλούν να ανακαλύψουμε ξανά το παιδί μέσα μας

FILOS: Ένας πολύχρωμος κόσμος τέχνης και παιχνιδιού ζωντανεύει στο Κολωνάκι
Στις 26 Νοεμβρίου 2026, ένας ιδιωτικός χώρος στο Κολωνάκι ανοίγει στο κοινό και μεταμορφώνεται στον κόσμο του FILOS. Ο Iacopo Capone-Doumas παρουσιάζει μία έκθεση όπου το καλοκαίρι συναντά τον χειμώνα και η τέχνη μας προσκαλεί ξανά στο παιχνίδι.

Δύο μεγάλα installations, φέρνουν τις δύο εποχές στον ίδιο χώρο. Ανάμεσα τους, αφηρημένα και παραστατικά ζωγραφικά έργα και γλυπτά συνθέτουν ένα πολύχρωμο σύμπαν με κεντρική φιγούρα τον FILOS.

Σύμβολο φιλίας και φροντίδας, ο FILOS μας θυμίζει την περιέργεια και τον αυθορμητισμό της παιδικής μας ηλικίας. Μας καλεί να χαμηλώσουμε τον θόρυβο της καθημερινότητας και να αφυπνίσουμε το παιδί μέσα μας.

PRESS PREVIEW: ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2026
TIME: 11:00
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 42, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2026
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: iacopo.cd24@gmail.com | +30 694 850 0919

Κλείσιμο
FILOS: Ένας πολύχρωμος κόσμος τέχνης και παιχνιδιού ζωντανεύει στο Κολωνάκι

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