Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης, μέσα σε 10 λεπτά έγιναν 4.500 αιτήσεις



Η ηλεκτρονική αίτηση και τα απαραίτητα στοιχεία



Η παγίδα με τον ΑΦΜ στο πετρέλαιο

Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες. Προβλέπεται προσαύξηση του σχετικού ορίου κατά 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί.Η διαδικασία πραγματοποιείται στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει «Υποβολή Αίτησης» και εισέρχεται με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet, προκειμένου να ζητήσει την ένταξή του στο Μητρώο Δικαιούχων για πετρέλαιο θέρμανσης, άλλα καύσιμα ή ηλεκτρική ενέργεια.Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει καταχωριστεί στην υπηρεσία «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» του myAADE τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο ο αιτών είναι κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος.Στην αίτηση συμπληρώνονται το είδος καυσίμου, ο αριθμός παροχής ρεύματος, ο οικισμός και τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας. Δηλώνεται επίσης αν πρόκειται για ιδιόκτητο ή μισθωμένο ακίνητο, με τον αντίστοιχο ΑΦΜ. Στην περίπτωση πετρελαίου θέρμανσης απαιτείται και η ένδειξη διαμονής σε πολυκατοικία, όπου εφαρμόζεται η σχετική διαδικασία καταχώρισης των χιλιοστών θέρμανσης.Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην απόδειξη αγοράς πετρελαίου: ο ΑΦΜ του αγοραστή πρέπει να είναι ίδιος με εκείνον της αίτησης. Διαφορετικά, ακόμη και αν πρόκειται για συζύγους, η διασταύρωση των στοιχείων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί κανονικά.Για τη διόρθωση προβλέπονται δύο εναλλακτικές ενέργειες. Πριν εκπνεύσει η προθεσμία αιτήσεων, μπορεί να ανακληθεί η αρχική αίτηση και να υποβληθεί νέα από τον ή τη σύζυγο στον ΑΦΜ του οποίου εκδόθηκε το παραστατικό, με τους προσωπικούς του ή της κωδικούς TAXISnet.Εναλλακτικά, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την αγορά, μπορεί να ζητηθεί από τον προμηθευτή η διόρθωση του ΑΦΜ αγοραστή, ώστε να συμφωνεί με την αίτηση. Η συγκεκριμένη επισήμανση αφορά αποκλειστικά στο πετρέλαιο θέρμανσης και όχι στα υπόλοιπα καύσιμα.