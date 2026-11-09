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Ο Τραμπ αμφισβητεί το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών: «Πιστεύει κανένας ότι ήταν δίκαιες;»
Ο Τραμπ αμφισβητεί το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών: «Πιστεύει κανένας ότι ήταν δίκαιες;»
Σε ανάρτησή του αναρωτιέται ακόμη πώς έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις - Αμέσως μετά τις ενδιάμεσες δήλωνε ότι αναγνωρίζει το αποτέλεσμα και είναι έτοιμος για συνεργασία με τους Δημοκρατικούς
Την διαφάνεια των ενδιάμεσων εκλογών που έγιναν την περασμένη εβδομάδα στις ΗΠΑ αμφισβητεί ο Ντόναλντ Τραμπ και ειδικότερα τα αποτελέσματα την πρόωρη ψηφοφορία αλλά και τη χρήση μηχανών όπου οι εκλογείς καταχωρούν την προτίμησή τους χωρίς ψηφοδέλτια.
Σε ανάρτησή του τη Δευτέρα στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος αναρωτιέται ακόμη «πώς έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις».
Επιμένει δε ότι ότι «όλα σχετίζονται με τις μηχανές ψηφοφορίας (voting machines) που είναι πολύ πιο σημαντικές από τους ψηφοφόρους», επαναφέροντας τις αβάσιμες κατηγορίες ότι τα μηχανήματα είναι αναξιόπιστα.
Στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος γράφει:
«Πιστεύει πραγματικά κανένας ότι αυτές οι «εκλογές» ήταν δίκαιες. Πώς είναι δυνατόν οι δημοσκοπήσεις να έπεσαν τόσο έξω;;;
Ορισμένες καταχωρήσεις ψήφων από την πρόωρη ψηφοφορία ήταν τόσο μεγάλες, που ήταν αδύνατο να κερδίσει κανείς, ανεξάρτητα από το πόσοι άνθρωποι πήγαν να ψηφίσουν.
Όλα εξαρτώνται από τις μηχανές, οι οποίες είναι πολύ πιο σημαντικές από τον ψηφοφόρο!».
Ο Τραμπ και πολλοί Ρεπουμπλικανοί επιμένουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ότι οι Δημοκρατικοί αναζητούν τρόπους για να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα των εκλογών, όπως για παράδειγμα με το να επιτρέπουν σε μη Αμερικανούς να ψηφίζουν. Εστιάζουν ακόμη στη χρήση των voting machines που θεωρούν ότι είναι επιρρεπείς σε αλλοιώσεις.
Η ανάρτηση, που έρχεται λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την αναμέτρηση στην οποία οι Ρεπουμπλικανοί υπέστησαν βαριά ήττα, χάνοντας τον έλεγχο της Βουλής και της Γερουσίας, συνιστά αλλαγή πορείας για τον Τραμπ.
Αν και αρχικά είχε δηλώσει ότι θα αποδεχόταν τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών και ότι θα ήταν ανοιχτός για συνεργασία με τους Δημοκρατικούς, τώρα επαναφέρει τις αβάσιμες καταγγελίες περί «στημένων εκλογών», όπως υποστηρίζει ότι ήταν αυτές του 2020, στις οποίες έχασε από τον Τζο Μπάιντεν.
Στο ίδιο μήκος κύματος, σύμβουλος του Τραμπ δήλωνε στο CNN ότι η νίκη των Δημοκρατικών ήταν τόσο μεγάλη που ήταν «πολύ μεγάλη για να είναι προϊόν νοθείας».
Ο Guardian σημειώνει εξάλλου ότι ειδικοί σε θέματα εκλογικού δικαιώματος προέβλεπαν ότι ο πρόεδρος και οι Ρεπουμπλικανοί σύμμαχοί του θα αμφισβητούσαν τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών. Όπως και συνέβη πριν καν περάσει μια εβδομάδα.
Σε ανάρτησή του τη Δευτέρα στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος αναρωτιέται ακόμη «πώς έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις».
Επιμένει δε ότι ότι «όλα σχετίζονται με τις μηχανές ψηφοφορίας (voting machines) που είναι πολύ πιο σημαντικές από τους ψηφοφόρους», επαναφέροντας τις αβάσιμες κατηγορίες ότι τα μηχανήματα είναι αναξιόπιστα.
Στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος γράφει:
«Πιστεύει πραγματικά κανένας ότι αυτές οι «εκλογές» ήταν δίκαιες. Πώς είναι δυνατόν οι δημοσκοπήσεις να έπεσαν τόσο έξω;;;
Ορισμένες καταχωρήσεις ψήφων από την πρόωρη ψηφοφορία ήταν τόσο μεγάλες, που ήταν αδύνατο να κερδίσει κανείς, ανεξάρτητα από το πόσοι άνθρωποι πήγαν να ψηφίσουν.
Όλα εξαρτώνται από τις μηχανές, οι οποίες είναι πολύ πιο σημαντικές από τον ψηφοφόρο!».
Ο Τραμπ και πολλοί Ρεπουμπλικανοί επιμένουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ότι οι Δημοκρατικοί αναζητούν τρόπους για να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα των εκλογών, όπως για παράδειγμα με το να επιτρέπουν σε μη Αμερικανούς να ψηφίζουν. Εστιάζουν ακόμη στη χρήση των voting machines που θεωρούν ότι είναι επιρρεπείς σε αλλοιώσεις.
Η ανάρτηση, που έρχεται λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την αναμέτρηση στην οποία οι Ρεπουμπλικανοί υπέστησαν βαριά ήττα, χάνοντας τον έλεγχο της Βουλής και της Γερουσίας, συνιστά αλλαγή πορείας για τον Τραμπ.
Αν και αρχικά είχε δηλώσει ότι θα αποδεχόταν τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών και ότι θα ήταν ανοιχτός για συνεργασία με τους Δημοκρατικούς, τώρα επαναφέρει τις αβάσιμες καταγγελίες περί «στημένων εκλογών», όπως υποστηρίζει ότι ήταν αυτές του 2020, στις οποίες έχασε από τον Τζο Μπάιντεν.
Στο ίδιο μήκος κύματος, σύμβουλος του Τραμπ δήλωνε στο CNN ότι η νίκη των Δημοκρατικών ήταν τόσο μεγάλη που ήταν «πολύ μεγάλη για να είναι προϊόν νοθείας».
Ο Guardian σημειώνει εξάλλου ότι ειδικοί σε θέματα εκλογικού δικαιώματος προέβλεπαν ότι ο πρόεδρος και οι Ρεπουμπλικανοί σύμμαχοί του θα αμφισβητούσαν τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών. Όπως και συνέβη πριν καν περάσει μια εβδομάδα.
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