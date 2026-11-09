Πέθανε ο ιδρυτής του Θεάτρου Πειραιά Τάκης Βουτέρης, την Τετάρτη η πολιτική κηδεία του
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Θάνατος Σπύρος Μπιμπίλας Κηδεία

Πέθανε ο ιδρυτής του Θεάτρου Πειραιά Τάκης Βουτέρης, την Τετάρτη η πολιτική κηδεία του

Η ανακοίνωση της συζύγου του

Πέθανε ο ιδρυτής του Θεάτρου Πειραιά Τάκης Βουτέρης, την Τετάρτη η πολιτική κηδεία του
Ιωάννα Μαρίνου
Την τελευταία του πνοή άφησε ο ιδρυτής του Θεάτρου Πειραιά Τάκης Βουτέρης και την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα συγκεντρωθούν στο Α' Κοιμητήριο Αθηνών για το τελευταίο αντίο.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας μετέφερε την ανακοίνωση της σύζύγου του Αννίτας Δεκαβάλλα μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρεται: «Με μεγάλη θλίψη μάθαμε απο την αγαπημενη μας συνάδελφο και φίλη Αννίτα Δεκαβάλα την αποχώρηση απο την ζωή του συζύγου και συντρόφου της στην τέχνη μας σπουδαιου ιδρυτή του Θεάτρου του Πειραιά Τάκη Βουτέρη. Μας έστειλε την παρακάτω ανακοίνωση για τον θάνατο του Τάκη Βουτέρη.

Τον αγαπημένο μας, Τάκη Βουτέρη, αποχαιρετούμε με πολιτική κηδεία την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, ώρα 11.30, στην αίθουσα τελετών του Α΄ Κοιμητηρίου Αθήνας,

Η σύζυγος, Αννίτα Δεκαβάλλα, τα παιδιά, Γιώργης Βουτέρης, Δέσποινα Βουτέρη και Νικόλας Παναγιωτόπουλος, η εγγονή του, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Θα ακολουθήσει διαδικασία αποτέφρωσης στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Παράκληση της οικογένειας αντί για στεφάνια, να γίνει δωρεά στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (Τ.Α.Σ.Ε.Η.)».

Δείτε την ανάρτηση

Ιωάννα Μαρίνου

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