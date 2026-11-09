Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Πάνος Βλάχος: Πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Κώστα Χαραλάμπους «Οβολός» - Δείτε το τρέιλερ
Πάνος Βλάχος: Πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Κώστα Χαραλάμπους «Οβολός» - Δείτε το τρέιλερ
Ένα σύγχρονο σχόλιο πάνω στην ανθρώπινη απάθεια που δημιουργεί η οικονομική κρίση - Πότε θα βγει στους κινηματογράφους
Μετά τη μεταφορά του διάσημου μυθιστορήματος «Καπετάν Μιχάλης» του Νίκου Καζαντζάκη στη μεγάλη οθόνη, ο σκηνοθέτης Κώστας Χαραλάμπους επιστρέφει με ένα σύγχρονο σχόλιο πάνω στην οικονομκή κρίση και ένα ηθικό δίλημμα το οποίο μας αφορά όλους. Η νέα του ταινία με τίτλο «Οβολός» και πρωταγωνιστή τον Πάνο Βλάχο θα βγει στους κινηματογράφους στις 3 Δεκεμβρίου.
Πέντε απολυμένοι συνάδελφοι, ένα κερδισμένο Τζόκερ. Έξι αριθμοί που άλλαξαν τις ζωές τους για πάντα. Τύχη ή κατάρα; Σε ποιον ανήκουν τα κέρδη ενός Τζόκερ; Σε εκείνον που δίνει τα νούμερα ή σε εκείνον που το καταθέτει;
Σε μια κοινωνία η οποία διαλύεται, το χρήμα γίνεται ο απόλυτος καταλύτης ξεγυμνώνοντας προθέσεις, σαμποτάροντας συναισθήματα και μετατρέποντας τη φιλία σε πεδίο μάχης.
«Το Κακό δεν είναι πάντα θορυβώδες και φανερό. Συχνά είναι σιωπηλό, ύπουλο, εκδηλώνεται ως αδιαφορία, ως ηθική τύφλωση απέναντι στον πόνο του άλλου, ως άρνηση της ενσυναίσθησης. Είναι η παθητική αποδοχή της αδικίας, η άρνηση ανάληψης ευθύνης, η εκλογίκευση της σκληρότητας. Αυτή η «κοινοτοπία του κακού», όπως την ανέδειξε η Χάννα Άρεντ, αποκαλύπτει την τρομακτική του ικανότητα να ενσωματώνεται στην καθημερινότητα, να γίνεται αποδεκτό ως μέρος της ανθρώπινης συνθήκης.
Σε εποχές κρίσης, αυτή η απάθεια στον πόνο του άλλου φτάνει στο αποκορύφωμά της. Κατά κανόνα, ξεκινάει από τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί η ζωή μας στον Δυτικό Πολιτισμό: είναι μια απάθεια, γέννημα αυτού του σάπιου πολιτισμού, που συντηρείται με την ανοχή μας και ταΐζεται από τις πολιτικές επιλογές» σημειώνει με νόημα ο σκηνοθέτης Κώστας Χαραλάμπους και προσθέτει: «Η ταινία Οβολός είναι μια ιστορία μέσα στην Ελλάδα του 2014, στο κρεσέντο της οικονομικής κρίσης. Ο φόβος και η ανασφάλεια οδηγούν μια παρέα φίλων στα όριά τους.»
Στην ταινία παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Μπιμπής, Βάλια Παπακωνσταντίνου, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Έφη Γούση, Μαρία Οικονόμου, Κώστας Αρζόγλου, Λεωνίδας Κακούρης, Στεφανία Γουλιώτη, Γιώργης Τσουρής, Παναγιώτης Μπουγιούρης, Αλέξανδρος Ιωαννίδης, Χρήστος Κάλοου και Γιώργος Γαρνάβος.
Πέντε απολυμένοι συνάδελφοι, ένα κερδισμένο Τζόκερ. Έξι αριθμοί που άλλαξαν τις ζωές τους για πάντα. Τύχη ή κατάρα; Σε ποιον ανήκουν τα κέρδη ενός Τζόκερ; Σε εκείνον που δίνει τα νούμερα ή σε εκείνον που το καταθέτει;
Σε μια κοινωνία η οποία διαλύεται, το χρήμα γίνεται ο απόλυτος καταλύτης ξεγυμνώνοντας προθέσεις, σαμποτάροντας συναισθήματα και μετατρέποντας τη φιλία σε πεδίο μάχης.
«Το Κακό δεν είναι πάντα θορυβώδες και φανερό. Συχνά είναι σιωπηλό, ύπουλο, εκδηλώνεται ως αδιαφορία, ως ηθική τύφλωση απέναντι στον πόνο του άλλου, ως άρνηση της ενσυναίσθησης. Είναι η παθητική αποδοχή της αδικίας, η άρνηση ανάληψης ευθύνης, η εκλογίκευση της σκληρότητας. Αυτή η «κοινοτοπία του κακού», όπως την ανέδειξε η Χάννα Άρεντ, αποκαλύπτει την τρομακτική του ικανότητα να ενσωματώνεται στην καθημερινότητα, να γίνεται αποδεκτό ως μέρος της ανθρώπινης συνθήκης.
Σε εποχές κρίσης, αυτή η απάθεια στον πόνο του άλλου φτάνει στο αποκορύφωμά της. Κατά κανόνα, ξεκινάει από τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί η ζωή μας στον Δυτικό Πολιτισμό: είναι μια απάθεια, γέννημα αυτού του σάπιου πολιτισμού, που συντηρείται με την ανοχή μας και ταΐζεται από τις πολιτικές επιλογές» σημειώνει με νόημα ο σκηνοθέτης Κώστας Χαραλάμπους και προσθέτει: «Η ταινία Οβολός είναι μια ιστορία μέσα στην Ελλάδα του 2014, στο κρεσέντο της οικονομικής κρίσης. Ο φόβος και η ανασφάλεια οδηγούν μια παρέα φίλων στα όριά τους.»
Στην ταινία παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Μπιμπής, Βάλια Παπακωνσταντίνου, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Έφη Γούση, Μαρία Οικονόμου, Κώστας Αρζόγλου, Λεωνίδας Κακούρης, Στεφανία Γουλιώτη, Γιώργης Τσουρής, Παναγιώτης Μπουγιούρης, Αλέξανδρος Ιωαννίδης, Χρήστος Κάλοου και Γιώργος Γαρνάβος.
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