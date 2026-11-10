H Alkyone υποψήφια κορυφαία νέα καλλιτέχνης της Ευρώπης στα βραβεία Music Moves Europe Awards 2027

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H ανερχόμενη ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός Alkyone, που προκάλεσε αίσθηση με τις διασκευές της σε παραδοσιακά τραγούδια αλλά και δικές της συνθέσεις, βρίσκεται ανάμεσα στους 15 υποψήφιους ανερχόμενους καλλιτέχνες, στα Music Moves Europe Awards (MME Awards), που κάθε χρόνο στρέφουν τα φώτα της δημοσιότητας σε αναδυόμενους καλλιτέχνες που ξεπερνούν τα όρια και φέρνουν φρέσκους ήχους στη μουσική σκηνή της Ευρώπης. Οι υποψήφιοι αποκαλύφθηκαν την Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του Riga Music Week.Για το 2027 οι υποψήφιοι είναι: TeddyBear (Βέλγιο), Ida The Young (Τσεχία), panicbaby (Γερμανία), Ángeles Toledano (Ισπανία), Vilma Jää (Φινλανδία), Jersey (Γαλλία), DA TI (Γεωργία), Alkyone (Ελλάδα), Palo Canto (Ουγγαρία), MOIO (Ιρλανδία), dóttir.x (Ισλανδία), TÄRA (Ιταλία), Nusantara Beat (Ολλανδία), Petra (Σλοβακία), Olga Myko (Σουηδία).Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής των MME Awards την Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2027, στο Stadsschouwburg του Χρόνινγκεν, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Eurosonic Noorderslag (ESNS) στην Ολλανδία.«Η μουσική σκηνή της Ευρώπης εξελίσσεται συνεχώς, καθοδηγούμενη από νέες προοπτικές, τολμηρές ιδέες και καλλιτέχνες που τολμούν να κάνουν τα πράγματα διαφορετικά. Τα MME Awards γιορτάζουν την επόμενη γενιά του ευρωπαϊκού ταλέντου και την ποικιλομορφία που κάνει τη μουσική μας σκηνή τόσο ζωντανή. Μέσω του προγράμματος "Δημιουργική Ευρώπη" (Creative Europe), είμαστε περήφανοι που υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες που βοηθούν τους αναδυόμενους καλλιτέχνες να προσεγγίσουν νέα κοινά, να χτίσουν διεθνείς καριέρες και να ακουστεί η φωνή τους. Συγχαρητήρια και στους 15 υποψηφίους!»• Glenn Micallef (Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη, τη Νεολαία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό)Με την υποστήριξη του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», τα MME Awards αποτελούν το βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αναδυόμενους καλλιτέχνες, τιμώντας τις νέες φωνές που διαμορφώνουν τη μουσική σκηνή της Ευρώπης. Τα βραβεία στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους καλλιτέχνες να χτίσουν διεθνείς καριέρες και να συνδεθούν με κοινά πέρα από τα σύνορα της χώρας τους. Με την πάροδο των ετών, τα MME Awards έχουν βοηθήσει στην ανάδειξη ορισμένων από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των ROSALÍA, Dua Lipa, Stromae, Hozier, Christine and the Queens, Zaho de Sagazan, Camille Yembe, Night Tapes και Judeline. Η επιτυχία τους υπογραμμίζει το εύρος του ταλέντου που αναδύεται από την Ευρώπη.Οι νικητές θα επιλεγούν από μια διεθνή κριτική επιτροπή που συγκεντρώνει τεχνογνωσία από όλη τη μουσική βιομηχανία. Η επιτροπή περιλαμβάνει τους Jess Iszatt (παρουσιάστρια στο BBC Radio 1 και BBC Introducing), Filip Košťálek (Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Colours of Ostrava), Kenza Naaïmi El Fezzazi (Γαλλο-Μαροκινή δημοσιογράφο μουσικής για το Red Bulletin και το FIP Radio), Marta Belay (Manager Συνεργασιών Καλλιτεχνών και Δισκογραφικών για το Benelux στο Spotify) και τη Lia Kali (νικήτρια του Βραβείου Κοινού των MME Awards 2026).Θα απονεμηθούν συνολικά επτά βραβεία: πέντε βραβεία MME, ένα Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής (Grand Jury Prize) και ένα Βραβείο Κοινού (Public Choice Award). Κάθε ένας από τους πέντε νικητές των βραβείων MME θα λάβει 10.000 ευρώ. Ο νικητής του Μεγάλου Βραβείου της Επιτροπής θα λάβει επιπλέον ένα κουπόνι πράσινης περιοδείας (green touring voucher) αξίας 5.000 ευρώ. Ο νικητής του Βραβείου Κοινού θα λάβει 5.000 ευρώ και την ευκαιρία να ηχογραφήσει ένα Spotify Single στο στούντιο του Spotify στη Στοκχόλμη.Οι λάτρεις της μουσικής μπορούν πλέον να ψηφίσουν τον αγαπημένο τους υποψήφιο για το Βραβείο Κοινού MME στον ιστότοπο mmeawards.eu/vote. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, 31 Δεκεμβρίου 2026.Και οι 15 υποψήφιοι θα εμφανιστούν ζωντανά στο ESNS, το κορυφαίο φεστιβάλ ανάδειξης ταλέντων (showcase festival) και μουσικό συνέδριο της Ευρώπης, το οποίο πραγματοποιείται στο Χρόνινγκεν της Ολλανδίας, από τις 13 έως τις 16 Ιανουαρίου 2027. Οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν επίσης στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα MME (MME Education Programme), το οποίο προσφέρει γνώσεις, πρακτική εμπειρία και ευκαιρίες δικτύωσης με επαγγελματίες από όλο τον χώρο της μουσικής βιομηχανίας.Το πρόγραμμα διοργανώνεται από το ESNS και το Reeperbahn Festival σε συνεργασία με τους εταίρους των MME Awards: Liveurope, Yourope, Live DMA, IMPALA, Digital Music Europe, ICMP, το International Music Managers Forum (IMMF), το European Music Exporters Exchange (EMEE) και το European Music Managers Alliance (EMMA).Τα MME Awards αποτελούν βασικό μέρος της δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη του ευρωπαϊκού μουσικού τομέα. Προωθώντας τους αναδυόμενους καλλιτέχνες και βοηθώντας τους να αναπτύξουν διεθνή καριέρα, τα βραβεία συμβάλλουν σε μια πιο συνδεδεμένη, ποικιλόμορφη και ζωντανή ευρωπαϊκή μουσική σκηνή.