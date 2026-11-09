Κάστρο του Πυθίου: Το επίτευγμα της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής που σηματοδοτεί τη βυζαντινή παρουσία στον Έβρο - Βίντεο

Το μνημειακό συγκρότημα διακρίνεται για τη σύνθετη οχυρωματική του διάταξη, με δύο περιβόλους και δύο επιβλητικούς πύργους στο εσωτερικό του. Ο μεγαλύτερος, με σχεδόν τετράγωνη κάτοψη, πλευρά περίπου 15μ. και τρεις ορόφους, προοριζόταν κυρίως για κατοικία. Ο δεύτερος, με τέσσερα επίπεδα και σωζόμενο ύψος περίπου 20 μέτρων, ενίσχυε την αμυντική λειτουργία του συγκροτήματος.Η αρχιτεκτονική του αξία αναδεικνύεται στον ιδιαίτερο συνδυασμό αμυντικών και οικιστικών λειτουργιών, αλλά και στις προηγμένες για την εποχή κατασκευαστικές λύσεις. Οι θολωτοί χώροι, οι πλίνθινες θολοδομίες, η ιδιαίτερη διαμόρφωση των πύργων και οι λίθινες καταχύστρες, που επέτρεπαν την άμυνα των τειχών από ψηλά, μαρτυρούν έναν σύνθετο και ιδιαίτερα εξελιγμένο σχεδιασμό. Η αξιοποίηση αρχιτεκτονικών στοιχείων που συνδέονται και με δυτικές οχυρωματικές επιρροές προσδίδει στο μνημείο ξεχωριστή θέση στην εξέλιξη της βυζαντινής στρατιωτικής αρχιτεκτονικής.Σήμερα, το κάστρο διατηρεί ζωντανή τη σχέση του με την τοπική κοινωνία και την πολιτιστική ζωή του Έβρου. Τους θερινούς μήνες, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου αξιοποιεί τον μνημειακό χώρο για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να γνωρίσει το ιστορικό του περιβάλλον και να βιώσει τη μοναδική ατμόσφαιρα ενός σημαντικού βυζαντινού μνημείου.Στο πλαίσιο της επίσκεψής της, η υπουργός μετέβη και στο κ, στο Πύθιο Διδυμοτείχου. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος ΣΤ΄ καταγόταν από την περιοχή και μαρτύρησε με απαγχονισμό στην Αδριανούπολη το 1821, κατά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, το σώμα του ρίχθηκε στον ποταμό Έβρο και μεταφέρθηκε από τα νερά έως την περιοχή του Πυθίου, όπου εντοπίστηκε από τον κάτοικο του χωριού Χρήστο Αργυρίου, ο οποίος το ενταφίασε κρυφά. Το κενοτάφιο και το προσκυνητάρι που ανεγέρθηκαν προς τιμήν του αποτελούν σημείο ιστορικής μνήμης και τιμής για τον ιερομάρτυρα, διατηρώντας ζωντανή τη σύνδεσή του με τον τόπο καταγωγής του.