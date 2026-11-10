Η CATL ετοιμάζει μπαταρία για 2.000 χλμ. αυτονομίας

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Η εξέλιξη των μπαταριών αποτελεί έναν από τους, με τις ερευνητικές προσπάθειες να εστιάζουν στην αύξηση της ενεργειακής πυκνότητας, στη μείωση του βάρους και στην επέκταση της διάρκειας ζωής.Σε αυτό το πλαίσιο, η κινεζική CATL φαίνεται πως έχει στρέψει την προσοχή της σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τεχνολογία, αυτή τωνη οποία θα μπορούσε θεωρητικά να προσφέρει σημαντικά μεγαλύτερη αυτονομία από τις σημερινές λύσεις, ακόμα και από τις μπαταρίες στερεού τύπου.Η συγκεκριμένη τεχνολογία βασίζεται σε μιααπό εκείνη των συμβατικών μπαταριών ιόντων λιθίου. Στις τελευταίες, το λίθιο αποθηκεύεται στα δύο ηλεκτρόδια, μεταξύ των οποίων μετακινούνται τα ιόντα λιθίου κατά τη φόρτιση και την εκφόρτιση. Αντίθετα, οι μπαταρίες λιθίου-αέρα χρησιμοποιούν μεταλλικό λίθιο ως αρνητικό ηλεκτρόδιο (άνοδο) και οξυγόνο από τον αέρα του περιβάλλοντος ως αντιδρών στοιχείο στην κάθοδο.Κατά την εκφόρτιση, το λίθιο αντιδρά με το οξυγόνο σχηματίζοντας υπεροξείδιο του λιθίου (Li₂O₂) στην πορώδη κάθοδο, απελευθερώνοντας ηλεκτρική ενέργεια. Κατά τη φόρτιση η αντίδραση αντιστρέφεται, με το υπεροξείδιο του λιθίου να διασπάταικαι επιστρέφοντας ιόντα λιθίου στην άνοδο. Με αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται να αποθηκεύεται στο εσωτερικό της μπαταρίας το σύνολο των υλικών που συμμετέχουν στην ηλεκτροχημική αντίδραση, ενώ η άντληση οξυγόνου από το περιβάλλονΤο πλεονέκτημα που προκύπτει από αυτό είναι η, η οποία υπολογίζεται περίπου στις 3.505 Wh/kg. Πρόκειται ωστόσο για τιμή που αφορά την ηλεκτροχημική αντίδραση και όχι μια ολοκληρωμένη μπαταρία, καθώς δεν περιλαμβάνει το πρόσθετο βάρος των ηλεκτροδίων, του ηλεκτρολύτη και των βοηθητικών συστημάτων.Παρά τις εντυπωσιακές θεωρητικές δυνατότητες,. Ένα από τα κυριότερα αφορά τη διαχείριση του αέρα, καθώς η υγρασία και το διοξείδιο του άνθρακα μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητες χημικές αντιδράσεις, υποβαθμίζοντας τα ηλεκτρόδια και τον ηλεκτρολύτη.Επιπλέον, η συσσώρευση προϊόντων αντίδρασης στην πορώδη κάθοδο μπορεί να περιορίσει τη μεταφορά οξυγόνου,. Η ανάγκη για συστήματα φιλτραρίσματος, ελέγχου υγρασίας και θερμικής διαχείρισης αυξάνει παράλληλα το βάρος, την πολυπλοκότητα και την ενεργειακή κατανάλωση.Εξίσου σημαντικές προκλήσεις αποτελούνλόγω ανεπιθύμητων αντιδράσεων κατά τους κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης, καθώς και η επίτευξη επαρκούς πυκνότητας ισχύος για τις απαιτήσεις ενός αυτοκινήτου.Πάντως, η έρευνα έχει παρουσιάσει πρόοδο. Το 2024, ερευνητές στην Κίνα ανακοίνωσαν εργαστηριακή μπαταρία λιθίου-αέρα με ενεργειακή πυκνότητα 757,5 Wh/kg και αντοχή 241 κύκλων υπό συγκεκριμένες συνθήκες δοκιμής. Το αποτέλεσμα είναι ενθαρρυντικό,