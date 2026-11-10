Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Δωρεάν η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή για σχολεία, πανεπιστήμια και πολιτιστικούς φορείς
Δωρεάν η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή για σχολεία, πανεπιστήμια και πολιτιστικούς φορείς
Η δωρεάν διάθεση αφορά εκπαιδευτικές και πολιτιστικές προβολές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό – Πού μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι
Δωρεάν για πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς διατίθεται πλέον η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, σύμφωνα με ανακοίνωση της παραγωγής.
Η απόφαση ελήφθη από τον σκηνοθέτη, σε συνεργασία με την εταιρεία διανομής Tanweer και με τη στήριξη του Ιδρύματος ΚΙΚΠΕ.
Η δωρεάν διάθεση αφορά σχολεία, πανεπιστήμια, δήμους, βιβλιοθήκες, πολιτιστικούς συλλόγους, εκκλησίες, μοναστήρια, ελληνικές πρεσβείες και ομογενειακές κοινότητες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η ταινία διατίθεται επίσης χωρίς χρέωση στα υπουργεία Πολιτισμού και Εξωτερικών για πολιτιστικούς σκοπούς.
Οι φορείς που επιθυμούν να οργανώσουν δωρεάν προβολή μπορούν να επικοινωνούν μέσω email στη διεύθυνση alexfilm@otenet.gr, με υπεύθυνο τον Πάνο Λαμπρόπουλο.
Διευκρινίζεται ότι η δωρεάν διάθεση αφορά αποκλειστικά πολιτιστικές και εκπαιδευτικές χρήσεις. Οι κινηματογραφικές αίθουσες που επιθυμούν να προβάλλουν την ταινία με εισιτήριο θα πρέπει να απευθύνονται στην εταιρεία διανομής Tanweer.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην ανακοίνωση, ο «Καποδίστριας» έχει καταγράψει 823.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 27.000 στην Κύπρο, ενώ έχει προβληθεί και σε χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αυστραλίας.
Όπως επισημαίνεται, δωρεάν για πολιτιστικούς σκοπούς διατίθενται και προηγούμενες ταινίες του Γιάννη Σμαραγδή, μεταξύ των οποίων οι «Καβάφης», «El Greco», «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι» και «Καζαντζάκης».
Η απόφαση ελήφθη από τον σκηνοθέτη, σε συνεργασία με την εταιρεία διανομής Tanweer και με τη στήριξη του Ιδρύματος ΚΙΚΠΕ.
Η δωρεάν διάθεση αφορά σχολεία, πανεπιστήμια, δήμους, βιβλιοθήκες, πολιτιστικούς συλλόγους, εκκλησίες, μοναστήρια, ελληνικές πρεσβείες και ομογενειακές κοινότητες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η ταινία διατίθεται επίσης χωρίς χρέωση στα υπουργεία Πολιτισμού και Εξωτερικών για πολιτιστικούς σκοπούς.
Οι φορείς που επιθυμούν να οργανώσουν δωρεάν προβολή μπορούν να επικοινωνούν μέσω email στη διεύθυνση alexfilm@otenet.gr, με υπεύθυνο τον Πάνο Λαμπρόπουλο.
Διευκρινίζεται ότι η δωρεάν διάθεση αφορά αποκλειστικά πολιτιστικές και εκπαιδευτικές χρήσεις. Οι κινηματογραφικές αίθουσες που επιθυμούν να προβάλλουν την ταινία με εισιτήριο θα πρέπει να απευθύνονται στην εταιρεία διανομής Tanweer.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην ανακοίνωση, ο «Καποδίστριας» έχει καταγράψει 823.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 27.000 στην Κύπρο, ενώ έχει προβληθεί και σε χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αυστραλίας.
Όπως επισημαίνεται, δωρεάν για πολιτιστικούς σκοπούς διατίθενται και προηγούμενες ταινίες του Γιάννη Σμαραγδή, μεταξύ των οποίων οι «Καβάφης», «El Greco», «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι» και «Καζαντζάκης».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα