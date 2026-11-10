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Συνέλαβαν στις ΗΠΑ για απάτες, εκβιασμούς και ληστείες τον Ιρανό «βασιλιά του Instagram»: Οι φωτογραφίες με χρήματα, γυμνές γυναίκες και ξέφρενα πάρτι
Συνέλαβαν στις ΗΠΑ για απάτες, εκβιασμούς και ληστείες τον Ιρανό «βασιλιά του Instagram»: Οι φωτογραφίες με χρήματα, γυμνές γυναίκες και ξέφρενα πάρτι
Ο 55χρονος Φαρζάντ «Τόνι» Τουτούνι συνελήφθη στα τέλη Οκτωβρίου - Για πρώτη φορά είχε βρεθεί στις ΗΠΑ το 1989, είχε απελαθεί δύο φορές αλλά είχε επιστρέψει μέσω Καναδά το 2011
Τη σύλληψη του 55χρονου Φαρζάντ «Τόνι» Τουτούνι που είναι γνωστός ως ο Ιρανός «βασιλιάς του Instagram προχώρησαν πριν από λίγες ημέρες οι αρχές των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), ο Τουτούνι συνελήφθη για μια σειρά εγκληματικών ενεργειών, που φέρεται να ξεκίνησαν το 1989 και περιλαμβάνουν απαγωγή, ληστεία και εκβιασμό.
Ο Τουτούνι, ο οποίος ζούσε σε έπαυλη αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων στους λόφους του Χόλιγουντ, πρόβαλλε μέσω αναρτήσεων στο Instagram τον προκλητικό τρόπο ζωής του δημοσιεύοντας φωτογραφίες με χρήματα, γυμνές γυναίκες και ξέφρενα πάρτι.
Στο βιογραφικό που είχε δημοσιεύσει, αυτοχαρακτηριζόταν αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας και «φιλάνθρωπος του έρωτα» («Pelvis Philanthropist»).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση για τη σύλληψή του, ο Τουτούνι, είχε μπει για πρώτη φορά νόμιμα στις ΗΠΑ το 1983. Το 1993, δικαστής είχε διατάξει την απομάκρυνσή του από τη χώρα, ωστόσο η απόφαση δεν εκτελέστηκε τότε. Το 1999 ακολούθησε νέα εντολή για τον Τουτούνι που απελάθηκε στο Μεξικό. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι εισήλθε και πάλι παράνομα στις ΗΠΑ στις 4 Απριλίου 2011 ή περίπου εκείνη την ημερομηνία, κοντά στο Σεντ Κλερ του Μίσιγκαν, διασχίζοντας τον ποταμό με ηλεκτρική σχεδία που είχε αγοράσει στον Καναδά.
Στο παρελθόν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης άνω των 16 μηνών για έκδοση ή κυκλοφορία πλαστής επιταγής, συνωμοσία για τη διάπραξη εγκλήματος, κατοχή ή αλλοίωση εξοπλισμού καρτών πρόσβασης, πλαστογραφία, απαγωγή, ληστεία και εκβιασμό.
Χαρακτηριστική της ζωής του Τουτούνι ήταν η ανάρτηση στην οποία έγραφε «ζω κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία μου!», ποζάροντας σε ιδιωτικό αεροσκάφος ενώ είχε τρεις γυναίκες στα γόνατα και δεσμίδες από χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων.
«Χωρίς σύζυγο, υπέροχη ζωή» έγραφε στη λεζάντα άλλης φωτογραφίας, στην οποία ο Ιρανός εμφανιζόταν σε ένα πολυτελές διαμέρισμα έχοντας μια γυμνή γυναίκα περασμένη στον ώμο του.
Προσφάτως, δε, εμφανιζόταν να διασκεδάζει στο φεστιβάλ Burning Man, μαζί με εντυπωσιακές γυναίκες, σε έναν καταυλισμό με ειδικά διαμορφωμένο τροχόσπιτο και τρέιλερ με ψυχεδελική διακόσμηση.
Αξιωματούχοι της ICE ανέφεραν ότι ο Τουτούνι κρατείται πλέον σε ομοσπονδιακή κράτηση, καθώς οι αρχές ξεκινούν τις διαδικασίες απομάκρυνσής του από τις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), ο Τουτούνι συνελήφθη για μια σειρά εγκληματικών ενεργειών, που φέρεται να ξεκίνησαν το 1989 και περιλαμβάνουν απαγωγή, ληστεία και εκβιασμό.
Ο Τουτούνι, ο οποίος ζούσε σε έπαυλη αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων στους λόφους του Χόλιγουντ, πρόβαλλε μέσω αναρτήσεων στο Instagram τον προκλητικό τρόπο ζωής του δημοσιεύοντας φωτογραφίες με χρήματα, γυμνές γυναίκες και ξέφρενα πάρτι.
Στο βιογραφικό που είχε δημοσιεύσει, αυτοχαρακτηριζόταν αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας και «φιλάνθρωπος του έρωτα» («Pelvis Philanthropist»).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση για τη σύλληψή του, ο Τουτούνι, είχε μπει για πρώτη φορά νόμιμα στις ΗΠΑ το 1983. Το 1993, δικαστής είχε διατάξει την απομάκρυνσή του από τη χώρα, ωστόσο η απόφαση δεν εκτελέστηκε τότε. Το 1999 ακολούθησε νέα εντολή για τον Τουτούνι που απελάθηκε στο Μεξικό. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι εισήλθε και πάλι παράνομα στις ΗΠΑ στις 4 Απριλίου 2011 ή περίπου εκείνη την ημερομηνία, κοντά στο Σεντ Κλερ του Μίσιγκαν, διασχίζοντας τον ποταμό με ηλεκτρική σχεδία που είχε αγοράσει στον Καναδά.
Στο παρελθόν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης άνω των 16 μηνών για έκδοση ή κυκλοφορία πλαστής επιταγής, συνωμοσία για τη διάπραξη εγκλήματος, κατοχή ή αλλοίωση εξοπλισμού καρτών πρόσβασης, πλαστογραφία, απαγωγή, ληστεία και εκβιασμό.
Χαρακτηριστική της ζωής του Τουτούνι ήταν η ανάρτηση στην οποία έγραφε «ζω κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία μου!», ποζάροντας σε ιδιωτικό αεροσκάφος ενώ είχε τρεις γυναίκες στα γόνατα και δεσμίδες από χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων.
«Χωρίς σύζυγο, υπέροχη ζωή» έγραφε στη λεζάντα άλλης φωτογραφίας, στην οποία ο Ιρανός εμφανιζόταν σε ένα πολυτελές διαμέρισμα έχοντας μια γυμνή γυναίκα περασμένη στον ώμο του.
Προσφάτως, δε, εμφανιζόταν να διασκεδάζει στο φεστιβάλ Burning Man, μαζί με εντυπωσιακές γυναίκες, σε έναν καταυλισμό με ειδικά διαμορφωμένο τροχόσπιτο και τρέιλερ με ψυχεδελική διακόσμηση.
Αξιωματούχοι της ICE ανέφεραν ότι ο Τουτούνι κρατείται πλέον σε ομοσπονδιακή κράτηση, καθώς οι αρχές ξεκινούν τις διαδικασίες απομάκρυνσής του από τις ΗΠΑ.
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