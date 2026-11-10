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Μπλόκο της FIFA στις μεταγραφές της Αλ Σαντ του Λουτσέσκου
Μπλόκο της FIFA στις μεταγραφές της Αλ Σαντ του Λουτσέσκου
Απρόοπτο προέκυψε για τον Ραζβάν Λουτσέσκου στην Αλ Σαντ, καθώς η FIFA επέβαλε στον σύλλογο του Κατάρ απαγόρευση μεταγραφών για τρεις μεταγραφικές περιόδους, λόγω οικονομικών εκκρεμοτήτων
Ένα σημαντικό πρόβλημα καλείται να διαχειριστεί ο Ραζβάν Λουτσέσκου στην Αλ Σαντ, καθώς η FIFA επέβαλε στον σύλλογο του Κατάρ απαγόρευση μεταγραφών για τις επόμενες τρεις μεταγραφικές περιόδους.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρουμανία, η απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου σχετίζεται με οικονομικές εκκρεμότητες της ομάδας, οι οποίες δεν διευθετήθηκαν εγκαίρως, οδηγώντας στην επιβολή της συγκεκριμένης ποινής.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για την Αλ Σαντ, καθώς ο Ρουμάνος τεχνικός, ο οποίος ανέλαβε την ομάδα το περασμένο καλοκαίρι, έχει ως βασικό στόχο να την οδηγήσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Η τιμωρία προβλέπει πως ο σύλλογος δεν μπορεί να προχωρήσει στην εγγραφή νέων ποδοσφαιριστών, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Λουτσέσκου.
Ωστόσο, η συγκεκριμένη απαγόρευση δεν είναι απαραίτητα οριστική. Υπάρχει δυνατότητα άρσης της ποινής, εφόσον η διοίκηση της Αλ Σαντ προχωρήσει στην εξόφληση των οικονομικών οφειλών που οδήγησαν στην απόφαση της FIFA.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρουμανία, η απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου σχετίζεται με οικονομικές εκκρεμότητες της ομάδας, οι οποίες δεν διευθετήθηκαν εγκαίρως, οδηγώντας στην επιβολή της συγκεκριμένης ποινής.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για την Αλ Σαντ, καθώς ο Ρουμάνος τεχνικός, ο οποίος ανέλαβε την ομάδα το περασμένο καλοκαίρι, έχει ως βασικό στόχο να την οδηγήσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Η τιμωρία προβλέπει πως ο σύλλογος δεν μπορεί να προχωρήσει στην εγγραφή νέων ποδοσφαιριστών, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Λουτσέσκου.
Ωστόσο, η συγκεκριμένη απαγόρευση δεν είναι απαραίτητα οριστική. Υπάρχει δυνατότητα άρσης της ποινής, εφόσον η διοίκηση της Αλ Σαντ προχωρήσει στην εξόφληση των οικονομικών οφειλών που οδήγησαν στην απόφαση της FIFA.
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