Όταν τα έντομα δημιουργούν τέχνη: Η πρωτότυπη έκθεση του Γιώργου Τσακίρη στην Αθήνα

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Η Roma Gallery παρουσιάζει την έκθεση Γιώργος Τσακίρης: Αλευρόψειρες και άλλα άγρια ζώα, από τις 19 Νοεμβρίου έως τις 19 Δεκεμβρίου 2026, σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Άλιας Τσαγκάρη.Η παρουσίαση συνδυάζει μια εν εξελίξει γλυπτική εγκατάσταση, στην οποία η δραστηριότητα ζωντανών οργανισμών συντελεί στη διαμόρφωση του έργου, με σχέδια με μελάνι σε χαρτί της τελευταίας πενταετίας. Η εγκατάσταση συνεχίζει μια συστηματική έρευνα που ο Τσακίρης αναπτύσσει από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, εντάσσοντας βιολογικές διεργασίες σε εκθεσιακά περιβάλλοντα.Στη γλυπτική εγκατάσταση, γυάλινες νταμιτζάνες, σκεύη παραδοσιακά συνδεδεμένα με την αποθήκευση αγροτικών προϊόντων, περιέχουν αλεύρι και άλλα θρεπτικά υλικά, μεταξύ των οποίων αμύγδαλα και καρύδια. Στο εσωτερικό τους αναπτύσσονται αλευρόψειρες, οι οποίες τρέφονται, αναπαράγονται και μεταβάλλουν σταδιακά το υπόστρωμα. Ένας ψηλός, ανοικτός ξύλινος σκελετός σκάλας στηρίζει ένα διαγώνιο δοκάρι που παραπέμπει σε τραμπάλα, με μία νταμιτζάνα να ισορροπεί στο υπερυψωμένο άκρο του. Άλλα δοχεία στηρίζονται σε χαμηλές βάσεις, ενώ γυάλινες κατασκευές συμπληρώνουν την εγκατάσταση κατά μήκος των τοίχων της γκαλερί. Το γυαλί επιτρέπει την παρατήρηση μέρους της εντομικής δραστηριότητας, την οποία το αλεύρι συγχρόνως αποκρύπτει, ενώ ένας λεπτός σωλήνας στο πώμα επιτρέπει την αναπνοή του εσωτερικού περιβάλλοντος. Το θρεπτικό υπόστρωμα γίνεται έτσι γλυπτικό υλικό, του οποίου η μορφή μεταβάλλεται από τους ίδιους τους οργανισμούς.Την εγκατάσταση συμπληρώνουν σχέδια με μελάνι σε χαρτί της τελευταίας πενταετίας, όπου άγρια και ημιάγρια ζώα καταλαμβάνουν φαντασιακές κατασκευές. Με την τεχνική του πουαντιγισμού, ο Τσακίρης οργανώνει πυκνά πεδία κουκκίδων, σχηματίζοντας παράδοξα περιβάλλοντα στα οποία ζώα, οικεία αντικείμενα και αρχιτεκτονικά στοιχεία εμφανίζονται σε απρόσμενες κλίμακες. Στα σχέδια η μη ανθρώπινη ζωή αποτελεί αντικείμενο εικονιστικής επινόησης, ενώ στην εγκατάσταση παρεμβαίνει στην υλική διαμόρφωση του έργου.Η ιστορική διαδρομή αυτής της μεθόδου τεκμηριώνεται στα έργα Θερμοκήπιο (1992), Ενυδρείο (1994), Εκτροφείο σαλιγκαριών (1995), Χειμερία νάρκη των βατράχων (1996) και Κλωσσομηχανές (1997), στα οποία ο Τσακίρης εντάσσει ζωντανούς οργανισμούς και βιολογικές διεργασίες στην εικαστική διαδικασία. Το 1997 συμμετείχε στη XIX Μπιενάλε της Αλεξάνδρειας με τα έργα Σκόρος, Αλευρόψειρα και Σαράκι. Η αλληλουχία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ιστοριογραφία της βιοτέχνης. Ο Eduardo Kac τοποθετεί τη δική του εισαγωγή του όρου στο 1997, ενώ ο Τσακίρης είχε ήδη αναπτύξει επί σειρά ετών εγκαταστάσεις στις οποίες η ζωντανή ύλη αποτελούσε συστατικό του έργου. Η χρονική αυτή διάκριση δεν τεκμηριώνει την άμεση σχέση ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες, ωστόσο αναδεικνύει μια πρώιμη και αυτοτελή καλλιτεχνική προσέγγιση της βιοτέχνης...Η ιδιαιτερότητα της προσέγγισης του Τσακίρη εντοπίζεται επίσης στην επιστημολογική της αφετηρία. Η αγροτική εμπειρία του και το εργαστήριό του στους πρόποδες του Πάικου αποτελούν ουσιώδες πλαίσιο για την κατανόηση της μεθόδου του. Στις Αλευρόψειρες ο καλλιτέχνης διαμορφώνει τις χωρικές και διατροφικές συνθήκες διατήρησης των εντόμων, χωρίς να μπορεί να προκαθορίσει πλήρως την ανάπτυξη και τη δραστηριότητά τους. Σε αντιδιαστολή με εκδοχές της βιοτέχνης που αξιοποιούν γενετική τροποποίηση ή εξειδικευμένα εργαστηριακά πρωτόκολλα, η δική του πρακτική αντλεί από την εμπειρική γνώση της φροντίδας και της διαχείρισης ήδη υπαρχόντων οργανισμών.Η επιλογή των αλευρόψειρων αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο αυτής της μεθόδου. Στην αγροτική και οικιακή καθημερινότητα αντιμετωπίζονται ως επιβλαβή έντομα, επειδή προσβάλλουν αποθηκευμένα τρόφιμα. Ο Τσακίρης τις διατηρεί και τις τρέφει, μετατρέποντας τον ανεπιθύμητο οργανισμό σε συντελεστή της καλλιτεχνικής διαδικασίας. Οι νταμιτζάνες παύουν αντίστοιχα να λειτουργούν ως δοχεία αποθήκευσης και γίνονται περιβάλλοντα ανάπτυξης και παρατήρησης. Η επαναπλαισίωση των χρηστικών σκευών συγγενεύει με τη λογική του readymade, αλλά η λειτουργία τους δεν εξαντλείται στην επιλογή και την εκθεσιακή τους τοποθέτηση. Εξαρτάται από την εξέλιξη των οργανισμών και τις μεταβολές που προκαλούν στο περιεχόμενό τους.Ο Γιώργος Τσακίρης (γεν. 1955, Γιαννιτσά) σπούδασε αρχικά ηλεκτρονικά και στη συνέχεια στη Σχολή Καλών Τεχνών της Φλωρεντίας, όπου παρακολούθησε ζωγραφική με τον Faruli και χαρακτική με τον Vizzano. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα το 1983, εργάστηκε μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ενώ το 1986 εγκαταστάθηκε στους πρόποδες του όρους Πάικου, όπου διαμόρφωσε ένα εργαστήριο στενά συνδεδεμένο με το αγροτικό και φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Διετέλεσε καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.