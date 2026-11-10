Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
«Φόνισσα»: Παράταση και Black Friday για την παράσταση με τη Λυδία Κονιόρδου
«Φόνισσα»: Παράταση και Black Friday για την παράσταση με τη Λυδία Κονιόρδου
Φιλοξενείται στο νέο Θέατρο Ergοn
Παράταση μέχρι τις 17 Ιανουαρίου παίρνει η «Φόνισσα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε διασκευή και σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη και τη Λυδία Κονιόρδου στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Παράλληλα, το νέο Θέατρο Ergοn γιορτάζει τη Black Friday με 25% έκπτωση στα εισιτήρια, από τις 10 Νοεμβρίου, για όλες τις ημέρες παραστάσεων, σε όλες τις ζώνες.
Η έμπειρη τραγωδός Λυδία Κονιόρδου επιστρέφει σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους της καριέρας της, για τον οποίο κάποτε ομολόγησε: «Επί τρία χρόνια δεν έζησα για να παίξω αυτόν τον ρόλο».
Η παράσταση η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 1998 στο Θέατρο Πολιτεία, είχε χαρακτηριστεί φαινόμενο, γνωρίζοντας εξαιρετική αποδοχή από κοινό και κριτικούς, σε Ελλάδα αλλά και στην παγκόσμια περιοδεία της και αποτέλεσε ορόσημο για τον τρόπο που το κλασικό Παπαδιαμαντικό σύμπαν μπορεί να μεταφερθεί στο σύγχρονο θέατρο.
Με κεντρικό άξονα την εσωτερική διαδρομή της Φραγκογιαννούς και το ασφυκτικό κοινωνικό περιβάλλον που τη διαμόρφωσε, η παράσταση φωτίζει με δύναμη τις διαχρονικές παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας ακόμη και σήμερα, το 2026. Κοινωνική πίεση, ασφυξία, βία κατά των γυναικών, ενοχή, φτώχεια ψυχής, θρησκευτική σκιά, επαρχιακός πνιγμός, όλα αυτά έχουν επιστρέψει με άλλες μορφές.
Στην παράσταση παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Ανδριανή Τουντοπούλου,Μίνα Λουίζου,Αμαλία Τσεκούρα και Φανή Λύκου.
Ημέρες και ώρες παραστάσεων
Τετάρτη: 19.00
Πέμπτη: 20.00 (από 22/10 στις 21.00)
Παράλληλα, το νέο Θέατρο Ergοn γιορτάζει τη Black Friday με 25% έκπτωση στα εισιτήρια, από τις 10 Νοεμβρίου, για όλες τις ημέρες παραστάσεων, σε όλες τις ζώνες.
Η έμπειρη τραγωδός Λυδία Κονιόρδου επιστρέφει σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους της καριέρας της, για τον οποίο κάποτε ομολόγησε: «Επί τρία χρόνια δεν έζησα για να παίξω αυτόν τον ρόλο».
Η παράσταση η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 1998 στο Θέατρο Πολιτεία, είχε χαρακτηριστεί φαινόμενο, γνωρίζοντας εξαιρετική αποδοχή από κοινό και κριτικούς, σε Ελλάδα αλλά και στην παγκόσμια περιοδεία της και αποτέλεσε ορόσημο για τον τρόπο που το κλασικό Παπαδιαμαντικό σύμπαν μπορεί να μεταφερθεί στο σύγχρονο θέατρο.
Με κεντρικό άξονα την εσωτερική διαδρομή της Φραγκογιαννούς και το ασφυκτικό κοινωνικό περιβάλλον που τη διαμόρφωσε, η παράσταση φωτίζει με δύναμη τις διαχρονικές παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας ακόμη και σήμερα, το 2026. Κοινωνική πίεση, ασφυξία, βία κατά των γυναικών, ενοχή, φτώχεια ψυχής, θρησκευτική σκιά, επαρχιακός πνιγμός, όλα αυτά έχουν επιστρέψει με άλλες μορφές.
Στην παράσταση παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Ανδριανή Τουντοπούλου,Μίνα Λουίζου,Αμαλία Τσεκούρα και Φανή Λύκου.
Ημέρες και ώρες παραστάσεων
Τετάρτη: 19.00
Πέμπτη: 20.00 (από 22/10 στις 21.00)
Παρασκευή: 20.00 (από 23/10 στις 21.00)
Σάββατο: 21.30
Κυριακή: 17.00
Σάββατο: 21.30
Κυριακή: 17.00
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