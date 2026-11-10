«Καλώς ήρθες πίσω στο σπίτι πρωταθλητή»: Το θερμό καλωσόρισμα του πύργου ελέγχου της Μπολόνια στον Αντονέλι, δείτε βίντεο
Επέστρεψε στη γενέτειρά του ως ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1 και ο πρώτος Ιταλός πρωταθλητής μετά από 73 χρόνια
Ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου «Γκουλιέλμο Μαρκόνι» επικοινώνησε με το ιδιωτικό αεροπλάνο του 20χρονου Ιταλού παγκόσμιου πρωταθλητή και τον καλωσόρισε. «Το προσωπικό της Enav χαιρετά τον Κίμι Αντονέλι, τον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή της Φόρμουλα 1, μπράβο Κίμι. Καλώς ήρθες πίσω στο σπίτι, πρωταθλητή!», είπε ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στα ιταλικά.
Bentornato Campione! Kimi Antonelli atterra a Bologna. Il saluto di ENAV dalla Torre di controllo. Well done! @MercedesAMGF1 @F1 🏁🇮🇹✈️👍 #enav #kimiantonelli https://t.co/xp0ABEnoZr— ENAV (@ENAVSpA) November 10, 2026
Μόλις αποβιβάστηκε από το αεροσκάφος τον χαιρέτησε το προσωπικό του αεροδρομίου που τον περίμενε με ανυπομονησία, ενώ ο ίδιος μοίραζε αυτόγραφα. Μάλιστα, όταν μπήκε στο αεροδρόμιο έβαλε την υπογραφή του σε μία ταμπέλα.
Antonelli ülkesinde bu şekilde karşılandı https://t.co/YSvDExyMO8— Mercedes-AMG | F1 News 🏁 (@MercedesAMGTR) November 10, 2026
Κάτι περισσότερο από μία βδομάδα νωρίτερα ο Αντονέλι τερμάτισε τρίτος στο γκραν πρι του Μεξικό εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο το παγκόσμιο πρωτάθλημα οδηγών. Στο τελευταίο γκραν πρι κατέλαβε την 5η θέση, η οποία σε συνδυασμό με την 4η θέση του συμπαίκτη του στη Mercedes, Τζορτζ Ράσελ, έδωσε στην γερμανική ομάδα το πρωτάθλημα κατασκευαστών ολοκληρώνοντας μία πραγματικά ονειρική χρονιά.
🏆 Bentornato a Bologna, Andrea Kimi Antonelli! Dopo la storica conquista del titolo mondiale di @f1 in Messico con il team @MercedesAMGF1 , il giovane talento bolognese torna a casa da campione del mondo! Ecco le immagini di questo pomeriggio in Aeroporto di Bologna, TAG https://t.co/Ffged7npGb— Bologna Airport (@BLQairport) November 10, 2026
Ο επόμενος αγώνας της Fromula 1 διαδραματίζεται στο Λας Βέγκας στις 19 με 21 Νοεμβρίου, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στον Αντονέλι να επιστρέψει για λίγο σπίτι του.
«Έχει περάσει αρκετός καιρός από την τελευταία φορά που γύρισα σπίτι, μου έλειψε»Ο Αντονέλι γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου 2007 στη Μπολόνια και μεγάλωσε στην περιοχή Casalecchio di Reno. Περίπου 20 χρόνια αργότερα επιστρέφει στην πατρίδα του ως ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία του αθλήματος και ο πρώτος Ιταλός πρωταθλητής μετά από 73 χρόνια, όταν ο Αλμπέρτο Ασκάρι κατέκτησε το πρωτάθλημα με τη Ferrari.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους και ενώ περιτριγυριζόταν από δεκάδες οπαδούς ο νεαρός Ιταλός παραδέχτηκε πως: «Χρειάζομαι ακόμα μια εβδομάδα για να συνειδητοποιήσω τι συνέβη, είναι κάτι τόσο τεράστιο...». «Μια επιτυχία που έγινε δυνατή χάρη σε μια ομάδα που δίνει τα πάντα για εμάς τους οδηγούς», πρόσθεσε.
Σχετικά με τι θα κάνει τώρα που γύρισε σπίτι του είπε:΅«Έχει περάσει αρκετός καιρός από την τελευταία φορά που γύρισα σπίτι, μου έλειψε, και ανυπομονώ να φάω ένα ωραίο πιάτο ταλιατέλες, να περάσω χρόνο με τους φίλους και την οικογένειά μου, και να ξεκουραστώ, προσπαθώντας να διασκεδάσω και να αποσυνδεθώ κάνοντας τα συνηθισμένα πράγματα που κάνουν οι έφηβοι».
Bologna abbraccia il suo campione del mondo, Kimi Antonelli, appena sbarcato all'aeroporto Marconi. Circondato dai microfoni e da una decina di tifosi, Kimi ci ha tenuto a raccontare le emozioni di questo mondiale di Formula Uno: “Ho ancora bisogno di una settimana per realizzare quello che è successo: è qualcosa di talmente grande...Un successo arrivato grazie a un gruppo che dà il massimo per noi piloti. È da un bel po’ che non torno a casa, mi è mancata e non vedo l’ora di mangiare un bel piatto di tagliatelle, di passare del tempo con i miei amici e la mia famiglia, di riposarmi, cercando di divertirmi e di staccare facendo cose da ragazzo normale". Andrà allo stadio a vedere il Bologna e al palazzo a vedere la Virtus, ma soprattutto ha sciolto il nodo della tinta del colore dei capelli: "Metà rossoblù e metà tricolore". Video di Luca Bortolotti #reporiginals— Repubblica (@repubblica) November 9, 2026
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