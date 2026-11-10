«Καλώς ήρθες πίσω στο σπίτι πρωταθλητή»: Το θερμό καλωσόρισμα του πύργου ελέγχου της Μπολόνια στον Αντονέλι, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Κίμι Αντονέλι Μπολόνια Ιταλία Αεροπλάνο Αεροδρόμιο καλωσόρισμα

«Καλώς ήρθες πίσω στο σπίτι πρωταθλητή»: Το θερμό καλωσόρισμα του πύργου ελέγχου της Μπολόνια στον Αντονέλι, δείτε βίντεο

Επέστρεψε στη γενέτειρά του ως ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1 και ο πρώτος Ιταλός πρωταθλητής μετά από 73 χρόνια

«Καλώς ήρθες πίσω στο σπίτι πρωταθλητή»: Το θερμό καλωσόρισμα του πύργου ελέγχου της Μπολόνια στον Αντονέλι, δείτε βίντεο
Αργά το βράδυ της Δευτέρας (9/11) ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1, Κίμι Αντρέα Αντονέλι, προσγειώθηκε μετά το γκραν πρι της Βραζιλίας στη γενέτειρά του, Μπολόνια, όπου τον επεφύλασσε μία ξεχωριστή έκπληξη.

Ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου «Γκουλιέλμο Μαρκόνι» επικοινώνησε με το ιδιωτικό αεροπλάνο του 20χρονου Ιταλού παγκόσμιου πρωταθλητή και τον καλωσόρισε. «Το προσωπικό της Enav χαιρετά τον Κίμι Αντονέλι, τον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή της Φόρμουλα 1, μπράβο Κίμι. Καλώς ήρθες πίσω στο σπίτι, πρωταθλητή!», είπε ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στα ιταλικά. 


Μόλις αποβιβάστηκε από το αεροσκάφος τον χαιρέτησε το προσωπικό του αεροδρομίου που τον περίμενε με ανυπομονησία, ενώ ο ίδιος μοίραζε αυτόγραφα. Μάλιστα, όταν μπήκε στο αεροδρόμιο έβαλε την υπογραφή του σε μία ταμπέλα.

Κάτι περισσότερο από μία βδομάδα νωρίτερα ο Αντονέλι τερμάτισε τρίτος στο γκραν πρι του Μεξικό εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο το παγκόσμιο πρωτάθλημα οδηγών. Στο τελευταίο γκραν πρι κατέλαβε την 5η θέση, η οποία σε συνδυασμό με την 4η θέση του συμπαίκτη του στη Mercedes, Τζορτζ Ράσελ, έδωσε στην γερμανική ομάδα το πρωτάθλημα κατασκευαστών ολοκληρώνοντας μία πραγματικά ονειρική χρονιά.

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Ο επόμενος αγώνας της Fromula 1 διαδραματίζεται στο Λας Βέγκας στις 19 με 21 Νοεμβρίου, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στον Αντονέλι να επιστρέψει για λίγο σπίτι του. 

«Έχει περάσει αρκετός καιρός από την τελευταία φορά που γύρισα σπίτι, μου έλειψε»

Ο Αντονέλι γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου 2007 στη Μπολόνια και μεγάλωσε στην περιοχή Casalecchio di Reno. Περίπου 20 χρόνια αργότερα επιστρέφει στην πατρίδα του ως ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία του αθλήματος και ο πρώτος Ιταλός πρωταθλητής μετά από 73 χρόνια, όταν ο Αλμπέρτο Ασκάρι κατέκτησε το πρωτάθλημα με τη Ferrari.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους και ενώ περιτριγυριζόταν από δεκάδες οπαδούς ο νεαρός Ιταλός παραδέχτηκε πως: «Χρειάζομαι ακόμα μια εβδομάδα για να συνειδητοποιήσω τι συνέβη, είναι κάτι τόσο τεράστιο...». «Μια επιτυχία που έγινε δυνατή χάρη σε μια ομάδα που δίνει τα πάντα για εμάς τους οδηγούς», πρόσθεσε.

Σχετικά με τι θα κάνει τώρα που γύρισε σπίτι του είπε:΅«Έχει περάσει αρκετός καιρός από την τελευταία φορά που γύρισα σπίτι, μου έλειψε, και ανυπομονώ να φάω ένα ωραίο πιάτο ταλιατέλες, να περάσω χρόνο με τους φίλους και την οικογένειά μου, και να ξεκουραστώ, προσπαθώντας να διασκεδάσω και να αποσυνδεθώ κάνοντας τα συνηθισμένα πράγματα που κάνουν οι έφηβοι».

Επίσης, όπως έγινε γνωστό ο πρωταθλητής της F1 αναμένεται να παρακολουθήσει από κοντά τους αγώνες της ποδοσφαιρικής και μπασκετικής ομάδας της Μπολόνια.

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