Η Εύα (1953) της Μαρίας Πλυτά επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη
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Μαρία Πλυτά Εύα ταινία

Η Εύα (1953) της Μαρίας Πλυτά επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη

Η επίσημη ελληνική πρεμιέρα της αποκατεστημένης ταινίας στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Η Εύα (1953) της Μαρίας Πλυτά επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη
Με μεγάλη επιτυχία και συγκίνηση, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος η επίσημη ελληνική πρεμιέρα της αποκατεστημένης ταινίας Εύα (1953) της πρώτης Ελληνίδας σκηνοθέτριας, Μαρίας Πλυτά. Η εκδήλωση σηματοδοτεί την πρώτη προβολή της αποκατεστημένης κόπιας στην Ελλάδα, μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στο πρόγραμμα Cannes Classics του Φεστιβάλ των Καννών (Μάιος 2026) και στο φεστιβάλ Il Cinema Ritrovato της Μπολόνια (Ιούνιος 2026).
Η Εύα (1953) της Μαρίας Πλυτά επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη

Την προβολή προλόγισαν η Μπέτυ Κακλαμανίδου (Καθηγήτρια Α.Π.Θ. & Επιστημονικά Υπεύθυνη του ερευνητικού έργου “Plyta’s Unknown Cinema” [PUC]), η Μαρία Κομνηνού (Πρόεδρος Δ.Σ. της Ταινιοθήκης της Ελλάδος & Ομότιμη Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.) και η Ηλέκτρα Βενάκη (Υπεύθυνη του Εργαστηρίου Ψηφιακής Αποκατάστασης της Ταινιοθήκης). Μετά την προβολή ακολούθησε συζήτηση για τη γυναικεία δημιουργία στον ελληνικό κινηματογράφο, με τη συμμετοχή των σκηνοθετριών Εύης Καλογηροπούλου, Πέννυς Μπούσκα και Ασημίνας Προέδρου, την οποία συντόνισε η Μπέτυ Κακλαμανίδου.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τα εγκαίνια της pop-up έκθεσης αρχειακών τεκμηρίων «Μαρία Πλυτά: Παρούσα. Η πρώτη Ελληνίδα σκηνοθέτρια», η οποία φέρνει στο φως υλικό από τη ζωή και το έργο της Πλυτά.
Η Εύα (1953) της Μαρίας Πλυτά επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη γενναιόδωρη υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, ενώ την προβολή τίμησαν με την παρουσία τους σημαντικές προσωπικότητες του ακαδημαϊκού, καλλιτεχνικού και πολιτιστικού χώρου.

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Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία των συμμαθητριών της κόρης της Μαρίας Πλυτά, οι οποίες, μέσα από τις προσωπικές τους αναμνήσεις και την πολύτιμη προσφορά αρχειακού υλικού, συνέβαλαν σημαντικά στην έκθεση. 

Η Εύα (1953) της Μαρίας Πλυτά επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη

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