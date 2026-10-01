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Μπορεί η ασπιρίνη να προστατεύει από την άνοια; Νέα μελέτη εντόπισε ποιοι μπορεί να ωφελούνται
Μπορεί η ασπιρίνη να προστατεύει από την άνοια; Νέα μελέτη εντόπισε ποιοι μπορεί να ωφελούνται
Νέα ανάλυση συνδέει τη χαμηλή δόση ασπιρίνης με λιγότερα περιστατικά άνοιας σε ηλικιωμένους με συγκεκριμένο γενετικό προφίλ
Ένα φάρμακο που δεν είχε δείξει συνολικό όφελος στην πρόληψη της άνοιας ενδέχεται να έχει διαφορετική επίδραση σε ορισμένους ανθρώπους. Αυτό εξετάζει νέα ανάλυση του Πανεπιστημίου Monash για την ασπιρίνη, αναζητώντας στα γενετικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων πιθανές διαφορές στην ανταπόκρισή τους.
Οι ερευνητές εντόπισαν περίπου 70% χαμηλότερο σχετικό κίνδυνο άνοιας μεταξύ όσων λάμβαναν χαμηλή δόση ασπιρίνης και ανήκαν σε μια συγκεκριμένη γενετική υποομάδα. Στους ίδιους, όμως, οι σοβαρές αιμορραγίες ήταν συχνότερες.
Η εργασία, που παρουσιάζεται σε ανακοίνωση του Monash στο EurekAlert!, δημοσιεύθηκε στο Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association. Βασίζεται σε γενετικά δεδομένα περισσότερων από 13.500 συμμετεχόντων στη δοκιμή ASPREE (Aspirin in Reducing Events in the Elderly), στην οποία συγκρίθηκε η χορήγηση ασπιρίνης με εικονικό φάρμακο σε ηλικιωμένους.
«Προηγούμενες δοκιμές διαπίστωσαν ότι η ασπιρίνη δεν απέτρεπε την άνοια όταν οι συμμετέχοντες εξετάζονταν συνολικά», αναφέρει ο Δρ. Peter Fransquet, επικεφαλής συγγραφέας και ερευνητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής του Monash.
Η ομάδα εξέτασε αν αυτή η ενιαία προσέγγιση «έκρυβε» τις διαφορές μεταξύ ανθρώπων με ανόμοιο γενετικό υπόβαθρο. Η ισχυρότερη ένδειξη αφορούσε μια πολυγονιδιακή βαθμολογία που σχετίζεται με τον αριθμό των αιμοπεταλίων: έναν δείκτη που προκύπτει από τον συνδυασμό πολλών γενετικών παραλλαγών.
Στο 20% των συμμετεχόντων με τις υψηλότερες τιμές αυτής της βαθμολογίας, άνοια εμφάνισε το 1% όσων έπαιρναν ασπιρίνη, έναντι 3,3% όσων λάμβαναν εικονικό φάρμακο. Η διαφορά αντιστοιχεί σε περίπου 70% χαμηλότερο σχετικό κίνδυνο.
Η εικόνα αλλάζει όταν συνεκτιμηθούν οι ανεπιθύμητες ενέργειες. Στη συγκεκριμένη υποομάδα, σοβαρή αιμορραγία καταγράφηκε στο 4,4% όσων έπαιρναν ασπιρίνη και στο 2,1% όσων λάμβαναν εικονικό φάρμακο.
Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι τα λιγότερα περιστατικά άνοιας δεν αρκούν, από μόνα τους, για να δικαιολογήσουν προληπτική χορήγηση. Χρειάζεται να αξιολογηθεί αν και σε ποιους το πιθανό όφελος υπερτερεί του αιμορραγικού κινδύνου.
«Οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να ξεκινούν τη λήψη ασπιρίνης για την πρόληψη της άνοιας με βάση αυτή τη μελέτη χωρίς να συμβουλευτούν τον γιατρό τους, ιδίως δεδομένου του αυξημένου κινδύνου σοβαρής αιμορραγίας», τονίζει ο Δρ. Fransquet.
Προς το παρόν, η ανάλυση δεν αλλάζει την κλινική πρακτική για την πρόληψη της άνοιας. Προσδιορίζει, όμως, μια συγκεκριμένη γενετική υποομάδα στην οποία αξίζει να διερευνηθεί περαιτέρω εάν το πιθανό όφελος της ασπιρίνης μπορεί να υπερτερεί του κινδύνου σοβαρής αιμορραγίας.
Πηγή: ygeiamou.gr
Οι ερευνητές εντόπισαν περίπου 70% χαμηλότερο σχετικό κίνδυνο άνοιας μεταξύ όσων λάμβαναν χαμηλή δόση ασπιρίνης και ανήκαν σε μια συγκεκριμένη γενετική υποομάδα. Στους ίδιους, όμως, οι σοβαρές αιμορραγίες ήταν συχνότερες.
Η εργασία, που παρουσιάζεται σε ανακοίνωση του Monash στο EurekAlert!, δημοσιεύθηκε στο Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association. Βασίζεται σε γενετικά δεδομένα περισσότερων από 13.500 συμμετεχόντων στη δοκιμή ASPREE (Aspirin in Reducing Events in the Elderly), στην οποία συγκρίθηκε η χορήγηση ασπιρίνης με εικονικό φάρμακο σε ηλικιωμένους.
«Προηγούμενες δοκιμές διαπίστωσαν ότι η ασπιρίνη δεν απέτρεπε την άνοια όταν οι συμμετέχοντες εξετάζονταν συνολικά», αναφέρει ο Δρ. Peter Fransquet, επικεφαλής συγγραφέας και ερευνητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής του Monash.
Η ομάδα εξέτασε αν αυτή η ενιαία προσέγγιση «έκρυβε» τις διαφορές μεταξύ ανθρώπων με ανόμοιο γενετικό υπόβαθρο. Η ισχυρότερη ένδειξη αφορούσε μια πολυγονιδιακή βαθμολογία που σχετίζεται με τον αριθμό των αιμοπεταλίων: έναν δείκτη που προκύπτει από τον συνδυασμό πολλών γενετικών παραλλαγών.
Στο 20% των συμμετεχόντων με τις υψηλότερες τιμές αυτής της βαθμολογίας, άνοια εμφάνισε το 1% όσων έπαιρναν ασπιρίνη, έναντι 3,3% όσων λάμβαναν εικονικό φάρμακο. Η διαφορά αντιστοιχεί σε περίπου 70% χαμηλότερο σχετικό κίνδυνο.
Οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος
Η εικόνα αλλάζει όταν συνεκτιμηθούν οι ανεπιθύμητες ενέργειες. Στη συγκεκριμένη υποομάδα, σοβαρή αιμορραγία καταγράφηκε στο 4,4% όσων έπαιρναν ασπιρίνη και στο 2,1% όσων λάμβαναν εικονικό φάρμακο.
Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι τα λιγότερα περιστατικά άνοιας δεν αρκούν, από μόνα τους, για να δικαιολογήσουν προληπτική χορήγηση. Χρειάζεται να αξιολογηθεί αν και σε ποιους το πιθανό όφελος υπερτερεί του αιμορραγικού κινδύνου.
«Οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να ξεκινούν τη λήψη ασπιρίνης για την πρόληψη της άνοιας με βάση αυτή τη μελέτη χωρίς να συμβουλευτούν τον γιατρό τους, ιδίως δεδομένου του αυξημένου κινδύνου σοβαρής αιμορραγίας», τονίζει ο Δρ. Fransquet.
Προς το παρόν, η ανάλυση δεν αλλάζει την κλινική πρακτική για την πρόληψη της άνοιας. Προσδιορίζει, όμως, μια συγκεκριμένη γενετική υποομάδα στην οποία αξίζει να διερευνηθεί περαιτέρω εάν το πιθανό όφελος της ασπιρίνης μπορεί να υπερτερεί του κινδύνου σοβαρής αιμορραγίας.
Πηγή: ygeiamou.gr
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