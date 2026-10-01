Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Υγιής γήρανση: Eιδικός εξηγεί πώς θα διατηρήσουμε ποιότητα ζωής ως τα βαθιά γεράματα
Υγιής γήρανση: Eιδικός εξηγεί πώς θα διατηρήσουμε ποιότητα ζωής ως τα βαθιά γεράματα
Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία, η Διευθύντρια του Κέντρου Γηριατρικής του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, κυρία Αναστασία Κουτσούρη, μιλά στο ygeiamou.gr
Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της σύγχρονης ιατρικής. Το ερώτημα, όμως, δεν είναι μόνο πόσα χρόνια θα ζήσουμε, αλλά πόσα από αυτά θα τα ζήσουμε με υγεία, αυτονομία και ποιότητα ζωής.
Η υγιής γήρανση αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα συστήματα υγείας, αλλά και για την ίδια την κοινωνία. Είναι ενδεικτικό ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει ανακηρύξει τη δεκαετία που διανύουμε ως δεκαετία υγιούς γήρανσης.
«Η υγιής γήρανση σημαίνει ότι ένα άτομο μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να απολαμβάνει τη ζωή σε επίπεδο υγείας, κοινωνικότητας και ψυχολογίας, και αυτό δεν συνεπάγεται απαραίτητα την απουσία ασθενειών» εξηγεί μιλώντας στο ygeiamou, με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία η Διευθύντρια του Κέντρου Γηριατρικής Αξιολόγησης και της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, κυρία Αναστασία Κουτσούρη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η υγιής γήρανση αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα συστήματα υγείας, αλλά και για την ίδια την κοινωνία. Είναι ενδεικτικό ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει ανακηρύξει τη δεκαετία που διανύουμε ως δεκαετία υγιούς γήρανσης.
«Η υγιής γήρανση σημαίνει ότι ένα άτομο μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να απολαμβάνει τη ζωή σε επίπεδο υγείας, κοινωνικότητας και ψυχολογίας, και αυτό δεν συνεπάγεται απαραίτητα την απουσία ασθενειών» εξηγεί μιλώντας στο ygeiamou, με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία η Διευθύντρια του Κέντρου Γηριατρικής Αξιολόγησης και της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, κυρία Αναστασία Κουτσούρη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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