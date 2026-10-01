Υγιής γήρανση: Eιδικός εξηγεί πώς θα διατηρήσουμε ποιότητα ζωής ως τα βαθιά γεράματα
ΖΩΗ
Γήρανση Τρίτη ηλικία

Υγιής γήρανση: Eιδικός εξηγεί πώς θα διατηρήσουμε ποιότητα ζωής ως τα βαθιά γεράματα

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία, η Διευθύντρια του Κέντρου Γηριατρικής του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, κυρία Αναστασία Κουτσούρη, μιλά στο ygeiamou.gr

Υγιής γήρανση: Eιδικός εξηγεί πώς θα διατηρήσουμε ποιότητα ζωής ως τα βαθιά γεράματα
Παναγιώτα Καρλατήρα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της σύγχρονης ιατρικής. Το ερώτημα, όμως, δεν είναι μόνο πόσα χρόνια θα ζήσουμε, αλλά πόσα από αυτά θα τα ζήσουμε με υγεία, αυτονομία και ποιότητα ζωής.

Η υγιής γήρανση αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα συστήματα υγείας, αλλά και για την ίδια την κοινωνία. Είναι ενδεικτικό ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει ανακηρύξει τη δεκαετία που διανύουμε ως δεκαετία υγιούς γήρανσης.

«Η υγιής γήρανση σημαίνει ότι ένα άτομο μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να απολαμβάνει τη ζωή σε επίπεδο υγείας, κοινωνικότητας και ψυχολογίας, και αυτό δεν συνεπάγεται απαραίτητα την απουσία ασθενειών» εξηγεί μιλώντας στο ygeiamou, με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία η Διευθύντρια του Κέντρου Γηριατρικής Αξιολόγησης και της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, κυρία Αναστασία Κουτσούρη

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Παναγιώτα Καρλατήρα
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης