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Τρομακτικό τροχαίο στην Κίνα: Μητέρα και παιδί εκτοξεύτηκαν από αυτοκίνητο που προσέκρουσε σε μπαριέρες, δείτε βίντεο
Τρομακτικό τροχαίο στην Κίνα: Μητέρα και παιδί εκτοξεύτηκαν από αυτοκίνητο που προσέκρουσε σε μπαριέρες, δείτε βίντεο
Το τροχαίο συνέβη όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου έκανε ξαφνικό ελιγμό για να αποφύγει πλαστική πινακίδα στον αυτοκινητόδρομο Nanjing Ring Expressway
Τρομακτικό τροχαίο με μια μητέρα και το παιδί της να εκτοξεύονται από το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν όταν αυτό συγκρούστηκε στις προστατευτικές μπαριέρες σημειώθηκε στην Κίνα.
Κάμερα αυτοκινήτου κατέγραψε, μάλιστα, τη στιγμή του τροχαίου σε αυτοκινητόδρομο όταν το SUV χτύπησε στις μπαριέρες και άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα.
Όπως φαίνεται από το βίντεο, όλα συνέβησαν όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου έκανε έναν ξαφνικό ελιγμό για να αποφύγει πλαστική πινακίδα στον αυτοκινητόδρομο Nanjing Ring Expressway.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο πατέρας και ο γιος που βρίσκονταν στα μπροστινά καθίσματα φορούσαν ζώνες ασφαλείας και δεν τραυματίστηκαν.
Αντίθετα η μητέρα και το παιδί που κάθονταν στα πίσω καθίσματα δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας και εκτινάχθηκαν από το πίσω τζάμι με αποτέλεσμα να υποστούν κατάγματα στα χέρια.
Κάμερα αυτοκινήτου κατέγραψε, μάλιστα, τη στιγμή του τροχαίου σε αυτοκινητόδρομο όταν το SUV χτύπησε στις μπαριέρες και άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα.
A mother and child survived after they were thrown from an SUV that slammed into a guardrail and spun violently across a highway in China.— Fox News (@FoxNews) September 30, 2026
Dashcam video shows the driver suddenly swerving to avoid a plastic board on the Nanjing Ring Expressway, sending the vehicle out of… pic.twitter.com/hlWGUOBWP2
Όπως φαίνεται από το βίντεο, όλα συνέβησαν όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου έκανε έναν ξαφνικό ελιγμό για να αποφύγει πλαστική πινακίδα στον αυτοκινητόδρομο Nanjing Ring Expressway.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο πατέρας και ο γιος που βρίσκονταν στα μπροστινά καθίσματα φορούσαν ζώνες ασφαλείας και δεν τραυματίστηκαν.
Αντίθετα η μητέρα και το παιδί που κάθονταν στα πίσω καθίσματα δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας και εκτινάχθηκαν από το πίσω τζάμι με αποτέλεσμα να υποστούν κατάγματα στα χέρια.
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