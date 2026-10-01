Τρομακτικό τροχαίο στην Κίνα: Μητέρα και παιδί εκτοξεύτηκαν από αυτοκίνητο που προσέκρουσε σε μπαριέρες, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Τροχαίο Κίνα Αυτοκίνητο Μητέρα Παιδί Αυτοκινητόδρομος

Τρομακτικό τροχαίο στην Κίνα: Μητέρα και παιδί εκτοξεύτηκαν από αυτοκίνητο που προσέκρουσε σε μπαριέρες, δείτε βίντεο

Το τροχαίο συνέβη όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου έκανε ξαφνικό ελιγμό για να αποφύγει πλαστική πινακίδα στον αυτοκινητόδρομο Nanjing Ring Expressway

Τρομακτικό τροχαίο στην Κίνα: Μητέρα και παιδί εκτοξεύτηκαν από αυτοκίνητο που προσέκρουσε σε μπαριέρες, δείτε βίντεο
10 ΣΧΟΛΙΑ
Τρομακτικό τροχαίο με μια μητέρα και το παιδί της να εκτοξεύονται από το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν όταν αυτό συγκρούστηκε στις προστατευτικές μπαριέρες σημειώθηκε στην Κίνα.

Κάμερα αυτοκινήτου κατέγραψε, μάλιστα, τη στιγμή του τροχαίου σε αυτοκινητόδρομο όταν το SUV χτύπησε στις μπαριέρες και άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα.



Όπως φαίνεται από το βίντεο, όλα συνέβησαν όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου έκανε έναν ξαφνικό ελιγμό για να αποφύγει πλαστική πινακίδα στον αυτοκινητόδρομο Nanjing Ring Expressway.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο πατέρας και ο γιος που βρίσκονταν στα μπροστινά καθίσματα φορούσαν ζώνες ασφαλείας και δεν τραυματίστηκαν.

Αντίθετα η μητέρα και το παιδί που κάθονταν στα πίσω καθίσματα δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας και εκτινάχθηκαν από το πίσω τζάμι με αποτέλεσμα να υποστούν κατάγματα στα χέρια.
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης